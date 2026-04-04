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Resultado da Dupla Sena de Páscoa deste sábado (04/04); confira os números sorteados

Extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contou com um prêmio de R$ 40 milhões

Da Redação

Da Redação

04/04/2026 - 20h06
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Dupla Sena de Páscoa, concurso 2940, na noite deste sábado (4), a partir das 20h (horário de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contou com um prêmio de R$ 40 milhões, atraindo apostadores de todo o país.

Confira o resultado da Dupla Sena de Páscoa de hoje!

1º sorteio:
18 -  29 - 33 - 13 - 05 - 31

2º sorteio:
15 - 22 - 19 - 08 - 01 - 21

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser acompanhado pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Por se tratar de um concurso especial, a Dupla Sena de Páscoa não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente.

Como funciona a Dupla Sena?


Na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar com um único bilhete, já que são realizados dois sorteios por concurso. Para jogar, é necessário escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com seis números, tem valor acessível, e quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de ganhar — assim como o custo da aposta.

Premiação

São premiados os apostadores que acertarem 3, 4, 5 ou 6 números em qualquer um dos dois sorteios. Isso aumenta as possibilidades de premiação e torna a modalidade uma das mais atrativas das loterias da Caixa.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Para participar, basta registrar sua aposta nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

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Loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2992, sábado (04/04); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/04/2026 07h35

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Mega-Sena na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Premio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 102 apostas ganhadoras, R$ 18.954,16
  • 4 acertos - 5.666 apostas ganhadoras, R$ 562,44

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2992 são:

  • 17 - 49 - 33 - 04 - 23 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2993

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Loteria

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3653, sábado (04/04); veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/04/2026 07h32

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3653 da Lotofácil na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 1.615.753,16
  • 14 acertos - 441 apostas ganhadoras, R$ 2.074,39
  • 13 acertos - 14358 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 160632 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 869699 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3653 são:

  • 19 - 14 - 21 - 04 - 07 - 13 - 08 - 20 - 10 - 11 - 16 - 18 - 03 - 02 - 06

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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