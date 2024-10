De juiz a ex-deputados, medalhões fracassam nas urnas em Campo Grande

Cidades

Dentre elas, seis eram candidatos e 10 eram eleitores. Além disso, foram apreendidos R$ 7.954 em flagrantes de compra de votos e boca de urna

Sejusp relata que eleições municipais no Estado tiveram registros "abaixo do esperado" para a data Foto: Marcelo Victor

Durante o andamento das eleições municipais em Mato Grosso do Sul, a operação da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) prendeu seis candidatos e dez eleitores em MS.

De acordo com o levantamento de ocorrências da Operação das eleições, as prisões de candidatos ocorreram nos municípios de Paranaíba, Itaquiraí, Sete Quedas, Água Clara, Santa Rita do Pardo e Rio Verde de Mato Grosso.

Os casos de prisão dos eleitores aconteceram nas cidades de: Itaporã (1), Paranaíba (2), Caracol (2), Água Clara (2) e Santa Rita do Pardo (3).

O município de Sete Quedas, segundo a Sejusp, foi a cidade onde ocorreu mais ocorrências envolvendo crimes eleitorais, com três flagrantes de compra de votos e um caso de desordem.

Neste final de semana, as forças de segurança apreenderam R$ 7.954 usados para prática de crimes eleitorais junto com 6.253 materiais de campanha irregulares, além de um veículo.

Em entrevista coletiva, o secretário-executivo da Sejusp e Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), coronel Wagner Ferreira, falou sobre o balanço geral das ocorrências em Mato Grosso do Sul.

“Foram pouquissimas ocorrencias por municipio, em um período no qual muitas pessoas estão nas ruas para irem aos locais de votação, que geram aglomerações ao longo do dia. Então realmente são registros muito baixo para um dia tão importante para nós”, declarou Wagner.

Em Campo Grande, foi registrado apenas um caso de propaganda eleitoral irregular. Além de um atendimento de um idoso, de 60 anos, que sofreu uma crise convulsiva em uma escola na Vila Santa Luzia, sendo prontamente atendido pelo Corpo de Bombeiros. No total foram registrados 26 crimes eleitorais em Mato Grosso do Sul.

COMANDO E CONTROLE

Segundo a Sejusp, os crimes eleitorais monitorados nestas eleições incluem derrame de material de propaganda (conhecido como “chuva de santinhos”), corrupção eleitoral, boca de urna, transporte irregular de eleitores, concentração de eleitores, obstrução ao exercício do voto, desobediência, dano e destruição de urnas eletrônicas, perturbação da propaganda eleitoral, fraude na identificação do eleitor, denunciação caluniosa eleitoral, entre outros.

Desde o início da operação, equipes das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, além Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Guarda Civil Metropolitana, Coordenadoria-Geral de Perícias, Detran e Tribunal Regional Eleitoral, concentraram-se no CICC, recebendo e monitorando todas as ocorrências de crimes eleitorais tanto na Capital quanto no interior do Estado.

LEI SECA

A derrubada da Lei Seca feita em decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Desembargador Carlos Eduardo Contar, não resultou em casos de alcoolismos em locais de votação nas eleições, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do secretário-executivo da Sejusp e Coordenador do CICC, coronel Wagner Ferreira, apesar da liberação de venda e consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição, as forças de segurança não tiveram registros de ocorrências envolvendo embriaguez nos locias de votação.

“Nos não tivemos nenhum registro. Porque o crime que pode ser cometido neste sentido, é o eleitor comparecer a sua zona eleitoral embriagado, porque isso pode trazer um transtorno no andamento da eleição”, declarou Wagner.

O secretário também informou que foram registrados dois casos de desordem durante as eleições no Estado, porém, nenhum destes casos informados se tratava de consumo de alcool nas zonas eleitorais.

“A gente percebeu não tivemos nenhuma ocorrência que demonstre que a revogação da Lei Seca possa ter comprometido no resultado das eleições”, acrescentou.

Neste sábado(5), horas depois da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, e outras cidades anunciarem que a Lei Seca seria adotada nestas eleições, o presidente do TRE-MS derrubou a Lei Seca, do qual previa a regulamentação de venda e consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais no dia das eleições municipais.

Segundo consta no documento publicado, dentre os motivos para a retirada da determinação foi que “a venda ou consumo de bebida alcóolica no dia das eleições não são condutas definidas como crime”, além de que “não cabe ao agente político de qualquer uma das esferas de Poder, a qualquer tempo, decidir fora das normas constitucionais e legais”.

Após apresentar outras justificativas a favor da queda da Lei Seca, o Desembargador presidente tornou “sem efeito todas as Portarias e demais atos administrativos expedidos pelos Juízos Eleitorais do Estado de Mato Grosso do Sul nas eleições 2024, que versem sobre comércio e/ou consumo de bebidas alcóolicas”.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Além dos casos de crimes eleitorais e Lei Seca, na noite de domingo, após o resultado que elegeu Christina Fiuza, como vice-prefeita de Sidrolândia, o pai da candidata, ex-prefeito da cidade, Daltro Fiúza (MDB) sofreu um atentado em sua casa.

De acordo com uma publicação do prefeito eleito Rodrigo Basso (PL), Fiuza, Daltro e outros familiares não estariam na comemoração do resultado da eleição, que seria na praça da cidade, devido ao ocorrido.

“Nossa prioridade é garantir a segurança de todos, e estamos tomando as medidas necessárias para que isso seja resolvido o mais rápido possível”, comentou Basso.

Na reta final da eleição em Sidrolândia, a então candidata à reeleição, Vanda Camilo (PP) foi alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que apreendeu, após denúncia, R$75 mil em dinheiro que supostamente seria usado para compra de votos.

Outro caso, em Nova Andradina, também chamou a atenção das autoridades. Um homem, identificado como Rodrigo Barbosa da Silva, de 38 anos, foi encontrado morto na manhã do último sábado (5), em um hotel no centro da cidade. Ele era morador de Campo Grande, e no local foram encontrados documentos e nove aparelhos celulares.

De acordo com o Jornal da Nova, a principal suspeita é de que a vítima teria tirado a própria vida. O portal ainda relatou que as polícias Civil, Militar e Científica foram chamadas no local, e constataram o sucícidio.

A operação eleitoral da Sejusp envolveu um efetivo de 3.694 agentes das forças de segurança, 286 viaturas, 4 aeronaves e 7 drones.

Colaborou Ketlen Gomes, João Gabriel Vilalba e Naiara Camargo.