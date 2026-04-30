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Homem é condenado a 33 anos de prisão por feminicídio em MS

O caso aconteceu em 2024, em Três Lagoas, e teve grande comoção à época

Welyson Lucas

30/04/2026 - 16h22
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O Tribunal do Júri de Três Lagoas condenou a 33 anos de prisão Pedro Henrique Amaral, de 24 anos, pelo assassinato da ex-companheira Gilvanda de Paula, de 42 anos. O crime, ocorrido em março de 2024, causou forte comoção na cidade.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a vítima foi morta a tiros na porta de uma funerária, no momento em que chegava para participar de um velório.

Gilvanda foi surpreendida pelo autor dos disparos e não teve chance de defesa. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima deixou três filhas.

Durante o ataque, outra mulher também foi atingida. Trata-se de Maria Izabel Prates Oliveri, de 76 anos, professora e ex-vereadora de Três Lagoas, conhecida como “Bel do PT”. Ela foi baleada na perna, recebeu atendimento médico e sobreviveu.

O réu foi condenado por feminicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de feminicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (29). De acordo com o MPMS, a denúncia apresentada à 1ª Vara Criminal foi determinante para a condenação. Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público, reconhecendo a gravidade dos crimes e o contexto de violência de gênero.

Pena

Na dosimetria da pena, a Justiça fixou 18 anos e 8 meses de prisão pelo feminicídio consumado. Pela tentativa de homicídio contra a segunda vítima, a pena foi de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Já pelo porte ilegal de arma, foram aplicados mais 2 anos de prisão e 10 dias-multa, totalizando 33 anos.

Pedro Henrique já estava preso preventivamente desde a época do crime e, após a sentença, retornou ao sistema prisional. Ele poderá recorrer da decisão, conforme prevê a legislação brasileira.

Para o promotor de Justiça Luciano Anechini Lara Leite, a condenação representa uma resposta firme do Estado diante da violência contra a mulher e reforça o compromisso institucional no combate ao feminicídio.

Investigação

Polícia Civil investiga suposta tentativa de sequestro de criança em Naviraí

Polícia ouviu a criança e apura todas as circunstâncias do caso

30/04/2026 17h00

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Foto: Divulgação

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Por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul esclareceu uma ocorrência relacionada à suposta tentativa de sequestro de uma criança de 9 anos, nesta quarta-feira (29), no bairro Jardim Progresso, no município distante 350 km da Capital.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram a criança caminhando pela via pública e, em determinado momento, correndo, enquanto um veículo trafega normalmente pela rua, sem interação aparente entre ambos.

As investigações partiram da análise das imagens que identificaram o veículo e o motorista mencionado pela criança, devidamente qualificado e ouvido pelos policiais.

Segundo apurado até o momento, as imagens não evidenciaram, inicialmente, a ocorrência de tentativa de sequestro.

"Testemunhas foram ouvidas e a versão apresentada pelo condutor mostrou-se compatível com as imagens analisadas, não confirmando a dinâmica inicialmente relatada", destacou a polícia em nota.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a instauração imediata de inquérito policial para apuração técnica de todas as circunstâncias do caso.

Diante dos elementos reunidos até o momento, não foram constatados indícios suficientes que confirmem a ocorrência do crime de sequestro na forma tentada, sem prejuízo da continuidade das investigações.

Cabe destacar que conforme previsto na Lei nº 13.431/2017, a polícia realizou escuta especializada da criança em ambiente adequado e com medidas de proteção integral.

Paralelamente, a Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou diligências, incluindo coleta e análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local informado.

A Polícia Civil informa que casos envolvendo crianças são tratados com máxima prioridade e que a apuração seguirá até o completo esclarecimento dos fatos.

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Setor gospel

Em ano eleitoral, "igrejas" recebem quase R$ 1 milhão e antecipam marchas para Jesus

Fundação de Cultura já bancou eventos espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Coxim, Bonito e Nova Alvorada do Sul

30/04/2026 15h30

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Marcha para Jesus de 2025, na Capital

Marcha para Jesus de 2025, na Capital Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Centralizada anualmente no feriado de Corpus Christi, as festas da Marcha para Jesus ja movimentaram R$ 870 mil dos cofres do Governo do Estado entre janeiro e abril deste ano. 

Com cachê de R$ 270 mil destinado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a "Banda Morada", com 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se apresenta neste feriado de 1° de maio em Dourados, evento que "abre" o calendário cultural gospel do Estado.

Ao contrário de 2025, ano em que segundo as publicações oficiais os eventos começaram somente em maio, o setor cultural do Estado já realizou quatro shows do ramo gospel, eventos espalhados pelas cidades de Bandeirantes, Coxim, Bonito e Nova Alvorada do Sul. 

A título comparativo, os pagamentos realizados ao setor gospel se equiparam ao de cantores nacinalmente reconhecidos.

Atração principal da "Noite dos Campeões" da COP15, realizada em Campo Grande em março último, o cantor Almir Sater recebeu cachê de R$ 265 mil por 1h30 de apresentação. 

Exceto o show deste feriado próximo, todas as demais contratações foram pagas com cachê fixo de R$ 120 mil, em sua maioria realizadas pela empresa capixaba Creative Music LTDA. O valor é o mesmo a ser pago à dupla Andre & Felipe, que se apresenta nesta quinta-feira (30) em Iguatemi.

Capital 

Em 2025, a 33ª edição da Marcha para Jesus ocorreu no dia 26 de agosto na Capital. Na ocasião, o evento marcou o encerramento das festividades dos 126 anos de Campo Grande e reuniu políticos de diferentes vertentes. 

A festa reuniu milhares de fiéis de todas as vertentes em Campo Grande, festividades deste que é considerado o maior evento gospel do Estado. 

À época, a prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP), declarou que o evento já era parte do calendário de eventos do município, oportunidade, segundo ela, de "reunir a comunidade cristã e agradecer a Deus". 

Mesmo sendo um ato voltado à religiosidade, a presença política foi marcante no evento. Além da prefeita, estiveram no palco a vice-prefeita, Camilla Nascimento, o deputado estadual Lídio Lopes, deputado Rinaldo Modesto, Rose Modesto, o deputado federal Rodolfo Nogueira, o vereador Herculano Borges, vereador Clodoilson Pires. 

*Saiba

Neste ano, a 34ª edição da Marcha para Jesus acontece no dia 4 de junho, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em 2025. 

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