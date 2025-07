Disputa por vaga feminina no Exército e Marinha em MS fica abaixo da média

Em Mato Grosso do Sul, 722 jovens que nasceram em 2007 fizeram o alistamento militar, aberto pela primeira vez para mulheres no Brasil neste ano

Com pouco mais de cem vagas disponíveis para prestação do serviço militar no próximo ano, Mato Grosso do Sul teve 722 mulheres inscritas para prestação de serviço militar no Exército e na Marinha, o que equivale a quase sete candidatas por vaga. A disputa é bem inferior à média nacional, que é de 23 candidatas por vaga.

O primeiro ano de alistamento feminino nas Forças Armadas somou 33.721 inscrições, conforme dados divulgados pelo Ministério da Defesa nesta terça-feira (01), um dia depois do prazo final para as inscrições.

O número de mulheres interessadas em seguir carreira militar a partir do ano que vem supera em 23 vezes as 1.465 vagas que foram disponibilizadas no Exército, Força Aérea e na Marinha.

As vagas foram oferecidas para mulheres que nasceram em 2007 e se alistaram em Campo Grande, em Ladário e em Corumbá, além de Brasília e outros 25 municípios, espalhados em 13 estados. São 1.101 vagas para o Exército, 300 na Aeronáutica e 155 para a Marinha.

Em Mato Grosso do Sul, o Exército abriu 99 vagas, todas para Campo Grande. Destas, 27 são para o Colégio Militar; 60 para atuação na parte administrativa do Comando Militar do Oeste e outras 12 para o Hospital Militar.

A Marinha não informou quantas vagas serão preenchidas em Ladário, mas divulgou que as 155 vagas foram disponibilizadas para 11 municípios. Segundo a prefeitura de Ladário, 33 mulheres fizeram alistamento militar desde o começo do ano no município. Em Corumbá, até março, haviam sido em torno de 90 alistamentos

De acordo com o ministério, cerca de um quarto das inscritas (8.102) são do Rio de Janeiro. Na sequência do ranking de candidaturas, vêm São Paulo (3.152), Distrito Federal (2.368), Amazonas (2.334) e Pará (2.164).

Ranking:

1. Rio de Janeiro: 8.102

2. São Paulo: 3.152

3. Amazonas: 2.334

4. Distrito Federal: 2.368

5. Pará: 2.164

6. Rio Grande do Sul: 2.161

7. Bahia: 2.029

8. Minas Gerais: 1.930

9. Pernambuco: 1.744

10. Paraná: 944

11. Ceará: 933

12. Goiás: 768

13. Santa Catarina: 715

14. Mato Grosso do Sul: 722

15. Maranhão: 528

16. Rio Grande do Norte: 459

17. Paraíba: 354

18. Piauí: 337

19. Espírito Santo: 311

20. Mato Grosso: 300

21. Rondônia: 271

22. Roraima: 252

23. Alagoas: 239

24. Sergipe: 236

25. Amapá: 144

26. Acre: 123

27. Tocantins: 87

28. Outras 14 voluntárias se alistaram no exterior

Após a inscrição, o recrutamento contará com mais quatro etapas: seleção geral, seleção complementar, designação/distribuição e incorporação. Quem permanecer será incorporada no primeiro ou segundo semestre de 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), ocupando a graduação de soldado ou marinheiro-recruta, no caso da Marinha. Essa é a data limite na qual as militares ainda podem manifestar o desejo pela desistência.