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Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2982, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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01/10/2026 - 08h13
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2982 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 126.289,13)
  • 18 acertos - 79 apostas ganhadoras (R$ 1.998,25)
  • 17 acertos - 574 apostas ganhadoras (R$ 275,01)
  • 16 acertos - 3678 apostas ganhadoras (R$ 42,92)
  • 15 acertos - 15297 apostas ganhadoras (R$ 10,31)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2982 são:

  • 33 - 57 - 77 - 72 - 27 - 32 - 61 - 13 - 91 - 07 - 95 - 02 - 64 - 59 - 03 - 80 - 08 - 04 - 98 - 16

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3015, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2026 08h11

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3015 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 9.339,41)
  • 4 acertos - 687 apostas ganhadoras (R$ 124,29)
  • 3 acertos - 13.386 apostas ganhadoras (R$ 3,18)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras (R$ 3.539,15)
  • 4 acertos - 780 apostas ganhadoras (R$ 109,47)
  • 3 acertos - 14.861 apostas ganhadoras (R$ 2,87)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3015 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 18 - 15 - 11 - 29 - 43 

Segundo sorteio

  • 34 - 10 - 07 - 01 - 25 - 27 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 394, quarta-feira (30/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/10/2026 08h10

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 394 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 99 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 4 apostas ganhadoras (R$ 87.537,65)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 32 apostas ganhadoras (R$ 4.863,21)
  • 4 acertos + 2 trevos - 78 apostas ganhadoras (R$ 2.137,67)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1427 apostas ganhadoras (R$ 116,84)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1559 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 15323 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 12133 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 113062 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 394 são:

  • 10 - 23 - 21 - 09 - 14 - 32
  • Trevos sorteados: 6 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

O valor da próxima premiação está estimado em R$ 100 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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