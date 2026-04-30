OAB/MS lança curso de capacitação para advogados e estagiários

OAB/MS promove curso de defesa de prerrogativas para novos advogados e estagiários - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) iniciam nesta quinta-feira (30) o curso "Defensor de Prerrogativas para Novos Advogados e Estagiários", uma iniciativa voltada à capacitação de novos advogados e estagiários do ramo sobre os direitos fundamentais da classe e o livre exercício profissional.

A estreia da escola, com apoio da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados, acontece no auditório da ESA/MS, com transmissão pelo YouTube às 18h45, horário de MS.

Para o presidente Bitto pereira, o evento marca um dia histórico para a OAB/MS.

Hoje será um dia histórico nessa pauta da OAB/MS. Lançaremos a Escola de Prerrogativas da OAB/MS, uma iniciativa inédita. Ao longo de 47 anos de história da OAB de Mato Grosso do Sul, nunca tivemos uma Escola de Prerrogativas. Esse era um compromisso que eu havia assumido com a advocacia sul-mato-grossense e está sendo cumprido hoje", afirmou.

Para ele, a proposta do curso é dar suporte técnico e segurança a profissionais que possam enfrentar violações de prerrogativas.

"Você sofre violação de prerrogativas muitas vezes quando está sozinho no atendimento a um cliente, em horários noturnos ou em delegacias. Então, é preciso estar preparado para reagir à altura da grandeza da advocacia", completou.

A aula inaugural será ministrada por Tiago Bunning, advogado criminalista, professor, mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS e conselheiro seccional da OAB/MS.

Também fará parte do debate a conselheira do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MS e Presidente da Comissão de Prerrogativas, Silmara Salamaia Gonçalves, e do Advogado criminalista, conselheiro estadual e procurador de Defesa e Assistência das Prerrogativas da OAB/MS, Caio Magno Duncan Couto.

"A Escola de Prerrogativas surge como ferramenta estratégica de formação para Advogados em início de carreira e estagiários, oferecendo conhecimento prático sobre mecanismos de defesa diante de violações no exercício da profissão", afirmou a OAB em nota.

O curso contará com cinco módulos fundamentais, abordando temas como Prerrogativas no Sistema Prisional, Prerrogativas da Mulher Advogada, Formação de Defensores de Prerrogativas e Prerrogativas perante Instituições Militares e Policiais.

Os inscritos no evento terão direito à certificação de duas horas-aulças . As inscrições podem ser feitas através do site oficial da ESA/MS, preenchendo um formulário neste link.