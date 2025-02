Encontrado primeiro coronavírus na América do Sul semelhante à Mers

danos morais

Ele alega que comprou o refrigerante lacrado em uma conveniência de Campo Grande e que teria passado mal após, supostamente, encontrar o prego; Veja vídeo

Um publicitário, de 28 anos, entrou com um processo contra a Coca-Cola, pedindo indenização por danos morais, após supostamente ter encontrado um prego dentro de uma lata de coca zero. O caso aconteceu no dia 3 de maio de 2024 e o processo tramita na 3ª Vara Cível de Campo Grande.

Segundo os autos do processo, o rapaz comprou uma lata mini do refrigerante em uma conveniência para tomar no horário de almoço.

Durante o consumo, ele percebeu que a Coca-Cola apresentava um gosto diferente do habitual, mas, de início, acreditou se tratar de variação comum do produto.

Quase no fim da bebida, o publicitário afirma que ouviu um barulho metálico dentro da latinha e passou a procurar o que poderia ser. Preocupado, por já ter tomado mais da metade, ele transferiu o líquido para outro recipiente e constou a presença de um prego.

Imagens de câmeras de segurança do trabalho do rapaz, que mostram o momento em que ele percebe o corpo estranho, foram anexadas ao processo. (Veja abaixo)

Após ver que se tratava do prego, ele ligou para o noivo, pois estava preocupado com a possibilidade do refrigerante ter sido contaminado ou que a ferrugem do prego tivesse se dissolvido no líquido.

Ainda durante a conversa, ele começou a passar mal, relatando náuseas, ânsia de vômito, incômodo abdominal e irritação na garganta.

Danos morais

O homem entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Coca-Cola, relatando toda a situação. O publicitário foi informado que a empresa recolheria a lata e o objeto para investigar o caso e, posteriormente, forneceria um parecer.

Pouco mais de um mês depois, no dia 7 de maio, ele recebeu duas latinhas novas e a reclamação foi classificada como “troca de bebida por aparência”.

“A tentativa de minimizar o incidente ao classificar a coleta da bebida como "troca por aparência" evidencia a intenção de “abafar” o caso, mascarando a gravidade da situação e desconsiderando a segurança do consumidor. Tal atitude demonstra uma clara violação ao direito do autor à saúde e à sua integridade física”, diz a petição.

Além disso, o publicitário relata que, logo que percebeu o prego, foi até a conveniência mostrar ao proprietário e, ao retirar o prego da lata, acabou machucando o dedo com o alumínio.

Outro transtorno citado pelo campo-grandense é que ao sair para falar com o proprietário, esqueceu a chave do escritório e ficou trancado para fora por vários minutos até alguém chegar, pois era horário de almoço.

“Esse conjunto de circunstâncias – o machucado, o estresse pela situação e a perda de acesso ao seu local de trabalho – causou ainda mais transtornos e desconforto ao autor, que se viu envolto em uma série de acontecimentos indesejados e descontrolados, exacerbando o impacto do incidente em sua rotina e saúde emocional”, diz o processo.

Dessa forma, é pedida a reparação pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15 mil.

No processo, também é pedido a inversão do ônus da prova, ou seja, passando a responsabilidade de provar para o fornecedor.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa da Coca-Cola, para saber o posicionamento da empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.