Resultado da Dupla Sena de Páscoa deste sábado (04/04); confira os números sorteados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Dupla Sena de Páscoa, concurso 2940, na noite deste sábado (4), a partir das 20h (horário de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contou com um prêmio de R$ 40 milhões, atraindo apostadores de todo o país.

Confira o resultado da Dupla Sena de Páscoa de hoje!

1º sorteio:

18 - 29 - 33 - 13 - 05 - 31

2º sorteio:

15 - 22 - 19 - 08 - 01 - 21

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser acompanhado pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Por se tratar de um concurso especial, a Dupla Sena de Páscoa não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio é distribuído entre os acertadores da faixa seguinte, e assim sucessivamente.

Como funciona a Dupla Sena?



Na Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar com um único bilhete, já que são realizados dois sorteios por concurso. Para jogar, é necessário escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com seis números, tem valor acessível, e quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de ganhar — assim como o custo da aposta.

Premiação

São premiados os apostadores que acertarem 3, 4, 5 ou 6 números em qualquer um dos dois sorteios. Isso aumenta as possibilidades de premiação e torna a modalidade uma das mais atrativas das loterias da Caixa.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Para participar, basta registrar sua aposta nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos da Caixa.

Assine o Correio do Estado