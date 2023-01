Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 6 mortes por Covid-19

MALHA CICLOVIÁRIA

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre a Capital e Corguinho

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ao Correio do Estado, apontam que existem 103 quilômetros de ciclovias/ciclofaixas, espalhadas pelas sete regiões de Campo Grande.

Em linha reta, a distância representa uma pedalada entre Campo Grande e Corguinho. Ambos os municípios ficam a 99 quilômetros de distância um do outro.

Ciclovia é uma pista exclusiva para bicicletas e outros ciclos, separada da rua. Já a ciclofaixa faz parte da pista de rolamento, mas é delimitada por sinalização específica.

As ciclofaixas/ciclovias estão localizadas em várias avenidas da Capital. Confira:

Afonso Pena Duque de Caxias Lúdio Martins Coelho Nasri Siufi Fábio Zahran Costa e Silva Cônsul Assaf Trad Orla Morena (avenida Noroeste) Nelly Martins (Via Park) Rua Petrópolis Cafezais José Barbosa Rodrigues Dom Antônio Barbosa Gury Marques do Poeta (Parque dos Poderes) Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo BR 262 – indo para o Indubrasil Amaro Castro Lima Rádio Maia Rua da Divisão Rua Graça Aranha Avenida Rita Vieira Rua Vitor Meireles Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)

Veja o mapa:

Andar de bicicleta tem se tornado comum nos últimos anos. Aliás, motivos não faltam para começar a pedalar: seja para desestressar, emagrecer, praticar hábitos saudáveis, definir os músculos, colaborar com o meio ambiente ou economizar gasolina.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Agetran e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para saber quantos ciclistas existem em Campo Grande, mas ambas instituições não têm este número.

“Não temos [o número], pois as bicicletas, como não precisam ser emplacadas, não entram no nosso sistema”, afirmou a assessoria de imprensa do Detran.

De acordo com levantamento realizado pela PMCG e Gabinete de Gestão Integrada (GGIT), em 2022, seis ciclistas faleceram no trânsito.

Muitas pessoas utilizam a malha cicloviária de Campo Grande para lazer ou meio de locomoção para o trabalho.

O trânsito é fechado em um dos sentidos da avenida do Poeta (Parque dos Poderes), aos finais de semana, para ciclistas e pedestres caminharem, pedalarem ou andarem de patins.

O editor de imagem, Edgar da Silva de Oliveira, é ciclista há dois anos e pedala quase todos os dias.

Suas pedaladas costumeiras rendem um trajeto de 30-40 quilômetros. Já os treinos variam entre 80-100 quilômetros.

Para ele, é comum ir até outras cidades pedalando. “Pedalo principalmente para me distrair, esquecer dos problemas e rever os amigos, me divertir e rir muito, conhecer novos lugares e, por fim, pela saúde”, disse.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o vice-presidente da federação de ciclismo em Mato Grosso do Sul, Carlos César Gimenes, afirmou que ciclovias enfrentam problemas de infraestrutura na Capital, como buracos e desnivelamento de asfalto.

“A construção [de ciclovias] é obrigatória, porém, com o tempo, são abandonadas. A qualidade delas é ruim, mas tem algumas que são conservadas, como a do Aeroporto e Afonso Pena, por causa do visual elas são mantidas em boas condições”, pontuou.

Novas ciclovias

Av. Calógeras - centro

Uma nova ciclovia, com extensão de 1,5 quilômetros, está sendo implantada na avenida Calógeras, da avenida Afonso Pena até a Costa e Silva/Salgado Filho.

Com isso, será possível ir, de bicicleta, do Aeroporto até a Gury Marques.

Av. Mato Grosso – Carandá Bosque

Também haverá implantação de uma ciclovia na avenida Mato Grosso para interligar as ciclovias das ruas Antônio Maria Coelho e Antônio Theodorowich com a da Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, já no Parque dos Poderes.

Com isso, será possível fazer de bicicleta o trajeto do aeroporto até o Parque dos Poderes, atravessando o centro pela ciclovia da Avenida Afonso Pena, ciclofaixa na Rua Professor Luiz Alexandre e daí chegar a Antônio Maria Coelho ou seguir em frente até o Parque do Sóter.

Av. Euler de Azevedo

Haverá interligação da avenida Euler de Azevedo com a ciclovia da Orla Morena. Uma ciclofaixa será implantada na Euler a partir da rotatória da Tamandaré, passando pela Ernesto Geisel, subindo a Rua Plutão até a avenida Tamandaré.

São Conrado – Nova Campo Grande

Uma faixa exclusiva aos ciclistas está prevista para interligar os bairros São Conrado e Nova Campo Grande/Aeroporto. O caminho será construído no prolongamento das avenidas General Alberto Carlos Mendonça Lima e Wilson Paes de Barros.

Saúde

Andar de bicicleta tem vários benefícios: faz bem para a mente, saúde e corpo. A prática estimula e melhora a circulação sanguínea, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares. Confira mais benefícios:

Aumenta a disposição: pessoas ficam mais animadas e 'ligadas no 220' quando pedalam

Emagrece: o ciclismo queima calorias e acelera o metabolismo

Define o corpo: pedalar exige força dos músculos e desenvolve quadríceps, músculos das coxas e os glúteos

Proporciona bem-estar: pedalar faz com que o organismo libere hormônios que causam sensação de prazer, como endorfinas e serotoninas

Aumenta o fôlego: o ciclismo reforça os pulmões, pois, quando a pessoa pedala, precisa de mais oxigênio e acaba exercitando mais a respiração

Previne a diabetes: andar de bike regularmente ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue

Reduz o colesterol: pedalar queima e elimina o colesterol ruim (LDL) do organismo

Controla a pressão arterial: o processo de contração e relaxamento de veias e artérias fica mais rápido durante o pedal, o que ajuda a baixar a pressão arterial

* os equipamentos de segurança indispensáveis para ciclistas são: capacete, luva, óculos e lanterna

Esporte

O vice-presidente da federação de ciclismo em Mato Grosso do Sul, Carlos César Gimenes, afirmou que existem 1.439 ciclistas profissionais – os que competem – em todo o Estado.

Vários municípios de Mato Grosso do Sul sediam competições, como Campo Grande, Dourados, Bonito, etc.

A quilometragem do percurso varia de acordo com a categoria. Veja: