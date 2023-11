Campo Grande

Enquanto isso, as matrículas das escolas estaduais já estão abertas desde hoje (7) e vão até 4 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta terça-feira (7), que as matrículas das escolas municipais começam no dia 2 de janeiro de 2024.

A resolução foi publicada no Diogrande, definindo a organização do ano escolar de 2024 da Rede Municipal de Ensino (REME).

Conforme divulgado, o ano escolar inicia em 2 de janeiro, com a abertura do período destinado ao atendimento ao público, à matrícula e à organização das turmas, estendendo-se até 31 de janeiro.

Os professores devem se apresentar no dia 1º de fevereiro, data em que começa a jornada pedagógica, durando até 9 do mesmo mês. Logo, a previsão é que as aulas comecem no dia 15 de fevereiro.

Saiba mais sobre o ano letivo municipal

A resolução determina ainda que o ano será de 200 dias letivos e fica previsto que as férias dos docentes e dos discentes seja de 17 a 31 de julho de 2024.

Serão destinados três dias para o exame final, sendo 17, 18 e 19 de dezembro, com encerramento do ano escolar no dia 20 de dezembro.

Já o término do ano letivo nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) será no dia 18 de dezembro de 2024.

Os duzentos dias letivos serão distribuídos em quatro bimestres, para cumprimento da carga horária estabelecida na legislação vigente, conforme especificações seguintes:

I – o início do 1º bimestre será em 15 de fevereiro, e o término em 30 de abril;

II – o início do 2º bimestre será em 2 de maio, e o término em 16 de julho;

III – o início do 3º bimestre será em 1º de agosto, e o término em 30 de setembro;

IV – o início do 4º bimestre será em 1º de outubro, e o término em 16 de dezembro.

Outras datas definidas

Consta ainda na resolução que tanto o calendário escolar das Emeis quanto o das escolas que oferecem o ensino fundamental deverão contemplar os dias 5 de abril, 5 de junho, 3 de setembro e 31 de outubro para formação continuada.

A reunião para orientação dos pais e responsáveis pelos alunos será nos dias 8 de fevereiro, 8 de março, 8 de maio, 9 de agosto, 4 de outubro e 13 de dezembro.

As unidades escolares do campo poderão adequar os respectivos calendários às peculiaridades locais, às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas da região onde estão inseridas, mediante consentimento da Semed.

Rede Estadual de Ensino

Com relação às escolas estaduais, a partir de hoje (7), está aberta a pré-matrícula para o ano letivo de 2024 na Rede Estadual de Ensino (REE).

Serão 205.460 vagas disponíveis, conforme divulgado pela Secretaria Estadual de Educação (SED) durante coletiva de imprensa.

O período de pré-matrícula segue até 4 de janeiro de 2024 para novos alunos, prazo que também é válido para os estudantes que já estão nas escolas estaduais e que desejam permanecer na REE.

O vice-governador do estado, José Carlos Barbosa (Barbosinha), orientou que os pais ou responsáveis façam a matrícula de seus filhos o quanto antes, sempre priorizando as escolas mais próximas de sua residência.

“Anunciamos a abertura do período de matrículas, que segue até o dia 4 de janeiro (de 2024), já com a oferta de ensino em tempo integral em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Além disso, estamos oferecendo vagas para alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental, que é responsabilidade municipal, para contribuir com as prefeituras”, disse Barbosinha ao anunciar as mudanças.

Serviço

Pais e responsáveis dos interessados em ingressar na REE, ou daqueles que já são alunos, devem acessar o Portal da Matrícula Digital e preencher os dados necessários.

A pré-matrícula também pode ser feita pelo telefone 0800-647-0028 ou diretamente na sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, n. 2.612, Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.