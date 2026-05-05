Homem ateia fogo na própria casa após pedido de medida protetiva

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Durante a noite desta segunda-feira (04), um homem de 64 anos foi preso após atear fogo em sua própria casa em tentativa de matar a esposa, no interior de Mato Grosso do Sul. Ele fugiu do local durante o incêndio e retornou depois, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O caso aconteceu no município de Dourados a menos de 230 quilômetros de Campo Grande. Conforme informações de jornais locais, a vítima de 62 anos, mantinha um relacionamento com o homem e anteriormente ela estava com medida protetiva contra ele ainda em fevereiro deste ano.

Posteriormente o homem teria tido problemas de saúde, e a vítima solicitou revogação da medida para prestar cuidados e apoio. No início de maio, ela realizou um novo pedido de proteção e aguardava a decisão da Justiça.

Segundo informações, durante a tarde de ontem o homem teria falado para o filho que cometeria "algo grandioso". Após chegar em casa, na rua José Ferreira Filho, por volta das 19h40, o suspeito jogou álcool pela casa nos móveis, espalhando principalmente na cama e sofá, e ateou fogo.

Conforme registros parte da casa foi destruída e o homem fugiu após o crime. A Polícia Militar foi acionada, mas não chegou a tempo de localizar o incendiário.

A vítima foi acompanhada pela equipe policial até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para dar depoimento. Durante o atendimento, a PM recebeu a denúncia de que o homem teria retornado ao imóvel queimado.

No local, os agentes localizaram o homem escondido debaixo de uma mesa dentro da casa. Ele então foi detido e encaminhado à delegacia. O caso é tratado como incêndio criminoso.

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