Durante feriadão, 3 mortes e 18 acidentes foram registrados nas estradas de MS

CONTRATO

Empresa contratada para execução de sinalização viária horizontal, vertical e semafórica do reordenamento viário da Avenida Três Barras vai receber R$ 1 milhão da prefeitura de Campo Grande.

A contratação da empresa Meng Engenharia Comércio e Indústria foi divulgada por meio de publicação do Diário Oficial (Diogrande), nesta terça-feira (2).

O contrato tem vigência de 150 dias consecutivos, contando a partir do recebimento da 1ª Ordem de Início dos Serviços.

Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), serão contemplados com a sinalização os seguintes cruzamentos:

Av. Três Barras x Av. Marquês de Lavradio x Av. José Nogueira Vieira.

Av. Três Barras x Rua Domingos Jorge Velho.

Av. Três Barras x Rua Miguel Sutil.

Av. Três Barras x Rua Felipe Camarão.

O reordenamento da Avenida Três Barras é uma cobrança antiga em Campo Grande, considerando o fluxo intenso de veículos no local.

O vereador Coronel Alírio Villasanti Romero (União Brasil), presidente da comissão permanente de transporte e trânsito da Câmara de Vereadores, destaca que, neste mês de maio, vão reforçar as discussões em relação à cobrança do reordenamento de algumas vias, junto às ações do Maio Amarelo, mês de campanha da conscientização no trânsito.

"Foi uma luta nossa a mudança da Três Barras, com o reordenamento da rotatória.Também estamos cobrando a implantação da ciclovia aeroporto/Indubrasil; também a efetivação de todo o reordenamento viário da Euller com a Tamandaré, toda essa engenharia nós temos cobrado e fiscalizado", destacou na abertura da campanha do Maio Amarelo, hoje (2).

Diariamente, cerca de 30 mil veículos transitam pela Av. Três Barras, local de acesso a bairros como Tiradentes, Parque Dallas, Rita Vieira e Vilas Boas.

Diante da alta circulação de veículos, é comum que aconteçam congestionamentos, principalmente no horário de pico.

Semáforos

Segundo a prefeitura, a sinalização terá semáforos interligados com o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana por meio de uma fibra óptica, que permite reajuste em tempo real.

Os semáforos também terão nobreak que evita o desligamento inesperado do aparelho, protegendo-o de queima e demais prejuízos, além de possibilitar o funcionamento do semáforo por tempo determinado em caso de queda de energia.

Reordenamento

Além da sinalização, a via também passa por obras de reordenamento viário, no valor de R$ 2.357.117,07, sob responsabilidade da Rial Construtura.

Somando todos os investimentos, as obras na Três Barras têm custo total de mais de R$ 3,4 milhões.

A intervenção inclui a pavimentação de um trecho de 200 metros da Rua Manoel da Nóbrega (paralela à Três Barras) e de 70 metros da Miguel Sutil (transversal à Três Barras).

Com a remoção da rotatória e construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da Avenida Três Barras.

Outra alteração prevista é para quem vem do Bairro Vilas Boas pela Rua Domingo Jorge Velho, que passará a ser mão única na Três Barras em direção a Manoel de Nóbrega.

Desse modo, o condutor não conseguirá entrar na Avenida Três Barras, sendo necessário entrar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil, que também será mão única, em direção à Três Barras.