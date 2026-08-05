Empreiteira inicia reparos em rodovia que virou alvo de polêmica

Placa instalada próximo a Batayporã indica que o tráfego na rodovia MS-276 voltou a ser suspenso nesta segunda-feira

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Depois de virar alvo de polêmica na última semana de julho por conta do esfarelamento de um trecho dos 5,92 quilômetros do asfalto novo na MS-276, entre Batayporã e Nova Andradina, o tráfego na rodovia foi suspenso nesta segunda-feira para correção de uma falha na drenagem e conclusão da obra.

Conforme nota divulgada pelo Governo do Estado na época da polêmica, durante a execução da capa asfáltica a empreiteira identificou a presença de lençol freático no encabeçamento de uma das pontes. O problema foi detectado no momento da aplicação da capa, inviabilizando a segunda camada e exigindo intervenção complementar antes da conclusão do serviço. (Veja vídeo no final da reportagem)

Mas, mesmo sem a aplicação da última camada de asfalto, o tráfego foi liberado no final de junho e as cabeceiras desta ponte simplesmente começaram a se esfarelar. Moradores da região fizeram vídeos mostrando a deterioração e as imagens acabaram viralizando nas redes sociais.

Segundo a Agesul a rodovia, cujas obras começaram há mais de quatro anos, estava com 92% dos serviços executados e por conta de sua relevância acabou sendo liberada para o tráfego. Os reparos e colocação da camada definitiva de asfalto estão sendo executados pela mesma empresa que venceu a licitação em 2022, a ENGR Engenharia e Consultoria

No dia 26 de junho, durante entrega de outras obras em Batayporã, o governador Eduardo Riedel (PP) vistoriou a obra de asfaltamento, o que foi interpretado por moradores da região como se tivesse ocorrido a inauguração.

Conforme informações no site do Governo do Estado à época, a obra recebeu investimento R$ 28 milhões e estava com 96% dos serviços executados. Posteriormente, porém, a Agesul informou que ainda faltavam 8% para conclusão da obra.

A licitação ocorreu em maio de 2022 e previa investimento de R$ 19,577 milhões, bancados por recursos do Fundersul, mas até agora a obra já consumiu 50% acima disso.

Durante execução dos trabalhos iniciais, o responsável pela empreiteira era o engenheiro Gil Márcio Franco, que assinava os aditivos em nome da empreiteira. Desde janeiro do ano passado ele ocupa cargo comissionado na Agesul e desde maio deste ano é o diretor-presidente da autarquia.

Um dos vídeos com quase cem mil visualizações nas redes sociais no final de julho foi publicado por Marcos Guimarães, que se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo Novo e que já foi candidato a prefeito de Nova Andradina pelo mesmo partido.

E, de acordo com ele, nesta segunda-feira (3) o tráfego na rodovia foi suspenso e os trabalhos para conclusão da obra foram iniciados.

Por conta da má repercussão do caso, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, foi acionado, foi ao local e gravou um vídeo defendendo a administração estadual. Em sua publicação, ele mostrou que o esfarelamento do asfalto estava restrito ao trecho onde ainda não havia sido colocada a cobertura asfáltica definitiva.