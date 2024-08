Domingo de chuva e com baixas temperaturas na Capital

Campo-grandenses amanheceram com os termômetros marcando 10ºC - Marcelo Victor/ Correio do Estado

Campo Grande amanheceu debaixo de chuva e muito frio neste domingo (25). Os termômetros na Capital chegaram a marcar 9ºC durante a madrugada e a sensação térmica de 5ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as baixas temperaturas só devem começar a subir a partir de terça-feira (27).

Devido ao avanço de uma nova frente fria que pode trazer chuvas em algumas regiões e queda significativa das temperaturas, principalmente na metade sul do estado. Podem ocorrer temperaturas mínimas próximas dos 5-7°C na região sul do MS porém, em áreas pontuais, pode ficar abaixo dos 4-5°C.

Durante o final de semana os ventos atuam do quadrante sul e mudam para quadrante leste no início da próxima semana. Esse cenário meteorológico dá uma trégua no tempo quente e seco que os sul-mato-grossenses vem enfrentando nos últimos dias, com temperaturas próximas ou acima de 40°C e baixíssima umidade relativa do ar.

Ainda há uma baixa probabilidade de chuva principalmente nas regiões sul e central do estado. As mínimas ficam baixas nas regiões sul, sudoeste e leste do estado, com valores de 7-11°C e máximas entre 18-20°C. Na região pantaneira, mínima de 14-15°C e máximas de até 19°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 14-16°C e máximas de até 24°C. Em Campo Grande, mínima de 12°C e máxima de 17°C.

Mapa do tempo com as principais cidades de MS - Foto: Divulgação Cemtec/MS

Próximos dias em MS

A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. O tempo volta a ficar seco com previsão de baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-20%. Na segunda-feira (26) são esperadas menores temperaturas associadas a esta frente fria, com mínimas próximas dos 5-7°C na região sul do MS porém, em áreas pontuais, pode ficar abaixo dos 4-5°C.

Entre segunda e terça-feira as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação devido a atuação do anticiclone pós-frontal, ou seja, o sistema de alta pressão que irá impulsionar ar seco para o estado. Na segunda-feira (26) são esperadas temperaturas mínimas entre 4-9°C e máximas entre 19-23°C para as regiões sul, sudoeste e leste.

Na região pantaneira, mínima de 11-15°C e máximas de até 26°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-15°C e máximas de até 28°C. Em Campo Grande, mínima de 11°C e máxima de 24°C.

Já na terça-feira (27) as temperaturas estarão em elevação podendo atingir os 24°C na região sul e leste. Já nas regiões pantaneira e sudoeste as máximas tendem a chegar até 31°C e mínimas entre 14-17°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 10-17°C e máximas de até 34°C. Em Campo Grande, mínima de 15°C e máxima de 29°C.

