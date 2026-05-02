Dia das Mães deve ser marcado por tempestade e frio de 9°C em MS

Podem preparar os casacos, tirar o cobertor do armário e até reforçar o estoque de café: o fim de semana do Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), deve ser de frio e tempo instável em Mato Grosso do Sul. Em algumas regiões, os termômetros podem marcar até 9°C nas primeiras horas do dia, cenário típico de inverno chegando mais cedo.
De acordo com a previsão do Climatempo, o destaque fica para o sábado (9) e o domingo (10), quando uma combinação de chuva, céu encoberto e queda nas temperaturas deve mudar completamente o clima no Estado. A tendência é de um fim de semana com cara de “dia de ficar em casa”, ideal para programas mais tranquilos e reuniões em família.
Em Campo Grande, o sábado já começa com tempo fechado e chuva ao longo do dia, acumulando até 61 milímetros. As temperaturas variam entre 11°C e 20°C, o que já exige um agasalho mais reforçado. No domingo, Dia das Mães, o cenário segue típico de frio: mínima de 11°C, máxima de 20°C e presença de névoa fraca ao amanhecer, deixando o início do dia ainda mais gelado.
No interior, o frio deve ser ainda mais sentido, principalmente nas primeiras horas da manhã. Em Dourados, o sábado será de tempo fechado e temperaturas baixas, variando entre 12°C e 15°C, praticamente um dia inteiro com sensação de frio. Já no domingo, o sol até aparece, mas não esquenta muito: a mínima cai para 9°C, o que deve exigir casacos mais pesados para quem sair cedo de casa.
Em Três Lagoas, o tempo fica mais instável. O sábado terá variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, com temperaturas entre 15°C e 29°C. No domingo, o clima muda: há previsão de pancadas de chuva e trovoadas, além de uma queda mais perceptível nas temperaturas, que ficam entre 13°C e 21°C.
Na região sul do Estado, o frio ganha ainda mais força. Em Ponta Porã, o sábado deve ser daqueles dias em que o casaco não sai do corpo, com mínima de 10°C e máxima de apenas 13°C, mesmo sem previsão de chuva. No domingo, o tempo abre, mas o frio continua marcando presença, com mínima de 9°C e máxima de 18°C.
A queda nas temperaturas deve impactar diretamente a rotina da população, principalmente durante as comemorações do Dia das Mães. Programações ao ar livre podem precisar ser adaptadas, enquanto encontros em casa, almoços mais demorados e ambientes fechados tendem a ganhar preferência.
Recomendações
Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:
- Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite
- Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede
- Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele
- Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados
- Evitar ambientes pouco ventilados
- Hidratar a pele com frequência
- Manter uma alimentação equilibrada
- Evitar exposição prolongada ao frio
Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.