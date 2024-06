Escola mobiliza estudantes para ação solidária que ajuda ONGs de protetores de animais

Em investigação

O evento foi divulgado nas redes sociais, reuniu milhares de pessoas, na madrugada de hoje (2).

O evento que terminou na morte de Nicholas Yann dos Santos de Jesus, 20 anos, no Autódromo Internacional de Campo Grande, na madrugada de hoje (2), tinha muita bebedeira, sol alto e manobras perigosas.

Conforme informações da Polícia Civil, o evento era realizado de forma ilegal por um influenciador de 40 anos. No local, no momento do acidente, havia milhares de pessoas ao lado da pista e os motociclistas realizavam manobras perigosas sem o uso de capacete.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, socorristas contratados pelos organizadores é que prestaram os primeiros atendimentos a Nicholas. Um casal que estava em outra motocicleta envolvida na colisão, teve algumas fraturas pelo corpo e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a Santa Casa de Campo Grande.

No caso de Nicholas, foi atendido ainda em vida na pista, mas acabou morrendo a caminho da Santa Casa de Campo Grande.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas no local, mas ao chegar no Autódromo Internacional, acabaram encontrando o espaço onde aconteciam as manobras vazias.

Os organizadores do evento devem responder pelo crime por homicídio simples. O caso está sendo investigado.

Apesar de não conseguir contato com os organizadores, o espaço segue aberto para entendermos o que realmente aconteceu no espaço destinado para ocorrer o evento.



O caso

Nicholas Yann dos Santos de Jesus, de 20 anos, faleceu na madrugada de hoje (2) durante um evento de manobras de motocicletas no Autódromo Internacional de Campo Grande. Conforme relatos de testemunhas presentes no local, o jovem não estava usando capacete no momento do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 3h durante um evento da 'Motor Sound Brasil'. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem caiu da motocicleta e bateu a cabeça no chão durante uma manobra. Um casal que estava em outra motocicleta também ficou ferido.

"As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando fraturas pelo corpo, e foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanecem em observação

Nicholas foi atendido por uma ambulância do autódromo, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Conforme apurado pela reportagem, o evento ocorreu em uma pista conhecida como 'arrancadão'. Segundo informações da Polícia Civil, o evento estava sendo realizado de forma ilegal.

Segundo informações da Polícia Civil, o organizador do evento, um homem de 40 anos, deve responder por homicídio simples. A Polícia Civil fornecerá mais detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa na Delegacia de Pronto Atendimento Cepol, onde o caso foi registrado.

Assine o Correio do Estado