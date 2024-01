Alterações na estrutura de veículos ou caracteristicas de fábrica (como mudança de cor ou envelopamento) devem passar por autorização do Detran - Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), emitiu um alerta sobre cuidados ao realizar alterações em veículos, prática muito comum em todo país. O alerta foi dado após a morte por asfixia de quatro jovens que estavam em um carro, em Santa Catarina. A perícia está investigando se uma alteração feita no escapamento teria causado a morte das vítimas por inalação de monóxido de carbono.

Estavam no veículo Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos; Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos; Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos; e Nicolas Kolaveski, de 16 anos.

Antes de realizar qualquer tipo de alteração nas características do veículo, o proprietário deve realizar uma solicitação com antecedência. Após avaliação técnica o órgão decide se concede ou não a solicitação feita pelo proprietário.

Dentro das normas

Alterações estruturais no veículo ou outras coisas que mudem suas características de fábrica só serão concedidas se estiver dentro das normas vigentes, conforme explica a chefe de Controle de Veículo do Detran-MS, Karoline Albuquerque.

“Depois da autorização e de executada a alteração, o proprietário do veículo deve providenciar um CSV (Certificado de Segurança Veicular) válido, emitido por uma ITL (Instituição Técnica Licenciada) em concordância com a autorização concedida pelo Detran. É nesta vistoria realizada na ITL que serão avaliados os itens de segurança, estruturais e emissão de poluentes do veículo", informa.

Mesmo após a autorização, o proprietário deve levar o veículo para passar por uma vistoria final, uma das etapas obrigatórias do processo. Por meio dela é possível verificar se a modificação está em concordância coma autorização emitida pelo órgão de trânsito.

“A vistoria final é fundamental para a emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e), onde as modificações serão devidamente registradas, garantindo o cumprimento da legislação”, explica.

Segundo à chefe de Controle de Veículo do Detran-MS as modificações em veículos automotores mais realizadas no Estado são a troca de carroceria e a inclusão de eixo no caso de caminhões.

Cuidados

Em conversa com o Correio do Estado, o mecânico Clodoaldo de Oliveira Calazans explicou que o gás que os jovens inalaram não tem cheiro, por isso os jovens não perceberam o que estava acontecendo. "A consequência disso é a asfixia. Morte por asfixia. Como estava em um ambiente totalmente fechado que é o carro, eles foram perdendo a consciência. Por isso não conseguiram sair".

O mecânico também falou a respeito do acessório que pode ter sido instalado no escapamento do veículo que altera o barulho. "Jovens gostam disso. É coisa esportiva, com controle remoto eles conseguem mudar isso lá no escapamento. Funciona como uma borboleta de certo eles fecharam e essa fumaça de alguma forma entrou no interior veículo", explicou e complementou:

"Provavelmente o ar condicionado estava ligado para usar o ar de fora do ambiente para refrigerar. Eu só uso no meu carro o ar que reaproveita o que está dentro, ele fica circulando ali, mas tem gente que não sabe ou esquece, ou prefere coloca no modo que usa o ar fora".

Clodoaldo, que trabalha com mecânica há mais de 35 anos, orientou aos condutores a levar o veículo para uma vistoria regular com a pessoa de sua confiança, assim como consultar um especialista e o próprio Detran antes de realizar qualquer alteração veicular.

Taxa reduzida

Desde outubro de 2023, o Detran-MS, não cobra mais a primeira vistoria de alteração de característica do veículo, o que reduz em R$ 200 reais o valor da documentação referente a regularização. Com a nova mudança o proprietário preenche o requerimento colocando o que será mudado e entrega para que seja feita a análise.

Com a alteração o carro passa por vistoria técnica realizada por um engenheiro mecâniuco de uma Instituição Técnica Licenciada (ITL), que emitirá o Certificado de Segurança Veicular (CSV). Com isso o Detran pode emitir o novo Certificado de Registrod de Licenciamento de Veículo (CRLV) deixando registrado no sistema todas as modificações.

O condutor que realizar modificações no veículo sem a devida regularização comete infração de natureza grave, prevista no Artigo 230, inciso VII, sujeito a multa de R$ 195,23, além de perder 5 pontos na CNH e retenção do veicular até a devida regularização.

Custos

R$ 197 - Solicitação de autorização da caracterísitca

R$ 250 - Vistoria final de identificação do veículo

R$ 366,77 emissão do Novo Certificado de Registro de Veículo

