Nesta terça-feira (19) o Cemitério Memorial Park, Rua Francisco dos Anjos, no Bairro Pioneiros, foi tomado pela imprensa, figuras dos mais variados setores, inclusive político de Mato Grosso do Sul, e pessoas que se reuniram para dar um último adeus a Antônio João Hugo Rodrigues.

Diretor do Correio do Estado, Marcos Rodrigues apontou que leva de Antônio João seus ensinamentos, sua seriedade e o desejo de fazer o melhor por esse veículo de comunicação.

"Uma lenda, polêmicas a parte, mas era uma pessoa visionária, de coração que vai deixar muita história... boas para uns, para outros nem tanto, mas o importante é que cumpriu a parte dele e Deus fez o melhor", comentou.

Ainda, ele manifesta carinho, respeito e consideração, relatando a saudades de uma geração que não volta, mas que passou o bastão para que os atuais encarregados conduzam o jornal por outras sete décadas.

Além dele, o editor-chefe, Eduardo Miranda, pontuou que não há como falar da história da comunicação de Mato Grosso do Sul sem citar Antônio João, dizendo que o ex-chefe respirava comunicação e jornalismo.

"Brinco que ele era empresário, mas muito mais jornalista, num 70/30... é jornalista no sangue mesmo. Uma pessoa intensa em tudo que faz. Não tem como ele não ficar na história e não ser referência para todos os jornalistas", disse.

Quem passou pelo espaço também foi o motorista João Fernandes, ex-funcionário do jornalista e empresário, que trouxe o fiel amigo de Antônio João, o cachorro Fioti, para prestar um último carinho ao dono que o acompanhou pelos seus 12 anos caninos.

"Trouxe ele agora para curtir esse último momento. Foi emocionante, ele ficou ali, mas sem saber o que estava se passando, né... só ele no coraçãozinho dele sabe", pontuou o atual tutor.

Pares da comunicação e política

Jornalista e advogado, que trabalhou com o Antônio João por 40 anos, Hordones Rodrigues Echeverria frisa que, com a partida do Antônio João agora, o jornalismo sul-mato-grossense perde um grande profissional.

"Começou no Correio de Estado quando o jornal ainda funcionava no linótipo, depois que passou para o offset. Conduziu o jornal da máquina manual de digitar para a era do computador e agora com o celular. E facilitou a vida dos profissionais de imprensa em todos os setores", comentou.

Outra figura que partilhou a comunicação com Antônio João foi Lucimar Couto, então diretor do site Campo Grande News, que deu seus primeiros passos na profissão junto ao Correio do Estado.

"Comecei a minha vida profissional ali, em 1977. Mato Grosso ainda não tinha faculdade de jornalismo, na verdade, a redação era uma faculdade, o Antônio João foi o nosso professor", disse.

"Penso que a grande força mesmo era como grande formador de opinião, como jornalista. Acho que essa é a memória que a gente vai lembrar do Antônio João, mais como um polemista e menos talvez como político. É fundador do PSD aqui no Estado, então ele teve esse trabalho de montar o partido desde o início, então é uma perda para nós", argumentou.

Além dele, o também político e jornalista, Maurício Picarelli, descreve Antônio João como irmão, por terem quase a mesma idade e pelos caminhos que trilharam, sendo o falecido um dos pontos mais importantes para sua trajetória política.

"Ele me convidou para ser deputado, eu aceitei, fui eleito, continuei por oito mandatos. Nós fundamos o PSD, Antônio João sempre esteve no comando da política sul-mato-grossense em todos os sentidos, orientando, candidatos; prefeitos; governadores; senadores, deputados federais, estaduais, sempre participando ativamente da vida política do Estado de Mato Grosso do Sul e, através disso, ele conquistou grandes amizades e fez grandes feitos para o Estado de Mato Grosso do Sul", afirma.

Picarelli destacou as facetas de Antônio enquanto grande empresário, que também contribuiu com empresas de informação e comunicação para o Estado de Mato Grosso do Sul em termos de desenvolvimento, estrutura e informação "que a população tanto merecia e estava carente de tempo".

"Fica a amizade, o respeito, o carinho e a gratidão, né? Tenho muita gratidão por ele, por tudo que ele fez por mim em como comunicador"

Além disso, ele lembrou os caminhos que ligaram os rumos dos dois ao de Delcídio do Amaral, uma vez que Antônio João era suplente do então senador e assumiu seu lugar quando este saiu para o Governo do Estado.

"Foi meu suplente e foi senador comigo. Foi muito importante na minha vida, primeiro jornalista que falou meu nome antes que eu imaginasse em ser político, foi o Antônio João, numa matéria em que eu estava no Ministério de Minas e Energia com o presidente Itamar Franco".

Quanto às polêmicas, Delcídio aponta que: "todos os líderes são polêmicos", e quem conviveu com ele sabe que, apesar da dureza para com algumas pessoas, possuía um coração enorme.

"Antônio ajudou muita gente que eu sei. Amizade desde 1998. Falei com ele semana passada e ele estava bem. Ficamos de marcar um almoço porque eu queria dar umas risadas. Conversávamos sobre passado, presente e futuro. Até que nesse fim de semana recebemos a notícia de que nosso amigo não estava bem, quando ele foi internado. Só depois vi a gravidade, e uma pena, o Antônio é uma pessoa de um simbolismo muito grande para Mato Grosso do Sul e a mídia daqui. Todo jornalismo passou por ele", concluiu.

Entre as coroas de flores, deixaram seu carinho:

Carlos aberto de Assis

Tribunal de Justiça

Reinaldo Azambuja

Família Diniz Contar

Pedro Chaves

Boca do Povo e Rádio Difusora Pantanal

Depurada Mara Caseiro

Pão e Tal

Perkal automóveis

Assembleia Legislativa

José Bandeira e família

Rádio Mega 94

Tv Guanandi

Correio do Estado

Ivanildo Miranda e família

Nelsinho Trad

Jornal O Estado

SBT MS

Ivan Paes Barbosa

Ricardo Ayache

Eduardo Riedel e família

Henrique e Adriane de Medeiros

Sobrinha Paula Cecília da Luz Rodrigues

Academia sul-mato-grossense de Letras

Cassems

Murilo Zauith

