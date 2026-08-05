Suspeito de matar homem e criança de 3 anos é morto no interior de MS

Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque entraram em confronto com dois indivíduos, na zona rural de Cassilândia, na madrugada desta quarta-feira (5). Um dos homens, identificado como Joabi Gonçalves Andrade da Silva, de 26 anos e conhecido como "Sucuri", era o autor do duplo homicídio ocorrido no último sábado (1), que vitimou Márcio Aparecido da Silva Filho e sua enteada, de 3 anos e 8 meses.
Além de Joabi, o outro morto no confronto foi Pedro Henrique Silva Barbosa, vulgo "Pedrinho", de 40 anos, que tinha fugido do presídio. Um terceiro integrante do grupo foi preso, identificado como Kewerson Borges Viana e tinha um mandado de prisão em aberto.
A ação ocorre no âmbito da Operação Protetor, os policiais militares apreenderam diversas armas, sendo três revóvelres de calibre .38, .32, .22 e uma espingarda .22, além de munições e drogas. A ocorrência ainda está em andamento. O Batalhão de Choque estima que o prejuízo ao crime organizado foi na ordem de R$ 25 mil.
Duplo homicídio
Márcio Aparecido da Silva Filho, de 27 anos, e a enteada, de 3, morreram após um ataque a tiros, na Vila Pernambuco, em Cassilândia, na noite de sábado (1). Uma outra criança, de 12 anos, ficou ferida com estilhaços e foi atendida na Santa Casa do município.
Márcio Pelé, como era conhecido, e sua enteada estavam em um carro do modelo Fiat Uno quando foram atingidos pelos disparos.
A Polícia investiga se o crime tem relação com a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem ocorrido em várias cidades de Mato Grosso do Sul.
O crime ocorreu no cruzamento das ruas Nestor Alves Barbosa e João Cristino da Silva. O veículo ficou com diversas marcas de tiros, principalmente no lado do motorista.