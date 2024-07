DOF registra aumento de 80% nas apreensões de drogas

ANIVERSÁRIO

A federal reuniu autoridades e professores que participaram da história da instituição, em celebração no Teatro Glauce Rocha, nesta terça (02); hoje, a universidade conta com quase 40 mil alunos

Com o começo do mês de julho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vem intensificando as ações voltadas à celebração de seus 45 anos como instituição federal. Nesta terça-feira (02), a federal realizou um evento no Teatro Glauce Rocha, a fim de homenagear todos aqueles que participaram e continuam participando da evolução da instituição.

Durante o evento, que reuniu autoridades, professores, técnicos-administrativos, estudantes, egressos, familiares e gestores e diretores das unidades, o reitor Marcelo Turine reforçou o rápido avanço da universidade durante os anos, destacando que em 1979, ano de fundação da instituição, havia 3 mil alunos e hoje há quase 40 mil.

“Agradeço a todos, em especial por essa transformação que ocorreu graças à equipe, que junto ao Conselho Universitário, propõe políticas públicas para transformar vidas. Sucesso, vida longa a UFMS! Vida longa à ciência de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, afirmou.

Albert Schiaveto, pró-reitor de Assuntos Estudantis e presidente da Comissão de Análise da Ordem do Mérito de Egresso, ressaltou o impacto dos egressos no desenvolvimento da UFMS, do qual, segundo ele, durante esses 45 anos, 70 mil egressos já passaram pela federal. Inclusive, foi concedido o Título da Ordem do Mérito de Egresso aos ex-alunos presentes no evento.

Ao longo da celebração, o grupo regional de forró Flor de Pequi se apresentou e, após a performance musical, foi realizada a entrega de 26 títulos de Professor do Magistério Superior Emérito e 42 de Técnico-Administrativo em Educação Emérito, pelas contribuições como servidor público e na educação.

Nesta quarta-feira (03), a UFMS anunciou uma programação musical referente aos 45 anos. Hoje, Banda do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-MS) se apresenta no Teatro Glauce Rocha, às 20h. Amanhã, quinta-feira (04), é a vez de Camerata Madeiras Dedilhadas, um conjunto musical que combina o timbre do violão ao timbre dos instrumentos de sopro/madeiras, no Auditório Luís Felipe de Oliveira.

Na sexta-feira (05), terá apresentações dos coros, com a participação do Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS (PSIU), o Coral da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) e da turma de Técnica Vocal do Curso de Música, também no Auditório Luís Felipe de Oliveira.

Dos dias 29 de julho a 3 de agosto, será realizado o sétimo Festival Internacional de Violão, no Teatro Glauce Rocha. As incrições estão abertas e estão sendo feitas no site da instituição. Há 30 vagas para alojamento, 15 masculinos e 15 femininos.

ATIVIDADES PASSADAS

Nesta segunda-feira (1°), três ações marcaram o início do programa especial da UFMS para comemorar seus 45 anos. Primeiro, um novo monumento, intitulado como “Inclusão e Diversidade”, foi inaugurado no Bosque Central da Cidade Universitária, em Campo Grande.

Foto: Cristhofer Andrade

Ele foi desenvolvido por professores e estudantes do Curso de Artes Visuais, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc), em parceria com a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng), além de ter sido feito com placas de metal reutilizados em projetos anteriores.

“Ele traz três grandes momentos da história da UFMS: o início da Universidade Estadual, em 1962; a criação da UFMS em 1979; e essa data, de comemoração aos 45 anos, em 2024”, salientou o reitor Marcelo Turine.

Após a inauguração do monumento, os participantes realizaram um tour pelos principais pontos da universidade, passando por locais como o Estádio Morenão, o Teatro Glauce Rocha, o Restaurante Universitário, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap/UFMS-Ebserh), Biblioteca Central, entre outros.

Ainda no dia primeiro deste mês, uma exposição interativa foi inaugurada na Galeria de Artes Visuais da Cidade Universitária. A mostra reúne fotos, curiosidades e dados dos 45 anos da Universidade, e está aberta para visitação durante o mês de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Além da exposição, um site em comemoração aos 45 anos foi lançado pela federal, do qual qualquer pessoa pode acessá-lo e conferir imagens de cada ano a partir de 1979 e incluindo o período quando a UFMS ainda era integrada à antiga Universidade Estadual do Mato Grosso (UEMT), antes da separação do Estado, em 1977.

História

A UFMS tem sua origem em 1962, quando o Estado ainda era unificado como Mato Grosso, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande. Com o passar do anos, novos cursos foram implementados na universidade e, em 1979, após a definição do Estado de Mato Grosso do Sul, acontece a federalização da instituição e passa a se chamar, oficialmente, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Vários câmpus da UFMS foram surgindo no território pantaneiro e hoje há 11 espalhados pelo Estado, sendo em: Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá (Pantanal), Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas (dois câmpus) e Campo Grande (Cidade Universitária). O câmpus de Dourados era UFMS até 2006, quando foi federalizada e passou a ser Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

