Com novos cursos, edital do Vestibular UEMS será publicado ainda este mês

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) aprovou três novos cursos e o quantitativo das vagas ofertadas no Processo Seletivo Vestibular e no Processo Seletivo Permanente (PSP). Além disso, a estatal informou que a publicação dos respectivos editais está prevista para a segunda quinzena de setembro,

Ao todo, serão 68 cursos, destes, 30 no Processo Seletivo Vestibular (PSV/UEMS/2025) e 38 no Processo Seletivo Permanente - Histórico Escolar (PSPHE/UEMS/2025).

As novidades são os três novos cursos:

Engenharia Civil (Nova Andradina) : período noturno, com 40 vagas e duração de 5 anos;

: período noturno, com 40 vagas e duração de 5 anos; Fonoaudiologia (Campo Grande) : período matutino, com 32 vagas, e duração de 4 anos;

: período matutino, com 32 vagas, e duração de 4 anos; Terapia Ocupacional (Campo Grande): período matutino, com 32 vagas, e duração de 4 anos.

"A UEMS confirma, mais uma vez, que é uma Universidade atenta às demandas da sociedade sul-mato-grossense, com a aprovação de 3 novos cursos estratégicos para o Estado, sendo dois em áreas de saúde, construídos com o apoio de diversas instituições, as graduações de Fonoaudiologia e de Terapia Ocupacional, em Campo Grande. A terceira oferta, Engenharia Civil, aprovada em Nova Andradina, também é resultado de um trabalho conjunto com aquela Unidade Universitária e vai promover o desenvolvimento e formação de novos profissionais numa região que precisa deste curso", informa o reitor Laércio de Carvalho.

Para atender às demandas, a UEMS ofereceu, nos últimos anos, cursos em modalidade única em diversos municípios. Alguns desses cursos foram aprovados para se tornarem permanentes na Universidade. Estes cursos são: Direito em Aquidauana, Direito em Jardim e Psicologia em Coxim.

Os interessados que queiram acompanhar o processo seletivo, devem acessar o portal institucional da Universidade, no endereço www.uems.br , ou as redes sociais da UEMS no Instagram e no Facebook, pelos perfis @uemsoficial , em ambas as plataformas.