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INFRAESTRUTURA

Sem desconto, obra de R$ 19 milhões contra voçoroca é homologada

Única empresa habilitada venceu licitação sem reduzir valor; contrato prevê 540 dias de execução para conter erosão que já consumiu mais de R$ 8 milhões

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

05/05/2026 - 11h00
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A obra de quase R$ 20 milhões para tentar conter a gigantesca voçoroca de Nova Andradina foi oficialmente homologada pelo Governo do Estado sem qualquer redução no valor previsto. O resultado da licitação foi publicado nesta terça-feira (5) no Diário Oficial, confirmando deságio zero no processo.

De acordo com o edital nº 023/2026 da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a vencedora foi a Construtora Alvorada Ltda., com proposta de R$ 19.288.728,80, exatamente o teto estipulado pelo governo.

Apesar de três empresas terem participado da concorrência, duas foram inabilitadas durante a análise, o que deixou apenas uma proposta válida e inviabilizou a disputa de preços.

O contrato prevê prazo de execução de 540 dias para a realização das obras de reconformação de bacias e contenção do processo erosivo no bairro Horto Florestal, área considerada o ponto de origem do problema.

A intervenção é mais uma tentativa do poder público de conter o avanço da erosão, que há anos compromete estruturas urbanas e já consumiu mais de R$ 8 milhões em recursos públicos somente nos últimos cinco anos.

Histórico

A voçoroca ganhou ainda mais atenção após afetar diretamente a rodovia MS-473, que liga a área urbana de Nova Andradina ao Instituto Federal.

Durante a pavimentação da estrada, concluída em 2021, cerca de R$ 3,5 milhões foram destinados a obras de drenagem e contenção de águas pluviais. Ainda assim, poucos meses depois, dois trechos da rodovia cederam.

Para tentar recuperar os danos, o Estado executou uma obra emergencial de R$ 4,6 milhões. No entanto, a intervenção também apresentou falhas após novos episódios de chuva.

Na época, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), ex-prefeito do município, classificou o caso como um dos maiores desastres ambientais de Mato Grosso do Sul e chegou a questionar a qualidade das obras, além da existência de garantias ou estudos técnicos sobre as falhas.

A nova obra agora contratada tem como foco justamente controlar o escoamento da água da chuva — principal fator que alimenta a erosão e provoca o avanço da cratera.

A situação no Horto Florestal não é isolada. Nova Andradina possui ao menos outra grande voçoroca, localizada nas proximidades do bairro Argemiro Ortega.

Em dezembro de 2020, uma cratera de cerca de 18 metros de profundidade chegou a engolir uma casa na região, forçando famílias a abandonarem suas residências.

As duas erosões deságuam no Córrego Baile, que já teve o leito alterado pelo acúmulo de terra ao longo dos anos.

A voçoroca que será alvo da nova intervenção tem cerca de três quilômetros de extensão. 

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Violência

Homem é preso após série de crimes e morte de jovem em MS

Homem de 27 anos foi localizado após série de crimes e acabou flagrado com arma de uso restrito durante abordagem em posto de combustíveis

05/05/2026 12h15

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Suspeito foi preso durante operação conjunta após dias de buscas e monitoramento em Três Lagoas

Suspeito foi preso durante operação conjunta após dias de buscas e monitoramento em Três Lagoas Divulgação

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Um homem de 27 anos foi preso na segunda-feira (4), em Três Lagoas, suspeito de envolvimento em um homicídio e duas tentativas de homicídio registrados nos últimos dias na cidade.

O caso foi acompanhado por equipes da Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e da Polícia Militar, após crimes ocorridos entre os dias 30 de abril e 3 de maio.

De acordo com as apurações, os crimes ocorreram entre os dias 30 de abril e 3 de maio. A partir do cruzamento de informações com forças de segurança de municípios vizinhos, os policiais conseguiram chegar ao nome do suspeito e ao possível esconderijo dele, onde também haveria outros envolvidos.

Durante as diligências, um veículo com características semelhantes ao usado em um dos crimes foi visto deixando um imóvel. A partir daí, os policiais passaram a acompanhar o automóvel até conseguirem realizar a abordagem, já em um posto de combustíveis.

O motorista foi surpreendido ao descer do carro e estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, considerada de uso restrito. Após a abordagem, equipes retornaram ao endereço de onde ele havia saído e encontraram mais armamento, incluindo um revólver calibre .38 e diversas munições.

Segundo a polícia, o homem é apontado como responsável pelo assassinato de uma jovem ocorrido no último domingo, na região da Circular da Lagoa. No mesmo episódio, outras duas pessoas também foram alvo de disparos e sobreviveram.

Além das acusações de homicídio e tentativa de homicídio, o suspeito também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. O investigado também é alvo de outras apurações por possíveis envolvimentos em crimes semelhantes registrados recentemente no município.

As investigações continuam para identificar a participação de outros suspeitos e esclarecer a motivação dos ataques.

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PRISÃO

Polícia Civil prende suspeitos que mataram homem no Inferninho, em Campo Grande

Praticantes de rapel encontraram o corpo de Guilherme Carlos Canozi com sinais de violência, no dia 22 de março

05/05/2026 11h35

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Os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime

Os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime Divulgação: Polícia Civil

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A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu dois homens, suspeitos de participarem do homicídio de Guilherme Carlos Canozi (29), no dia 22 de março. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado na cachoeira do Inferninho, em Campo Grande.

A investigação teve início logo após a notícia de que praticantes de rapel, que frequentavam o local, teriam encontrado o corpo de Guilherme Carlos com sinais de violência. No momento em que foi achado, o homem não portava documentos e utilizava uma tornozeleira eletrônica.

Após exame pericial necropapiloscópico, realizado pelo Instituto de Identificação, a vítima foi identificada e, com isso, os policias tiveram acesso ao histórico de seu monitoramento, por intermédio do qual as autoridades conseguiram estabelecer a dinâmica de seus últimos movimentos que levaram aos suspeitos, com idades de 22 e 44 anos.

Os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime

Durante a investigação, os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime e o veículo no qual foi levada até a cachoeira do Inferninho, onde foi morta com golpes de faca.

Os policiais identificaram o local onde a vítima havia sido mantida em cárcere na noite anterior ao crime

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, além de outros dois de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

A investigação segue, a fim de apurar a participação de outros coautores.

Duas mortes no Inferninho

Além de Guilherme Carlos Canozi, uma mulher, de 51 anos, identificada como Giovana Castura Werner, foi encontrada nas proximidades da Cachoeira do Inferninho, no dia 22 de março, com um tiro na cabeça.

A partir disso a investigação conseguiu localizar o veículo da vítima abandonado no bairro Jardim Colúmbia nas proximidades da saída de Cuiabá.

O automóvel foi apreendido e submetido à perícia, sendo encontrado sangue, uma pá no porta-malas e um projétil de arma de fogo. O caso, que inicialmente estava sendo investigado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), e depois passou a ser responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção às Pessoas (DHPP).

Embora, coincidentemente, os corpos de Guilherme e Giovana tenham sido encontrados na Cachoeira do Inferninho, em um intervalo curto de tempo, as autoridades afirmam que os casos, a princípio, não apresentam relação entre si, considerando as diferenças nos modos de execução.

 

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