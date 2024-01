INFRAESTRUTURA

Terceiro lote de obras no Córrego Imbirussu serão entregues até junho de 2025 e, outros dois primeiros estão prometidos para 04 de julho deste ano

Os pouco mais de 6,8 km de vias compreendidas nesse lote 03, receberão serviços de drenagem; restauração do pavimento; implantação asfáltica; recomposição do passeio com acessibilidade, entre outros Reprodução/+Obras

Edição desta segunda-feira (15) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) trouxe a publicação que estipula o prazo para entrega do "lote 03" da Etapa G, das obras no fundo de vale do Córrego Imbirussu. Somados, os recursos empregados para asfalto na região do Nova Campo Grande somam mais de R$ 128 milhões.

Cabe ressaltar que essa licitação - que custou pouco mais de R$ 43 milhões aos cofres públicos - foi vencida ainda em novembro de 2023, pela velha conhecida da administração pública municipal e estadual, a empresa Equipe Engenharia Ltda., que levou o contrato por uma proposta R$ 1,3 milhão mais barata do que o previsto em edital.

Essa chamada "Etapa G" compreende três lotes de execução, trazendo ligação das principais vias estruturantes de Campo Grande: Av. Duque de Caxias, Av. José Barbosa Rodrigues (marginal Imbirussu), Av. Júlio de Castilho, Av. Gunter Hans e Av. Ernesto Geisel, aponta o memorial descritivo. Detalhados, são:

Lote 01 (Avenida Wilson Paes de Barros (parte), Avenida Sete, Avenida Três, Rua Oitenta e Três, Rua Oitenta e Quatro, Rua Setenta e Nove);

(Avenida Wilson Paes de Barros); Lote 03 (Avenida Jamil Nahas, Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima (parte) e prolongamento da Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima).

"Os recursos são repasses do Governo Federal e o restante contrapartida do município, em convênio com o Estado. Os três lotes representam investimento total de R$ 128,19 milhões", detalhou o Executivo Municipal em nota.

Ainda, conforme o texto oficial, o prazo de execução dessa obra é de 540 dias consecutivos, o que equivale a pouco mais de 17 meses, ou cerca de um ano e cinco meses contados a partir do recebimento da ordem de serviço por parte da empreiteira.

Obras e mais obras

Os pouco mais de 6,8 km de vias compreendidas nesse lote 03, receberão serviços de drenagem; restauração do pavimento; implantação asfáltica; recomposição do passeio com acessibilidade, entre outros.

Há mais de dois anos, quando o projeto foi elaborado, a infraestrutura implantada no Nova Campo Grande era "pouca", semelhante ao o Polo Empresarial Conselheiro Nelson Benedito Netto (Polo Empresarial Oeste) e o Bairro São Conrado.

Justamente o Córrego Imbirussu ainda é descrito como "obstáculo inaugural" para integrar as porções urbanas, sendo que uma ponte de integração é reivindicada há tempos, inclusive pela própria população.

Há tempos Equipe Engenharia vence licitações em Mato Grosso do Sul. Ainda em 2016, cerca de um ano após vencer uma licitação para pavimentação da rodovia MS-460, em Maracaju, no valor de R$ 32,1 milhões, a empresa voltou a receber reajuste de R$ 3,4 milhões.

Dois anos depois, o nome da empresa voltou a chamar atenção depois de uma calçada com acessibilidade sair "irregular", em zigue-zague. À época, o responsável sinalizou que a ideia era preservar as árvores, mas que, se a Prefeitura mandasse, "arrancariam e fariam de novo".

Em maio de 2019, a Equipe Engenharia voltou a ser contratada pela Prefeitura de Campo Grande, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Custando R$4.392.305,41 milhões, o objeto seria a implantação de corredor na rua Bahia, região central da Capital.

Já em 2020 a empreiteira venceu a Etapa B do projeto de pavimentação do Nova Lima, orçado em R$ 24.315.829,19 para pavimentação de 17 km, com obras de drenagem e sinalização.

No mesmo ano, abocanhou ainda a licitação da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), para recapear trecho da Avenida Mato Grosso por R$ 4,5 milhões.

