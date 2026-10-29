Escolas de MS recebem nova edição do programa Aluno Imunizado em novembro

Programa Aluno Imunizado levará vacinação e a Declaração de Vacinação Atualizada a escolas municipais, estaduais e privadas de todo o Estado - Foto: Reprodução/SES

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Entre os dias 3 e 13 de novembro a Secretaria de Estado de Saúde (SES) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED), realizará mais uma edição do programa “Aluno Imunizado”. A ação irá ofertar vacinas e a Declaração de Vacinação Atualizada. As ações acontecerão em escolas municipais, estaduais e privadas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

O programa de vacinação busca ampliar o acesso à imunização dentro do ambiente escolar, além de facilitar a atualização da caderneta de vacinação dos estudantes. A mobilização reunirá a equipe da coordenadoria de Imunização da SES e o Programa Saúde na Escola.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, fala sobre a importância da participação das famílias e da atuação conjunta com os profissionais da saúde.

“Levar a vacinação para o ambiente escolar é uma forma de facilitar o acesso das crianças e dos adolescentes aos imunizantes e de identificar quem precisa iniciar ou completar o esquema vacinal. A parceria entre Saúde e Educação é fundamental para ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado e fortalecer a prevenção de doenças imunopreveníveis”, afirma.

Além das vacinas que serão aplicadas, as equipes também irão verificar as cadernetas de vacinação, identificar doses pendentes e orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter o calendário de vacinas em dia.

A segunda edição busca repetir o sucesso da primeira, já que a ação realizada entre os dias 5 e 15 maio, vacinou cerca de 30.339 alunos, entre crianças e adolescentes. Na ocasião a mobilização abrangeu 78 dos 79 municípios.

A vacina contra a Influenza registrou o maior número de aplicações, com 17.275 doses, aproximadamente 57% do total contabilizado. Também tiveram destaque a vacina meningocócica ACWY, com 1.717 doses, e a vacina HPV quadrivalente, destinada ao público de 9 a 14 anos, com 1.551 aplicações.

Durante a ação, também foram aplicados outros imunobiológicos, incluindo as vacinas contra difteria e tétano, febre amarela, poliomielite, hepatite B, pneumocócica 10-valente, tríplice viral e DTP infantil.

Entre os municípios participantes, Rio Brilhante apresentou o maior número de aplicações, com 4.018 doses. Em seguida, aparecem Três Lagoas, com 2.212; Corumbá, com 2.020; Chapadão do Sul, com 1.589; e Coxim, com 1.563 doses.