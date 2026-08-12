Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ENSINO SUPERIOR

Estudantes de Medicina protestam contra estrutura e mudanças acadêmicas na Uniderp

Alunos foram às ruas nesta quarta-feira (12) para cobrar melhorias na infraestrutura, qualidade do ensino, organização do internato e transparência sobre nova avaliação

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

12/08/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Estudantes do curso de Medicina da Uniderp realizaram, nesta quarta-feira (12), uma manifestação em Campo Grande para cobrar melhorias nas condições oferecidas pela universidade. Com cartazes, os acadêmicos protestaram contra problemas de infraestrutura, questões relacionadas à qualidade do ensino e ao internato médico, além de mudanças acadêmicas ocorridas ao longo do curso. 

Entre as mensagens exibidas durante o ato estavam frases como “Medicina não é mercadoria”, “Estrutura também faz parte da formação” e cobranças relacionadas à qualidade do ensino e às condições oferecidas aos alunos.

Alunos pedem por melhorias na infraestrutura - Divulgação

A mobilização ocorre em meio a uma série de reclamações apresentadas pelos estudantes. Imagens encaminhadas anteriormente à reportagem mostram água acumulada no piso de uma sala, danos no forro de banheiro, infiltrações e sinais de desgaste em dependências utilizadas pelos acadêmicos. Alunos também relataram o aparecimento de escorpiões nas instalações da instituição.

Para os estudantes, as condições ganham ainda mais relevância diante do custo da graduação. Atualmente a mensalidade do curso de Medicina chega a aproximadamente R$ 14 mil e pode ficar em torno de R$ 12,6 mil com desconto. Os acadêmicos argumentam que os valores cobrados deveriam ser acompanhados de estrutura e serviços compatíveis com a formação oferecida.

As reinvindicações, porém, vão além das condições do campus. Os estudantes relatam mudanças e incertezas durante a graduação, principalmente em relação aos critérios de avaliação, à organização acadêmica e ao planejamento do percurso até a conclusão do curso.

Acadêmicos também afirmam recorrer a cursos preparatórios, plataformas digitais e outros materiais externos para complementar o aprendizado e se preparar para avaliações, inclusive o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

Além destas reclamações, outro ponto, 

envolve o internato médico, período da graduação em que os estudantes passam a desenvolver atividades práticas supervisionadas em ambientes de atendimento.

Entre as reclamações estão a organização das atividades, questões envolvendo professores, cumprimento de horários e alterações na carga horária.

Em meio às diferentes reivindicações, a Avaliação de Progresso e Proficiência Clínica (APPC) tornou-se um dos principais pontos de tensão entre os estudantes e a universidade.

Acadêmicos que ingressaram no primeiro semestre de 2023 e em períodos anteriores à publicação da Resolução CNE/CES nº 3/2025 elaboraram uma notificação extrajudicial dirigida à Reitoria da Uniderp e à coordenação do curso de Medicina.

No documento, eles solicitam esclarecimentos sobre a nova sistemática de avaliação, acesso a documentos institucionais e a suspensão de eventuais efeitos impeditivos de progressão para as turmas anteriores às novas diretrizes.

Segundo o relato apresentado pelos estudantes na notificação, eles foram informados de que a APPC funcionaria como uma avaliação abrangente e exigiria desempenho mínimo para progressão acadêmica.

A principal preocupação é com a possibilidade de o estudante ser impedido de avançar no curso caso não alcance o desempenho exigido na avaliação, mesmo que tenha sido aprovado nas disciplinas, módulos e estágios previstos na matriz curricular.

A notificação questiona ainda a eventual exigência de nota mínima 7 e a possibilidade de retenção ou impedimento de ingresso no internato.

Os estudantes sustentam que a Resolução CNE/CES nº 3/2025 prevê avaliação somativa abrangente antes do internato para verificar as competências necessárias à atuação supervisionada, mas questionam a interpretação de que a norma autorizaria automaticamente a adoção de nota mínima 7 e retenção acadêmica nos moldes que afirmam ter sido apresentados.

Uniderp anuncia melhorias e nova reunião

Em nota divulgada nesta quarta-feira (12), a Uniderp informou que mantém em andamento um plano de melhorias para o curso de Medicina, com investimentos em infraestrutura, medidas acadêmico-pedagógicas e fortalecimento dos cenários de prática.

"A Uniderp informa que mantém em andamento um plano de melhorias para o curso de Medicina, com investimentos em infraestrutura, ações acadêmico-pedagógicas e fortalecimento dos cenários de prática. As intervenções, com início ainda no mês de agosto, incluem novos laboratórios, espaços de tutoria e auditórios, além da melhoria de outros ambientes utilizados pelo curso e pela Universidade. A instituição também mantém parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, hospitais e outras unidades da rede, assegurando aos estudantes experiências práticas em diferentes níveis de atenção à saúde.
Sobre a Avaliação de Progresso e Proficiência Clínica (APPC), a Uniderp esclarece que o instrumento acompanha o desenvolvimento dos estudantes e integra as adequações acadêmicas realizadas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. A instituição reconhece que mudanças podem gerar dúvidas e apreensão e reforça que manifestações e questionamentos dos alunos não implicam qualquer tipo de retaliação.
Representantes das turmas se reuniram com a coordenação do curso no último dia 10 e estão convidados para uma nova reunião em 18 de agosto, quando serão atualizados sobre o cronograma das obras e os investimentos previstos, além de discutirem propostas de melhorias acadêmicas apresentadas pelos estudantes. As sugestões deverão ser protocoladas junto à coordenação até 17 de agosto.
A Uniderp reafirma seu compromisso com a qualidade da formação médica, a melhoria contínua e o diálogo transparente com seus estudantes."

 

Corumbá

PRF apreende quase 200kg de cocaína em caminhão de boi na fronteira com a Bolívia

Inspeção realizada na BR-262 foi indicada através de análise de risco da inteligência

12/08/2026 13h30

Compartilhar
Agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria

Agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria Foto: Divulgação / PRF

Continue Lendo...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 195 quilos de cocaína nesta quarta-feira (12), em Corumbá, fronteira com a Bolívia, apreensão que ocorreu durante fiscalização de um caminhão que transportava bois.

Em conversa com o condutor, os agentes desconfiaram do nervosismo do motorista, vistoriaram o veículo e encontraram a droga em um compartimento oculto na carroceria, inspeção realizada na BR-262 através de análise de risco da inteligência. 

Após a retirada dos animais, o compartimento foi aberto e a polícia localizou 184,3 quilos de pasta base e 11,5 quilos de cloridrato de cocaína.

O motorista alegou que não sabia da existência da droga. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Corumbá, juntamente com a droga e o veículo.

De modo geral,  a polícia aponta que organizações criminosas utilizam o transporte de animais e o comȩço de negociações de venda de bichos como fachada para camuflar e movimentar drogas em esquemas conhecidos pelo nome de operações específicas, a exemplo da Operação Carga Viva conduzida pela Polícia Federal em 2020. 

CAMPO GRANDE

Filho de pastores é acusado de golpes milionários de pirâmide financeira em MS

Morador de Campo Grande aparece como réu em processos judiciais de restituição de valores, despejo e cobrança, e polícia passa a investigar supostos casos de estelionato

12/08/2026 12h55

Compartilhar
Para acusado, ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e diz que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais. 

Para acusado, ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e diz que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais.  Reprodução Redes Sociais/Montagem C.E

Continue Lendo...

Com boletins de ocorrência (B.Os) e ações judiciais em andamento, uma série de supostas vítimas têm se levantado contra um indivíduo de 25 anos, que seria filho de pastores e é acusado de se aproveitar do âmbito cristão para aplicar golpes milionários em fiés no Mato Grosso do Sul e até em Goiás. 

Esse acusado trata-se de Nathan Durizi Silva Rodrigues, um indivíduo de 25 anos, que aparece como sócio administrador da Durizi Investimento e seria filha dos pastores que possuem mais de duas décadas de atuação junto à comunidade cristã local. 

Entre outros pontos, os fiéis que supostamente teriam sido vítimas de Nathan alegam que se valiam do fato de frequentarem, em alguns casos, a mesma igreja do acusado para confiarem no rapaz. 

Conforme as denúncias, após conseguir determinadas quantias, é dito que Nathan até realizaria alguns repasses iniciais que eram logo suspensos, deixando inclusive de responder as supostas vítimas quando essas passavam a cobrar a devolução de valores.

Como alegam os denunciantes em boletins, ele teria supostamente vitimado tanto fiéis da igreja como até mesmo o próprio tio. Enquanto isso, em suas redes sociais o indivíduo compartilharia uma vida "de luxo", com viagens à Disney e presença em jogo no estádio Santiago Bernabéu, do clube Real Madrid, na Espanha. 

Acusações e defesa

Prints do que seria um grupo de Whatsapp batizado de "pessoas que foram enganados pelo golpista", junto do nome e sobrenome do rapaz e uma foto manipulada através de inteligência artificial, para mostrar Nathan coberto de dinheiro enquanto segura uma placa com os dizeres "enganei vocês" passaram a circular nas redes sociais. 

Através deste grupo, aproximadamente 20 pessoas se reuniram até o momento para compilar denúncias contra Nathan Durizi.

Procurado pela equipe do Correio do Estado, através da empresa Durizi Investimentos, Nathan se limitou a compartilhar a nota que há alguns dias vem circulando na imprensa, complementando apenas que os ataques seriam para atingi-lo na questão pessoal e que irá se preservar para responder somente a possíveis processos judiciais. 

"A Durizi Investimentos esclarece que rechaça a prática de qualquer conduta ilícita e informa que as alegações mencionadas serão tratadas pelos meios legalmente adequados, com absoluta observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa", cita o texto encaminhado que você confere na íntegra ao fim da matéria.

Além disso, a defesa frisa que a existência de boletins de ocorrência contra Nathan representa apenas o registro unilateral de alegações. Portanto, não constituiria prova de que qualquer ilícito tenha acontecido: "tampouco reconhecimento de responsabilidade por parte da empresa ou de seus representantes."

A empresa ainda complementa que espera que conclusões antecipadas não sejam publicadas, uma vez que ainda se faz necessária uma apuração definitiva pelas autoridades competentes, reafirmando compromisso com "a legalidade, a transparência e o cumprimento de suas obrigações."

"Por fim, em respeito às partes envolvidas e considerando a possibilidade de futuros desdobramentos administrativos ou judiciais, a empresa não fará comentários adicionais sobre casos específicos neste momento", conclui.

Entenda

Morador de Campo Grande, Nathan aparece como réu em alguns processos judiciais de restituição de valores, despejo e cobrança, tendo em seu desfavor também uma série de boletins de ocorrência através dos quais a polícia passa a investigar supostos golpes após pelo menos três vítimas procurarem as autoridades para denunciar possíveis casos de estelionato. 

Há cerca de dois anos, inclusive, os pais de Nathan foram agraciados na Câmara Municipal da Capital com a Medalha Legislativa Pastor Evangélico "Apóstolo Edilson Vicente da Silva". Criada pela resolução 1.341 de 2021, o título leva o nome do saudoso ex-presidente da Igreja El Shaddai Comunidade Cristã, um dos principais líderes evangélicos de Mato Grosso do Sul, que faleceu em agosto de 2020, vítima da Covid-19.

Seus pais seriam discípulos da Igreja El Shaddai desde o começo da instituição em Campo Grande, casal esse que chegou a revelar a impossibilidade no passado de ter filhos e, posteriormente, o testemunho que teria sido alcançado através da fé e oração, pelo milagre da vida de Nathan e sua irmã.

Somadas as quantias referentes a alegações de oito pessoas, supostas vítimas que compilaram notas promissórias, comprovantes bancários e mensagens que são atribuídas à Nathan, os valores devidos por ele ultrapassam o montante de um milhão de reais. 

Para além do perfil de cidadão membro de família atuante na comunidade cristã, as vítimas dizem que ele se apresentava como "assessor de investimentos" da XP, sendo que a própria companhia precisou vir à publico e esclarecer que a conta registrada seria apenas de cliente. 

Segundo a XP, o acusado nunca teve o cargo de assessor de investimentos na instituição, suspeitando de que o nome da companhia seria usado apenas para passar uma falsa credibilidade nas supostas negociações com as vítimas. 

Abaixo, você confere na íntegra a nota e posicionamento repassado através da Durizi Investimentos:

"Em atenção ao contato realizado, a Durizi Investimentos esclarece que rechaça a prática de qualquer conduta ilícita e informa que as alegações mencionadas serão tratadas pelos meios legalmente adequados, com absoluta observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta-se que a existência de boletins de ocorrência representa apenas o registro unilateral de alegações, não constituindo prova da ocorrência de qualquer ilícito, tampouco reconhecimento de responsabilidade por parte da empresa ou de seus representantes.

A Durizi Investimentos confia que eventual publicação observará os princípios da boa-fé jornalística, da veracidade da informação e da imparcialidade na apuração dos fatos, preservando os direitos fundamentais à honra, à imagem, à reputação e à presunção de inocência da empresa e de seus representantes, evitando a divulgação de conclusões antecipadas sobre fatos que ainda não foram objeto de apuração definitiva pelas autoridades competentes.

A empresa permanece à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que eventualmente sejam necessários, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência e o cumprimento de suas obrigações.

Por fim, em respeito às partes envolvidas e considerando a possibilidade de futuros desdobramentos administrativos ou judiciais, a empresa não fará comentários adicionais sobre casos específicos neste momento.

Atenciosamente,

Durizi Investimentos"

 

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3759, terça-feira (11/08)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7089, terça-feira (11/08)

3

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande
Recadastramento

/ 1 dia

Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1269, terça-feira (11/08)

5

Choque aborda carro de Uber, suspeito reage e passageiro morre
CONFRONTO

/ 1 dia

Choque aborda carro de Uber, suspeito reage e passageiro morre

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 1 dia

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado
A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo
Direito previdenciário

/ 31/07/2026

A portaria do INSS alterou as regras da aposentadoria por incapacidade? Entenda o que realmente mudo