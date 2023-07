Empreendedoras alavancam setor do turismo em Coronel Camisão

Com registro de ao menos três mil visitantes nos fins de semana, atraídos pela exuberância da natureza emoldurada pelos portentosos Morro do Chapéu, Morro do Paxixi e Morro Azul, com o não menos importante Rio Aquidauana, o distrito aquidauanense de Coronel Camisão, na Estrada Parque de Piraputanga (formada também pela localidade do mesmo nome e por Palmeiras, este pertencente ao município de Dois Irmãos do Buriti), vem ganhando cada vez mais atenção pelo seu potencial nessa rota turística.

O setor imobiliário, com cinco loteamentos e 750 terrenos, alguns com obras residenciais em andamento, cresce significativamente, e empreendimentos estão sendo implantados na região, fazendo com que o poder público de Aquidauana e o governo do Estado façam estudos de mais investimentos em infraestrutura e em acessibilidade, que os moradores, um total de 1.380 pessoas, esperam ansiosos.

Entre esses empreendedores, quatro mulheres se destacam, seja pela visão de futuro seja em função do trabalho que desenvolvem no ramo da gastronomia. Assim, aqueles que chegam até a localidade, vindos com veículos particulares, ônibus fretados, bicicletas e motos, têm a oportunidade de curtir a natureza com o prazer de saborear comida típica, como arroz com pequi e pratos à base de peixes.

Neguinha, a pescadora

As quatro empreendedoras tiveram como “curso de especialização” apenas a visão de futuro quando decidiram dar uma guinada na rotina que mantinham nos últimos quatro anos. A Estrada Parque de Piraputanga foi um norte para tomar a decisão.

“Não me chame de Eronildes, aqui só me conhecem por Neguinha”, afirma, sempre sorridente, a dona do Restaurante da Neguinha, Eronildes Constant dos Santos. Casada com Adilson Ramos, ambos se dizem exímios pescadores. Hoje, porém, é ela quem se encarrega de trazer os peixes (das espécies pintado, pacu e jiripoca, principalmente) para servir à clientela, que a cada dia tem aumentado.

“Na minha canoa eu levo todas as minhas traias para ficar uns 15 dias acampada”, conta Eronildes, que explica trabalhar à moda antiga: nada de molinete ou outro tipo de equipamento, e sim se utilizando da linhada de mão (linha com anzóis enrolada em uma garrafa). A isca que ela utiliza é a carne bovina.

Um dos motivos que contribuíram para essa decisão de inaugurar um restaurante foi o fato de ter conquistado o 1º lugar no concurso gastronômico da Festa do Peixe. O prato? Escondidinho de jiripoca. Ela já foi entrevistada para o programa da apresentadora Ana Maria Braga, da Rede Globo.

Recebeu também homenagem (em maio de 2022) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a Comenda do Mérito do Trabalho Wilson Fadul, de autoria do então deputado Felipe Orro. Sempre sorridente, Eronildes afirma: “Camisão é o futuro”.



Do hambúrguer aos peixes

A visão empreendedora de Patrícia Alves uniu o útil ao agradável para ampliar os negócios e conquistar renda maior. Com a Estrada Parque de Piraputanga totalmente asfaltada e atraindo cada vez mais os turistas para a região, ela decidiu colocar em prática, de forma mais acentuada, o prazer pela gastronomia.

Assim, a tradicional conveniência Amigos do Vovô, de seu esposo, Waldemir Oliveira dos Santos, transformou-se em Restaurante Sabor do Peixe. “O aumento no número de clientes foi de mais de 80%”, relata.

Patrícia é campo-grandense e foi morar em Camisão há alguns anos, para ficar próxima da irmã, a quem, segundo ela, é “muito apegada”. Há cerca de quatro anos, a situação mudou completamente, pois a Estrada Parque de Piraputanga alavancou o empreendimento de Patrícia e Waldemir. Daqui para frente, é “continuar ajudando no desenvolvimento de Camisão”, frisa.



A troca da Capital pelo interior

Depois de mais uma vez visitar Camisão para descansar dos dias agitados no restaurante que possuía em Campo Grande, no qual servia comida caseira, no Jardim das Nações, Márcia Mara Sena Ribeiro conversou com o marido e decidiram mudar-se para o distrito e começar um novo empreendimento.

“Percebi que aqui [Camisão] tinha potencial. É uma região muito bonita, e resolvi apostar em um restaurante à base de peixe. O meu marido fazia esses pratos em casa, para a gente mesmo. Hoje, aqui no MN Restaurante e Conveniência, ele é o cozinheiro. A parte administrativa e a de atendimento aos clientes ficam por minha conta”, explica.

“Começamos a atender em duas portinhas e aí fomos investindo por conta da procura. Construímos esse varandão e colocamos mais mesas, pois vêm muitos turistas de outros estados. Muita gente vem de cidades próximas, e a Estrada Parque é rota dos grupos de ciclistas e motociclistas. Nós aqui atendemos de segunda a segunda e servimos café da manhã, almoço e janta. Felizmente, estamos contribuindo para gerar renda. Uma coisa eu digo para você: sair daqui, nem pensar”, garante.



Volta às origens

Depois de morar 10 anos em Campo Grande e atuar em outras atividades, como em salões de beleza, por exemplo, Dilcéia Vila Maior da Silva voltou para Coronel Camisão, onde passou a auxiliar a mãe, que mantinha uma pousada e fornecia refeições para alguns visitantes, principalmente para quem vinha pescar.

“O comércio está no meu sangue, pois sou neta e filha de comerciantes. Eles sempre tiveram daqueles armazéns [fora da via principal] que forneciam todo tipo de mercadoria. Ajudava minha mãe e ela me ensinou a cozinhar”, relata.

Era, porém, um período difícil, segundo ela, pois o asfalto ligava Aquidauana a Camisão (pavimentação feita no governo Pedrossian), mas quem vinha de Campo Grande, por exemplo, tinha de enfrentar muitos buracos na estrada de terra no sentido Piraputanga.

Em 2015, Dilcéia decidiu “vir para o asfalto”, ou seja, se instalar na Avenida Demósthenes Martins, a Avenida Principal, criando o restaurante Águas do Paxixi, onde prepara pessoalmente os pratos, tendo como fiéis escudeiras a filha Carol Acelita (na administração) e a ajudante Talia Pereira de Souza (nos fins de semana, quando a casa lota).

Dessa forma, o movimento aumentou 100%. Seu tino para o negócio faz com que mantenha ainda uma mercearia e, durante a semana, forneça prato feito e marmitex para trabalhadores das obras dos empreendimentos imobiliários de Camisão.

“Quero sempre o melhor, em todos os sentidos, para a terra onde nasci”, completa.