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Em Campo Grande

Estabelecimento é condenado à pagar R$ 20 mil em indenização por danos morais

O caso aconteceu em 2021 e na ocasião, um funcionário utilizou imagens de um circuito interno de segurança para assediar uma cliente do estabelecimento

João Pedro Zequini

05/08/2026 - 12h00
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Um funcionário de uma loja de departamentos de Campo Grande, foi condenado pelo juiz Juliano Rodrigues Valentim, da 3ª Vara Cível de Campo Grande, a pagar R$ 20 mil à uma cliente do estabelecimento, após o rapaz utilizar imagens do circuito interno de segurança para violar a privacidade da vítima. 

De acordo com o processo, a consumidora foi à loja no dia  26 de fevereiro de 2021 e ao deixar a loja passou a receber mensagens e ligações em seu aparelho telefônico, de um homem que se identificou como funcionário do estabelecimento. 

O rapaz condenado afirmou via mensagens que havia conseguido os dados da moça, como por exemplo o número de telefone, por meio do sistema da empresa.  

Nas mensagens enviadas o rapaz ainda descreveu o todo o caminho percorrido pela mulher durante o período em que ela passou dentro da loja, também encaminhou as imagens captadas pelo circuito de segurança. 

Ainda de acordo com a autora do processo, o funcionário teria fotografado sua motocicleta no estacionamento e insistiu em encontrá-la, em uma abordagem que lhe causou medo e sensação de intimidação.

Na ação, a consumidora sustentou que teve seus direitos à intimidade, à privacidade e à imagem violados, requerendo indenização por danos morais.

DECISÃO 

Durante a análise do caso, o magistrado entendeu que as mensagens apresentadas demonstram que o funcionário se apropriou de informações e imagens às quais teve acesso em razão da atividade profissional exercida na empresa.

Na decisão, o juiz reforçou que, embora as câmeras de segurança sirvam para proteger o patrimônio e as pessoas, o acesso às imagens não pode ser livre. 

Para o magistrado, usar o monitoramento para localizar e abordar uma cliente por interesse pessoal é um desvio de conduta e uma invasão de privacidade. A sentença destaca que a empresa é responsável pelo ocorrido, pois falhou ao não impedir o uso indevido das imagens da consumidora. 

Mesmo que o funcionário tenha agido por conta própria, o estabelecimento terá que pagar a indenização, já que ele só teve acesso ao sistema devido ao cargo que ocupava.

Para o juiz, a violação da privacidade da autora gerou medo e insegurança, o que por si só já justifica a condenação por danos morais. A sentença reforça que o sentimento de estar sendo vigiada é suficiente para a punição, independentemente de outros prejuízos. 

A decisão também obriga a empresa e o ex-colaborador a pagarem, juntos, as despesas judiciais e os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
 

OPERAÇÃO PROTETOR

Suspeito de matar homem e criança de 3 anos é morto no interior de MS

Márcio Aparecido e sua enteada foram assassinados no último sábado (1), em Cassilândia

05/08/2026 10h35

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Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque

Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque entraram em confronto com dois indivíduos, na zona rural de Cassilândia, na madrugada desta quarta-feira (5). Um dos homens, identificado como Joabi Gonçalves Andrade da Silva, de 26 anos e conhecido como "Sucuri", era o autor do duplo homicídio ocorrido no último sábado (1), que vitimou  Márcio Aparecido da Silva Filho e sua enteada, de 3 anos e 8 meses.

Além de Joabi, o outro morto no confronto foi Pedro Henrique Silva Barbosa, vulgo "Pedrinho", de 40 anos, que tinha fugido do presídio. Um terceiro integrante do grupo foi preso, identificado como Kewerson Borges Viana e tinha um mandado de prisão em aberto.

A ação ocorre no âmbito da Operação Protetor, os policiais militares apreenderam diversas armas, sendo três revóvelres de calibre .38, .32, .22 e uma espingarda .22, além de munições e drogas. A ocorrência ainda está em andamento. O Batalhão de Choque estima que o prejuízo ao crime organizado foi na ordem de R$ 25 mil.

Duplo homicídio

Márcio Aparecido da Silva Filho, de 27 anos, e a enteada, de 3, morreram após um ataque a tiros, na Vila Pernambuco, em Cassilândia, na noite de sábado (1). Uma outra criança, de 12 anos, ficou ferida com estilhaços e foi atendida na Santa Casa do município.

Márcio Pelé, como era conhecido, e sua enteada estavam em um carro do modelo Fiat Uno quando foram atingidos pelos disparos. 

A Polícia investiga se o crime tem relação com a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem ocorrido em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu no cruzamento das ruas Nestor Alves Barbosa e João Cristino da Silva. O veículo ficou com diversas marcas de tiros, principalmente no lado do motorista. 

ARTISTAS REGIONAIS

Evento leva 'Tereré e Quadrinhos' para cervejeria em Campo Grande

Projeto que reúne quadrinistas, ilustradores e entusiastas da arte e cultura local renasce em novo formato de "rolê", hoje (05) às 20h, no Capivas

05/08/2026 10h15

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Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele,

Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele, "compartilhar saberes sobre essa cultura com leitores e adeptos da arte de ilustração" Reprodução/Divulgação

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Projeto que busca reunir e aproximar o público interessado em quadrinhos e na arte produzida localmente, o "Tereré e Quadrinhos" renasce em formato de "rolê", às 20h hoje (05), no Capivas Cervejaria. No local haverá stands e toda sorte de quadrinistas e ilustradores regionais e suas respectivas produções autorais. 

Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele, "compartilhar saberes sobre essa cultura com leitores e adeptos da arte de ilustração"Reprodução

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a importância dada ao universo das histórias em quadrinhos, as populares "HQs", a 1ª edição desse evento veio batizada de Tereré, Quadrinhos e Literatura (TQL), realizada em fevereiro de 2019. 

Com apoio cultural inclusive da papelaria Arquitécnica, essa edição do evento terá como sede a Capivas Cervejaria, que fica localizada no número 1079 da rua Pedro Celestino, região central de Campo Grande. Entre os artistas aparecem: 

  • Gabriella Matoso,
  • Tieko Saka, 
  • Very Ruim,
  • Marina Duarte,
  • Murillo Brittes, 
  • Revista Badaró e
  • Emmanuel Merlotti

Idealizador do Tereré e Quadrinhos no Mato Grosso do Sul, Emmanuel Merlotti destaca o novo formato dessa experiência que nasceu reunindo diversos quadrinistas locais para aquecer o mercado e aproximar a produção do consumidor final. 

Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele, "compartilhar saberes sobre essa cultura com leitores e adeptos da arte de ilustração", o que serve também, inclusive, para incentivar novos autores entre o público. A noite fica completa com caricaturas sendo feitas ao vivo, e com sorteio de brindes para os presentes. 

Contra I.A

Como fica ilustrado inclusive através das publicações no perfil do TQE-MS, há um levante em oposição ao uso de Inteligência Artificial (I.A) em detrimento da arte humana, sendo o evento uma forma também de resistência dos artistas e produtores tradicionais. 

Essa luta contra a produção de arte generativa (peças produzida a partir de inteligência artificial), levanta aspectos de qualidade e  da personalidade das produções artísticas. 

Nesse sentido, para além dos stands  de quadrinistas regionais, o Tereré e Quadrinhos convida ainda os artistas locais para uma "Batalha de Desenhistas", um desafio onde as habilidades são colocadas à prova conforme os temas escolhidos pelo público.  

Para maiores informações, basta seguir o perfil Tereré e Quadrinhos (@teqms_oficial CLICANDO AQUI)
 

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