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Ministro suspeita de atentado e cobra investigação sobre acidente com três mortos

Eloy Terena pediu investigação sobre uso de força excessivo, ameaças de violência entre fazendeiros locais e interferência nas investigações do acidente

Karina Varjão

Karina Varjão

30/04/2026 - 17h45
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O Ministro de Estado dos Povos Indígenas, Eloy Terena, enviou um ofício ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Vieira, solicitando uma investigação a um acidente ocorrido no dia 25 de abril de 2026 na MS-289. 

A ocorrência aconteceu em um ponto próximo à fronteira com o Paraguai, quando uma Toyota Hilux tentou ultrapassagem para cima da condutora de um Kia/Sportage, colidindo frontalmente com um Fiat Uno que seguia no sentido contrário ao não conseguir retornar para a sua pista. 

A batida resultou na morte de um homem de 29 anos, condutor do Uno, e de um adolescente de 13 anos. Outros dois adolescentes que estavam no carro foram socorridos em estado grave, assim como o condutor da Hilux. 

Segundo apurações, os integrantes do Fiat Uno eram todos indígenas. 

No documento, o Ministro afirmou que o sinistro faz parte de uma série de situações de conflitos deflagrados nas proximidades do tekoha Tapyi Kora Tee, com informaões de indígenas presos e notícias de atropelamento na Aldeia Kurussu Ambá. 

Além disso, há situações de conflitos fundiários na Aldeia Limão Verde, localizada em Aquidauana, resultando na prisão de vários indígenas e uso excessivo da força nas áreas de limites de território indígena ocupado. 

"Tratando-se de situação complexa e que requer condução adequada para não potencializar o conflito e acirrar os ânimos, recebemos notícias de uso desproporcional de força e suposta tortura praticada contra indígenas", afirmou. 

Sobre o acidente, Terena afirmou que, de acordo com informações do Conselho Executivo da Aty Guasu (Guarani) e Lideranças da Comunidade Kurusu Ambá 2, as denúncias são de ameaças de violência por parte de fazendeiros locais desde 2024. Ressaltam, ainda, que o acidente ocorrido em abril, que vitimou os indígenas, não foi divulgado de forma verídica e possui interferência nas investigações e apuração do caso. 

O Correio do Estado entrou em contato com o Ministro para entender quais pontos levantaram as suspeitas de um possível atentado aos indígenas no referido acidente. O espaço segue aberto para os esclarecimentos. 

A partir dos fatos apresentados, Eloy solicitou o esclarecimento de providências tomadas quanto aos fatos, bem como responsabilização dos envolvidos. Pediu ainda que fossem empregados "todos os esforços necessários para garantir a apuração dos fatos e envolvidos por meio de investigação isenta, responsável e comprometida com a reconstrução correta dos casos mencionados". 

Conflitos recorrentes

O conflito mais recente envolvendo os povos originários e agentes da Polícia aconteceu ainda nesta semana, no dia 26, quando uma ação de retomada da Fazenda Limoeiro terminou com indígenas conduzidos pelas forças de segurança pública do Estado. 

Na versão da Polícia Militar, os agentes precisaram intervir na ocorrência registrada em Amambai quando um grupo de 20 indígenas invadiu e danificou a propriedade rural. A Fazenda fica localizada na região da Aldeia Limão Verde, em Aquidauana. 

Segundo os agentes, a invasão do grupo forçou a família residente a abandonar a residências à pressas durante a madrugada para "garantir sua integridade física". Os indivíduos ainda teriam danificado a estrutura do imóvel, móveis da residênci, além de atos de vandalismo, tentativas de destruição de veículos e tentativas de incêndio. 

Na versão dos indígenas, a ação foi uma retomada de famílias que estariam "reafirmando seu direito ao território e sua luta por dignidade e justiça". A área teria voltado a ser ocupada por quem "resiste e não desiste de seu chão". 

Em um vídeo de cinco minutos e meio, indígenas gritam para uma linha de viaturas policiais, afirmando que apenas buscam seus direitos e herança dos parentes. 

Segundo as autoridades indígenas, na manhã de domingo (26), agentes teriam voltado ao território da Aldeia Verde Limão sem apresentar qualquer ordem, munidos de escudos e armas, em uma ação de despejo. 

"Policiais entraram na aldeia Limão Verde sem apresentar qualquer ordem, abordando uma família indígena dentro da sua própria casa. Essa ação é um grave desrespeito e um absurdo que evidencia, mais uma vez, a violência e a perseguição sofridas pelo povo Guarani Kaiowá em seus próprios territórios", citou o texto divulgado pela Assembleia Geral do povo Kaiowá e Guarani.  

Condenado

Homem é condenado a 33 anos de prisão por feminicídio em MS

O caso aconteceu em 2024, em Três Lagoas, e teve grande comoção à época

30/04/2026 16h22

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Pedro Henrique Amaral acompanhou o julgamento por vídeo, de dentro do presídio.

Pedro Henrique Amaral acompanhou o julgamento por vídeo, de dentro do presídio. divulgação

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O Tribunal do Júri de Três Lagoas condenou a 33 anos de prisão Pedro Henrique Amaral, de 24 anos, pelo assassinato da ex-companheira Gilvanda de Paula, de 42 anos. O crime, ocorrido em março de 2024, causou forte comoção na cidade.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a vítima foi morta a tiros na porta de uma funerária, no momento em que chegava para participar de um velório.

Gilvanda foi surpreendida pelo autor dos disparos e não teve chance de defesa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima deixou três filhas.

Durante o ataque, outra mulher também foi atingida. Trata-se de Maria Izabel Prates Oliveri, de 76 anos, professora e ex-vereadora de Três Lagoas, conhecida como “Bel do PT”. Ela foi baleada na perna, recebeu atendimento médico e sobreviveu.

O réu foi condenado por feminicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de feminicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (29). De acordo com o MPMS, a denúncia apresentada à 1ª Vara Criminal foi determinante para a condenação. Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público, reconhecendo a gravidade dos crimes e o contexto de violência de gênero.

Pena

Na dosimetria da pena, a Justiça fixou 18 anos e 8 meses de prisão pelo feminicídio consumado. Pela tentativa de homicídio contra a segunda vítima, a pena foi de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Já pelo porte ilegal de arma, foram aplicados mais 2 anos de prisão e 10 dias-multa, totalizando 33 anos.

Pedro Henrique já estava preso preventivamente desde a época do crime e, após a sentença, retornou ao sistema prisional. Ele poderá recorrer da decisão, conforme prevê a legislação brasileira.

Para o promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite, a condenação representa uma resposta firme do Estado diante da violência contra a mulher e reforça o compromisso institucional no combate ao feminicídio.

Setor gospel

Em ano eleitoral, "igrejas" recebem quase R$ 1 milhão e antecipam marchas para Jesus

Fundação de Cultura já bancou eventos espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Coxim, Bonito e Nova Alvorada do Sul

30/04/2026 15h30

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Marcha para Jesus de 2025, na Capital

Marcha para Jesus de 2025, na Capital Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Centralizada anualmente no feriado de Corpus Christi, as festas da Marcha para Jesus ja movimentaram R$ 870 mil dos cofres do Governo do Estado entre janeiro e abril deste ano. 

Com cachê de R$ 270 mil destinado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a "Banda Morada", com 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se apresenta neste feriado de 1° de maio em Dourados, evento que "abre" o calendário cultural gospel do Estado.

Ao contrário de 2025, ano em que segundo as publicações oficiais os eventos começaram somente em maio, o setor cultural do Estado já realizou quatro shows do ramo gospel, eventos espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Coxim, Bonito e Nova Alvorada do Sul. 

A título comparativo, os pagamentos realizados ao setor gospel se equiparam ao de cantores nacinalmente reconhecidos.

Atração principal da "Noite dos Campeões" da COP15, realizada em Campo Grande em março último, o cantor Almir Sater recebeu cachê de R$ 265 mil por 1h30 de apresentação. 

Exceto o show deste feriado próximo, todas as demais contratações foram pagas com cachê fixo de R$ 120 mil, em sua maioria realizadas pela empresa capixaba Creative Music LTDA. O valor é o mesmo a ser pago à dupla Andre & Felipe, que se apresenta nesta quinta-feira (30) em Iguatemi.

Capital 

Em 2025, a 33ª edição da Marcha para Jesus ocorreu no dia 26 de agosto na Capital. Na ocasião, o evento marcou o encerramento das festividades dos 126 anos de Campo Grande e reuniu políticos de diferentes vertentes. 

A festa reuniu milhares de fiéis de todas as vertentes em Campo Grande, festividades deste que é considerado o maior evento gospel do Estado. 

À época, a prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), declarou que o evento já era parte do calendário de eventos do município, oportunidade, segundo ela, de "reunir a comunidade cristã e agradecer a Deus". 

Mesmo sendo um ato voltado à religiosidade, a presença política foi marcante no evento. Além da prefeita, estiveram no palco a vice-prefeita, Camilla Nascimento, o deputado estadual Lídio Lopes, deputado Rinaldo Modesto, Rose Modesto, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o vereador Herculano Borges, vereador Clodoilson Pires. 

*Saiba

Neste ano, a 34ª edição da Marcha para Jesus acontece no dia 4 de junho, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em 2025. 

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