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Dourados confirma 7ª morte por chikungunya na cidade

A vítima era um homem indígena de 77 anos, que faleceu no mês de março

Karina Varjão

Karina Varjão

14/04/2026 - 17h45
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A Prefeitura de Dourados confirmou, nesta terça-feira (14) o 7º óbito no município causado por complicações da chikungunya. A cidade se tornou o epicentro da doença no Estado, responsável por aproximadamente 64% das mortes em MS. 

A confirmação foi dada através do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento à epidemia de Chikungunya na Reserva Indígena e o avanço da doença no perímetro urbano do município. 

A vítima era um indígena do sexo masculino de 77 anos, com comorbidade e que estava internado no Hospital Porta da Esperança, da Missão Caiuá. Ele apresentou sintomas da doença no dia 10 de fevereiro e veio a óbito no dia 14 de março e a morte estava em investigação.

Ele residia na Reserva Indígena de Dourados, onde estão concentrados o maior número de diagnósticos da doença, com 2.012 casos prováveis, 1.461 casos confirmados, 479 casos descartados, 545 casos em investigação, num total de 2.485 notificações e 399 atendimentos hospitalares. 

Outras três mortes estão em investigação, sendo uma menina de 10 anos, que estava internada no Hospital Regional de Dourados e não morava na Reserva Indígena; e um homem de 63 anos, que estava internado no Hospital Unimed, morador do bairro Parque das Nações II, considerado local com avanço mais forte da doença no município. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, Dourados tem, hoje, 40 pacientes internados com chikungunya, sendo 2 no Hospital Porta da Esperança (Missão Caiuá), 21 no Hospital Universitário HU-UFGD, 5 no Hospital Cassems, 8 no Hospital Regional, 1 no Hospital Unimed, 1 no Hospital da Vida e 2 no Hospital Evangélico Mackenzie. 

Em números gerais, o município tem 3.681 casos prováveis de Chikungunya, com 1.701 casos confirmados, 780 casos descartados e 2.760 casos em investigação, com uma taxa de positividade de 68,6%. 

Em quase todo o Estado

Mato Grosso do Sul continua com índice médio de incidência de casos de Chikungunya. Dos 49 municípios, apenas 5 não registraram casos prováveis até o dia 10 de abril, de acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). 

Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Japorã e Tacuru não apresentaram casos da doença até o momento e mais dez municípios não tiveram casos confirmados. 

Das demais cidades, 16 municípios têm alta incidência de casos prováveis, quando são registrados mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Outras 23, estão classificadas com incidência média, quando há, em média, 200 casos por 100 mil habitantes. 

Com a confirmação desta terça-feira, já são 11 óbitos pela doença no Estado, sendo 7 somente em Dourados, 1 em Bonito, 2 em Jardim e 1 em Fátima do Sul. Apenas 6 vítimas apresentavam comorbidades. Outros 3 óbitos estão em investigação. 

Se manter a constância de casos e óbitos, a tendência é que este seja o ano com maior número de mortes pela arbovirose na série histórica (2015 - 2026). Os 11 registros ficam atrás apenas dos 17 de 2025. 

No total, são 4.281 casos prováveis de Chikungunya em todo o Estado. O número já é o 2º maior registrado na série histórica, ficando atrás apenas do registrado em 2025, quando foram 14.148 durante todo o ano. 

Os casos prováveis no Estado representam aproximadamente 17% do total de casos em todo o Brasil, que somam, até agora, pelo menos 24 mil. 

No Estado,  já foram confirmados 2.102 casos. Destes, 43 casos são em gestantes. Os municípios com mais casos confirmados de chikungunya são:

  • Dourados - 766
  • Fátima do Sul - 509
  • Jardim - 251
  • Sete Quedas - 101
  • Bonito - 69
  • Aquidauana - 48
  • Amambai - 37
  • Corumbá e Guia Lopes da Laguna- 31 
  • Paraíso das Águas - 30 
  • Vicentina - 29

Queda de aeronave

Helicóptero pilotado por filho de ex-prefeito do MS cai em Roraima

Enquanto "Brazinho" conseguiu escapar com duas costelas fraturadas e algumas escoriações, é esperado agora o laudo pericial para confirmar suspeita de duas mortes no acidente

14/04/2026 12h54

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"Descuido" pode ter causado o acidente, já que, aparentemente, conforme análise preliminar, uma fita de carga aparece enroscada no rotor de cauda Reprodução/Montagem C.E

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Pilotado pelo filho de um ex-prefeito sul-mato-grossense, o helicóptero de Antônio Braz Genelhu Melo Júnior, de 54 anos, caiu no estado de Roraima no início desta semana, distante aproximadamente três mil quilômetros da Capital do MS. 

Conforme apurado pela mídia local, o helicóptero pilotado pelo filho do ex-prefeito de Dourados, Braz Melo, uma aeronave modelo Robinson R44 II, caiu cerca de três quilômetros de onde havia decolado, com informações preliminares apontando para duas mortes, enquanto o piloto conseguiu ser resgatado com vida. 

Entre as circunstâncias apontadas para a causa do acidente, é descrito que o vôo acontecia debaixo de fortes chuvas, com a aeronave caindo em área de mata fechada e, consequentemente, de difícil acesso para as equipes de resgate. 

Acidente aéreo

Agora, as investigações sobre as causas do acidente ficam sob a responsabilidade do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Esse helicóptero foi encontrado já todo destruído, com danos na parte da cabine e parte da fuselagem separada do restante da aeronave, o que aponta para um forte impacto na queda. 

Após a queda, Braz Junior, ou "Brazinho" como também é conhecido, ainda conseguiu ligar para seus familiares que residem no município de Dourados, indicando informações como coordenadas do local para facilitar o resgate. 

Enquanto "Brazinho" conseguiu escapar com apenas algumas escoriações e duas costelas fraturadas, agora é aguardado o resultado da perícia, que deve confirmar a suspeita das duas mortes. 

Imagens captadas supostamente na área da queda, divulgadas pelo portal local BTE News, mostram que um "descuido" pode ter causado o acidente, já que, aparentemente, conforme análise preliminar, uma fita de carga aparece enroscada no rotor de cauda, versão essa que ainda não foi confirmada. Confira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Bte.news (@bte.news)

Tanto o pai de Brazinho, Antônio Braz Genelhu, quanto a esposa, Anete da Silva Melo, dirigiram-se até o Estado de Roraima.
 

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CAMPO GRANDE

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

14/04/2026 12h17

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Fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata em brechó

Fim de semana é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata em brechó ARQUIVO PESSOAL

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Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 23ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá nos próximos dias na Capital.

O evento reunirá mais de 40 brechós em um só lugar. São mais de 10 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para aproveitar em um Brechó

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

  'Desapega Campo Grande' ocorre neste sábado (18), das 9h às 16h, desta vez em um novo local: Armazém Cultural, localizado na avenida Calógeras, número 3065, Centro, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

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