Adolescente que matou homem após carreata em Bonito é localizado

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O adolescente, de 16 anos, responsável pela morte de Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi localizado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) na tarde dessa quarta-feira (28), em Aquidauana, a 127 quilômetros de onde ocorreu o crime.

A morte teria ocorrido em confusão após carreata política que aconteceu durante o último sábado (24), às vésperas da eleição, em Bonito, e o rapaz estava foragido há quatro dias junto a mãe e ao pai, Márcio Cossari, de 47 anos, que esteve envolvido na briga que ocorreu minutos antes.

Segundo a PCMS, em operação conjunta da Delegacia Regional de Aquidauana e de Jardim, os policiais cumpriram o mandado judicial de apreensão do adolescente, localizado em uma casa de um amigo da família, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Conforme informado ao Correio do Estado, os policiais chegaram ao local indicado e na presença dos agentes onde estava escondido, o adolesente se apresentou, acompanhado da mãe e dos seus advogados.

A PCMS ainda informou à reportagem que ele será encaminhado a uma Unidade Educacional de Internação (UNEI), conforme definido pelos órgãos competentes, e responderá por ato infracional análogo aos crimes de homicídio tentado e homicídio qualificado.

Posteriormente, Márcio Cossari que também estava foragido compareceu à Delegacia Regional de Jardim, acompanhado de seu advogado para apresentar sua versão dos fatos. O homem foi liberado, mas deve ser investigado pelos crimes de porte ilegal de arma e lesões corporais recíprocas.

Homicídio

Conforme informações policiais, Ewerton foi atingindo com três tiros durante o sábado e chegou a ser encaminhado para o Hospital Darcy João Bigaton, mas morreu assim que deu entrada na unidade médica.

O crime teria iniciado com uma discussão entre alguns homens que estavam no local e posteriormente evoluiu para uma briga corporal, envolvendo principalmente Márcio Cossari, pai do adolescente que atirou contra os envolvidos.

Vendo a briga que o pai estava, ele teria ido até a caminhonete buscar uma arma de fogo e, ao se aproximar da confusão, efetuou três disparos que atingiram Ewerton.

Um outro homem que estava no local também ficou ferido ao ser atingido por dois tiros e foi encaminhado ao hospital, posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ainda recebe atendimento médico.

A morte de Ewerton ganhou destaque nas redes sociais especialmente por acontecer ao fim de uma carreata em favor do então candidato à presidência, Flávio Bolsonaro.

Apesar de algumas suspeitas indicarem que a confusão inicial seria por motivação política, a tese não foi confirmada, e é negada por alguns familiares de Ewerton.

A família da vítima fatal divulga por meio de um perfil criado para pedir justiça por Ewerton, afirma que ele não participou da briga, mas tentava apartar a luta corporal quando foi atingido pelos disparos.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que mais de uma pessoa estiveram envolvidas na confusão, além do barulho dos disparos efetuados pelo adolescente.

De acordo com a Polícia as investigações prosseguem para o esclarecimento das circunstâncias do caso e a apuração das condutas dos envolvidos.