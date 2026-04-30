Em ano eleitoral, "igrejas" recebem quase R$ 1 milhão e antecipam marchas para Jesus

Marcha para Jesus de 2025, na Capital - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Centralizada anualmente no feriado de Corpus Christi, as festas da Marcha para Jesus ja movimentaram R$ 870 mil dos cofres do Governo do Estado entre janeiro e abril deste ano.

Com cachê de R$ 270 mil destinado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a "Banda Morada", com 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se apresenta neste feriado de 1° de maio em Dourados, evento que "abre" o calendário cultural gospel do Estado.

Ao contrário de 2025, ano em que segundo as publicações oficiais os eventos começaram somente em maio, o setor cultural do Estado já realizou quatro shows do ramo gospel, eventos espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Coxim, Bonito e Nova Alvorada do Sul.

A título comparativo, os pagamentos realizados ao setor gospel se equiparam ao de cantores nacinalmente reconhecidos.

Atração principal da "Noite dos Campeões" da COP15, realizada em Campo Grande em março último, o cantor Almir Sater recebeu cachê de R$ 265 mil por 1h30 de apresentação.

Exceto o show deste feriado próximo, todas as demais contratações foram pagas com cachê fixo de R$ 120 mil, em sua maioria realizadas pela empresa capixaba Creative Music LTDA. O valor é o mesmo a ser pago à dupla Andre & Felipe, que se apresenta nesta quinta-feira (30) em Iguatemi.

Capital

Em 2025, a 33ª edição da Marcha para Jesus ocorreu no dia 26 de agosto na Capital. Na ocasião, o evento marcou o encerramento das festividades dos 126 anos de Campo Grande e reuniu políticos de diferentes vertentes.

A festa reuniu milhares de fiéis de todas as vertentes em Campo Grande, festividades deste que é considerado o maior evento gospel do Estado.

À época, a prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), declarou que o evento já era parte do calendário de eventos do município, oportunidade, segundo ela, de "reunir a comunidade cristã e agradecer a Deus".

Mesmo sendo um ato voltado à religiosidade, a presença política foi marcante no evento. Além da prefeita, estiveram no palco a vice-prefeita, Camilla Nascimento, o deputado estadual Lídio Lopes, deputado Rinaldo Modesto, Rose Modesto, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o vereador Herculano Borges, vereador Clodoilson Pires.

*Saiba

Neste ano, a 34ª edição da Marcha para Jesus acontece no dia 4 de junho, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em 2025.

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