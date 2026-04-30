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Pedro Gomes

Jovem é torturado e morto com 32 facadas em MS; polícia prende sete suspeitos pelo crime

Vítima de 23 anos foi sequestrada, torturada e morta com 32 facadas; crime foi transmitido por videochamada

Welyson Lucas

30/04/2026 - 18h32
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A atuação integrada das forças de segurança pública resultou na prisão preventiva de sete integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) por um homicídio brutal ocorrido em Pedro Gomes.

A vítima, identificada como Francisco Vinicius Leoncio Barroso, de 23 anos, foi sequestrada, torturada e morta com 32 facadas.

Segundo as investigações, cinco suspeitos foram presos em Pedro Gomes, enquanto outros dois foram localizados e capturados em Rondonópolis (MT), evidenciando a articulação interestadual das ações policiais.

De acordo com a apuração, a vítima foi rendida por integrantes da facção com o uso de armas de fogo, amarrada e submetida a intensa violência antes de ser executada. A tortura, conforme a polícia, foi transmitida por videochamada para outros membros da organização, incluindo lideranças do grupo.

O irmão da vítima também estava no local e seria alvo dos criminosos, mas conseguiu fugir ao perceber a chegada dos suspeitos. Durante as diligências, os policiais apreenderam veículos utilizados no crime, além de arma de fogo e munições compatíveis com a ação criminosa.

A identificação dos automóveis, a localização dos suspeitos e a reconstituição da dinâmica do crime ocorreram em curto espaço de tempo. A operação contou ainda com desdobramentos em Mato Grosso, reforçando a cooperação entre forças de segurança e o intercâmbio de informações entre estados.

Os investigados devem responder por homicídio qualificado e por envolvimento em organização criminosa, entre outros crimes. As penas podem chegar a até 30 anos de reclusão, conforme a legislação vigente.

A Delegacia de Polícia de Pedro Gomes destacou que a rápida elucidação do caso reforça o compromisso das instituições com o combate ao crime organizado e a manutenção da ordem pública. Segundo a unidade, ações integradas devem continuar sendo intensificadas na região.

Em cerca de um mês, pelo menos 15 pessoas foram identificadas como integrantes ou colaboradoras da organização criminosa. Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Pedro Gomes e Rondonópolis.

As investigações continuam por meio da Operação Expurgo, que tem caráter permanente e é voltada ao enfrentamento de crimes violentos e à repressão qualificada de facções criminosas no município.

Luto

Morre Ivan Paes Barbosa, fundador do Grupo REDE MS de Comunicação, aos 92 anos

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

30/04/2026 17h24

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Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense

Empresário deixa legado na comunicação regional com a criação da Rede MS e atuação marcada por inovação, influência e contribuição ao jornalismo sul-mato-grossense Divulgação

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O empresário Ivan Paes Barbosa, fundador de um dos maiores grupo de comunicação regional de Mato Grosso do Sul, a Rede MS Integração de Rádio e Televisão, morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, onde residia.

Segundo informações, ele foi vítima de um infarto. Os detalhes sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Reconhecido como um dos principais nomes da comunicação sul-mato-grossense, Ivan foi responsável por idealizar e consolidar a Rede MS, grupo que reúne a TV MS Record, cinco emissoras de rádio FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, além do canal AgroBrasil TV e do portal Diário Digital.

Mesmo após a sucessão administrativa, o empresário permaneceu como referência dentro do grupo, contribuindo com sua experiência e visão estratégica.

Atualmente, a Rede MS é administrada por seus sucessores, Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa, enquanto a direção de Marketing está sob responsabilidade de seu neto, Ulysses de Almeida Serra.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória marcada por superação. De origem humilde, enfrentou dificuldades na infância, realidade que, segundo ele próprio relatou em entrevistas, foi determinante para seu sucesso profissional.

Além da atuação no setor de comunicação, também se destacou como produtor rural e incentivador de ações filantrópicas.

Os veículos da Rede MS ganharam notoriedade pelo forte apelo popular e pela inovação na comunicação regional, contribuindo para a integração entre municípios e para a valorização do jornalismo local.

A morte do empresário gerou manifestações de pesar em diversas cidades do Estado. Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito destacou o legado deixado por Ivan Paes Barbosa, ressaltando sua contribuição para o fortalecimento da informação regional e da cultura sul-mato-grossense.

O governador Eduardo Riedel manifestou pesar pela morte do empresário Ivan Paes Barbosa, destacando sua importância para a comunicação regional e o legado deixado ao jornalismo em Mato Grosso do Sul.

Em nota, afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e ressaltou a trajetória de superação e a atuação empreendedora do fundador do grupo Rede MS, que também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio no Estado.

O chefe do Executivo ainda se solidarizou com familiares, amigos e colaboradores, desejando força e conforto diante da perda.

Ivan Paes Barbosa deixa dois filhos e dois netos. Seu legado permanece como um dos pilares da comunicação em Mato Grosso do Sul.

Investigação

Polícia Civil investiga suposta tentativa de sequestro de criança em Naviraí

Polícia ouviu a criança e apura todas as circunstâncias do caso

30/04/2026 17h00

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Foto: Divulgação

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Por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul esclareceu uma ocorrência relacionada à suposta tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos, nesta quarta-feira (29), no bairro Jardim Progresso, no município distante 350 km da Capital.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram a criança caminhando pela via pública e, em determinado momento, correndo, enquanto um veículo trafega normalmente pela rua, sem interação aparente entre ambos.

As investigações partiram da análise das imagens que identificaram o veículo e o motorista mencionado pela criança, devidamente qualificado e ouvido pelos policiais.

Segundo apurado até o momento, as imagens não evidenciaram, inicialmente, a ocorrência de tentativa de sequestro.

"Testemunhas foram ouvidas e a versão apresentada pelo condutor mostrou-se compatível com as imagens analisadas, não confirmando a dinâmica inicialmente relatada", destacou a polícia em nota.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a instauração imediata de inquérito policial para apuração técnica de todas as circunstâncias do caso.

Diante dos elementos reunidos até o momento, não foram constatados indícios suficientes que confirmem a ocorrência do crime de sequestro na forma tentada, sem prejuízo da continuidade das investigações.

Cabe destacar que conforme previsto na Lei nº 13.431/2017, a polícia realizou escuta especializada da criança em ambiente adequado e com medidas de proteção integral.

Paralelamente, a Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou diligências, incluindo coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local informado.

A Polícia Civil informa que casos envolvendo crianças são tratados com máxima prioridade e que a apuração seguirá até o completo esclarecimento dos fatos.

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