obra de R$ 472 milhões

DNIT mantém previsão de concluir obra da Rota Bioceânica em 2026

DNIT diz que paralisação da terraplanagem ocorre só por conta das chuvas e que não existe pedido de reajuste do contrato da alça de acesso à ponte em Porto Murtinho

Neri Kaspary

Neri Kaspary

02/12/2025 - 12h30
Apesar da interrupção parcial das obras que integram os 13 quilômetros da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho, e mesmo levando em considração o fato de que apenas 27,25% do projeto foi executado até agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) mantém a previsão de concluir os trabalhos até o final do próximo ano.

A única ressalva para um possível descumprimento do cronograma, segundo o DNIT, seria algum atraso na liberação do restante do orçamento. Até agora foram  repassados R$ 139.522.946,68 ao consórcio PDC Fronteira, composto pelas empreiteras  Caiapó, Paulitec e DP Barros, empresas de Goiás e São Paulo. A obra toda foi contratada por R$ 472,4 milhões. 

As paralisações pontuais dos serviços de terraplanagem "se devem ao fato do início do período chuvoso, não havendo nenhum outro motivo de solicitação de reequilíbrio financeiro", segundo o comando do DNIT de Mato Grosso do Sul. 

Conforme estação do INMET instalada na área rural de Porto Murtinho, a soma das chuvas de outubro e novembro é de 173 milímetros. A média história para a região nestes dois meses do ano é de 282 milímetros. Nas estações do Inmet instaladas na área urbana de Porto Murtinho, mais próximas do local das obras, os volumes de chuva não foram disponibilizados nos últimos meses. 

Esta versão de que as chuvas são as únicas responsáveis pela paralisação parcial dos trabalhos contradiz, em parte, a informação repassada no canteiro de obras, onde técnicos envolvidos nos trabalhos informaram que o consórcio responsável pela obra estaria solicitanto reajuste do contrato, firmado em R$ 145,9 milhões somente para a terraplanagem.

Os mesmos técnicos informaram, também, que as obras, que no primeiro ano avançaram menos de 30%, seriam concluídas somente em 2028. 

De acordo com o DNIT, até agora foram concluídos 8,14 quilômetros de terraplanagem, nos quais foram compactados 895,1 mil metros cúbicos de terra e cascalho. Esse volume equivale à carga de cerca de 60 mil caminhões caçamba, que transportam em torno de 15 metros cúbicos por viagem. 

Mas, apesar de boa parte os 13 quilômetros de rodovia já estarem com a terraplanagem concluída, o volume de terra utilizado até agora aquivale a apenas 40% daquilo que será necessário, segundo o DNIT.

E, apesar de as chuvas estarem atrapalhando o andamento da terraplanagem, "durante esse período, a empresa segue executando os serviços de concretagem das estruturas de ligamento das sete obras de arte especiais que compõem a alça de acesso à Ponte Bioceânica", informa o DNIT.

O andamento das sete pontes ou viadutos que seguem em andamento estão em diferentes estágios, variando de 4,67% a 72,39% de execução, segundo o DNIT.

Os trabalhos para construção do acesso à ponte começaram em setembro de 2024 e o contrato estipula prazo de 26 meses para conclusão dos trabalhos. 

ROTA BIOCEÂNICA

Os 13 quilômetros de rodovia, em área alagável do Pantanal, vão ligar a BR-267 à cabeceira da ponte sobre o Rio Paraguai. Esta ponte, cujas obras começaram em fevereiro de 2022 e são bancada pelo Governo do Paraguai, estão com cerca de 85% dos trabalhos concluídos 

A ponte terá 1,3 quilômetro de extensão e 21 metros de largura. Ela está sendo instalada a 35 metros acima da calha do Rio Paraguai, contando com um trecho estaiado de 632 metros, sustentado por torres de 130 metros de altura. Para concluir esta parte estaiada faltam apenas 166 metros. 

Tanto a ponte, orçada em cerca de R$ 500 milhões, quanto alça de acesso, fazem parte das obras da chamada Rota Bioceânica, um corredor rodoviário com 2,4 mil quilômetros ligando os oceanos Atlântico ao Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Chiele.

A expectativa é de que a junção das duas frentes de obra na ponte ocorra no fim de abril de 2026. A coonstrução da ponte faz parte de um pacote de obras US$ 1,1 bilhão  do país vizinho. A maior parte deste volume, em torno de R$ 5 bilhões, está sendo investida na pavimentação de 580 quilômetros de rodovias, entre Carmelo Peralta e Pozo Hondo.

GRATUITO!

'Aulão de Véspera' para vestibular e PASSE da UFMS é nesta quinta-feira (4)

Aula terá foco em conteúdos que cairão na prova; provas ocorrem neste fim de semana

02/12/2025 11h30

UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande

UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande Gerson Oliveira

‘Aulão de Véspera’ ocorrerá nesta quinta-feira (4), das 18h30 às 21h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Cidade Universitária, em Campo Grande.

O aulão é destinado a candidatos que vão fazer o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), em 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com foco nos conteúdos que cairão na prova.

O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, é ofertado pelo Cursinho da UFMS. As vagas são limitadas e as inscrições ocorreram de 17 a 25 de novembro.

O Cursinho UFMS oferece aulas on-line e presenciais ministradas por professores de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, além de elevar o nível de conhecimento, o aulão também aumenta o nível de confiança.

 “A preparação para o aulão deste ano está sendo construída com uma estratégia pensada exclusivamente para elevar o nível de confiança e conhecimento dos alunos que sonham com uma vaga na UFMS. Os professores estão refinando as aulas para abordar os conteúdos mais exigidos no Vestibular e serão resolvidas questões que simulam o estilo de prova da UFMS”, explicou o coordenador.

VESTIBULAR E PASSE

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro, em dois domingos seguidos. As provas ocorrem nos próximos dois finais de semana.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h (horário de MS), em Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

Os exames podem ser realizados no formato presencial ou on-line, de acordo com o curso escolhido. A prova é aplicada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

02/12/2025 10h43

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino Foto / Divulgação

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

