Domingo deve ser de calor e tempo firme em grande parte de MS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as previsões deste domingo (25) são de sol e tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Segundo as projeções meteorológicas, o frio deve preocupar os sul-mato-grossenses somente no fim da próxima semana, até lá o clima deve ser de muito calor, céu com poucas nuvens e baixa umidade relativa do ar.

Conforme a meteorologista Andreia Ramos, as condições devem ser observadas sobretudo na região centro-norte e nordeste de MS, inclusive em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. Há possibilidades baixas de chuva leve na divisa com o Paraná.

“Na capital do Estado as condições devem ter um céu limpo, tempo agradável com elevação de temperaturas entre o fim da manhã e o início da tarde, período em que a sensação de calor deve ser mais intensa”, destacou ao Correio do Estado.

Conforme Andreia, Mato Grosso do Sul deve lidar com a predominância do calor, sobretudo por conta de uma massa de ar seco, presente na região, o que, segundo a meteorologista, condiciona a baixa umidade do ar em muitos municípios do Estado.

Em Campo Grande a temperatura mínima fica na casa dos 17°C com máximas de 30ºC. Em Dourados, as mínimas giram em torno de 16ºC e máximas em 30ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã que terá mínimas de 16ºC com máximas em torno dos 32ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura mínima de 14ºC e máximas que podem alcançar os 32ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 31ºC.

Questionada sobre o frio, a meteorologista destacou que novas tendências devem ser vistas somente no final da próxima semana, entretanto, nada que, segundo Andrea, deva provocar grandes quedas e nova frente fria.

“Neste período do ano, a região central do país conta com uma espécie de bloqueio atmosférico que tende a afastar qualquer condição de chuva na região de Mato Grosso do Sul, o que pode acarretar em um novo período de estiagem”, frisou.

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 15ºC com temperatura máxima de 34ºC. Já em Cassilândia, a temperatura mínima atinge os 14ºC com máximas de 30ºC.

