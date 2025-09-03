Com sede em Rondonópolis, em Mato Grosso, a Construtora Tripolo foi declarada vencedora da licitação que prevê a pavimentação de 23 quilômetros da MS-244, que liga a MS-080 ao distrito de Taboco, no município de Corguinho.
A região é conhecida por conta de uma série de atrativos naturais, como cachoeiras de águas cristalinas, e também por ser a "terra do ET Bilu", um extraterrestre que ficou famoso em 2010 depois de aparecer em uma reportagem nacional orientando os humanos a buscarem conhecimento.
A nova rodovia, depois de pronta, não chega até a chamada cidade de Zigurats ou Dakila Pesquisa, mas reduz os trechos de rodovia sem asfalto até os atrativos, onde famílias de uma infinidade de estados e países decidiram fixar residência.
A Cidade Zigurats é uma comunidade que se diz alternativa e onde se estuda estuda desde alienígenas a civilizações antigas, além de sustentar a teoria que nega o formato redondo da Terra.
Esta é a nona construtora diferente a vencer licitação do pacote de obras que está sendo bancado com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para Mato Grosso do Sul.
O lance máximo para a obra havia sido estipulado em R$ 79,52 milhões, mas a Construtora Tripolo ofereceu deságio de 2,2% e venceu a disputa ao se oferecer a fazer o asfalto por R$ 77,77 milhões, conforme publicação do diário oficial do Governo do Estado desta quarta-feira (3).
O distrito de Taboco está localizado a 46 quilômetros da MS-080 (saindo das imediações de Rochedo). A licitação concluída agora, porém, é relativa somente ao primeiro lote. Para que o asfalto chegue aos moradores do distrito será necessário pavimentar outros 23 quilômetros. Por enquanto não existe previsão para o segundo lote.
Esta é somente uma das obras recém lançadas que acabam no "meio do nada". Com a MS-316, entre Inocência e Chapadão, a situação é parecida. O estado está prevendo R$ 146 milhões para asfaltar 38 quilômetros do lote três desta rodovia. Para a conclusão da estrada faltarão mais 82 quilômetros, para os quais não existe previsão de continuidade.
O mesmo pacote também prevê asfaltamento de somente uma parte da MS-245, no município de Bandeirantes. Nesta rodovia serão asfaltados 31 quilômetros, nos quais serão investidos em torno de R$ 91 milhões. Mas, ainda faltam outros dois trechos, que somam em torno de 35 quilômetros, para que a rodovia fique pronta.
Outra licitação de grande porte prevê investimento de até R$ 101,9 milhões na pavimentação de 23 quilômetros da MS-134, uma rodovia que liga a MS-040 à BR-267, próximo ao distrito de Casa Verde.
E, assim como nas anteriores, esta licitação também prevê o asfaltamento de menos de um terço da rodovia, que tem em torno de 82 quilômetros. As obras para o restante, de cerca de 50 quilômetros, ainda não têm data definida.
Agora, já são pelo menos nove obras bancadas pelo BNDES que estão com as licitações concluídas. Duas delas são para recapeamento (MS-436) e as demais, para asfalto novo. Ao todo, conforme a previsão, serão em torno de 250 quilômetros de recuperação de rodovias e 570 quilômetros de asfalto novo com os recursos federais, que será acrescidos de contrapartida estadual de R$ 300 milhões.
Apesar do grande número de inscritos no começo dos certames, os deságios tem sido mínimos e nenhuma empreiteira saiu vencedora de mais de uma disputal. No maior dos certames, de R$ 276 milhões, uma construtora de São Paulo chegou sozinha ao final do certame e foi declarada vencedora pelo valor máximo estipulado pelo Governo do Estado.