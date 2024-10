Eleições passadas não serviram de 'trampolim' para candidatos esse ano

Cidades

Mamães e bebês de até 18 meses podem aproveitar momento de lazer com tranquilidade em sessão totalmente adaptada às famílias. Vale lembrar que as 10 primeiras mamães que chegarem ao guichê, irão receber cortesias para desfrutar dessa experiência

Em mais uma sessão, o CineMaterna tem programação marcada para esta terça-feira (11), às 14:10 na rede Cinemark do Shopping Campo Grande, desta vez o filme escolhido é a mais nova animação de aventura, “A Menina e o Dragão”.

Essa iniciativa é especialmente projetada para famílias com bebês, com o objetivo de oferecer um ambiente confortável e inclusivo para que mães e pais possam desfrutar de um momento cultural enquanto cuidam de seus pequenos.

O filme em questão, “A Menina e o Dragão”, inicia a história no passado, onde dragões e humanos eram amigos, no entanto, ao passar do tempo, a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas.

Anos depois, a jovem Ping (Bella Chiang) encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do Imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama.

Diferenciais

O CineMaterna é uma proposta pensada para oferecer às famílias com bebês uma experiência agradável e inclusiva. A sala de cinema é adaptada com trocadores, fraldas e outros itens essenciais, além de contar com uma temperatura agradável, som reduzido e iluminação suave.

Aos bebês que já sentam e engatinham, as mães não precisam se preocupar, o filme poderá ser assistido do tapete colocado especialmente na primeira fila.

Essas medidas garantem que os bebês possam estar confortáveis e tranquilos durante a sessão, enquanto as mães têm a oportunidade de desfrutar do filme e discutir sobre os desafios e alegrias da maternidade.

Como participar

Basta ir ao cinema no dia e horário da sessão CineMaterna com a pessoa que mais ama no mundo: seu bebê.

Os filmes, em sua maioria, são para o entretenimento dos adultos, mas o ambiente é adaptado para acolher com segurança os bebês.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem participar, mas as famílias devem verificar a classificação indicativa do filme, assegurando uma diversão adequada para todos.

