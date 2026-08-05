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Evento leva 'Tereré e Quadrinhos' para cervejeria em Campo Grande

Projeto que reúne quadrinistas, ilustradores e entusiastas da arte e cultura local renasce em novo formato de "rolê", hoje (05) às 20h, no Capivas

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/08/2026 - 10h15
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Projeto que busca reunir e aproximar o público interessado em quadrinhos e na arte produzida localmente, o "Tereré e Quadrinhos" renasce em formato de "rolê", às 20h hoje (05), no Capivas Cervejaria. No local haverá stands e toda sorte de quadrinistas e ilustradores regionais e suas respectivas produções autorais. 

Reprodução

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a importância dada ao universo das histórias em quadrinhos, as populares "HQs", a 1ª edição desse evento veio batizada de Tereré, Quadrinhos e Literatura (TQL), realizada em fevereiro de 2019. 

Com apoio cultural inclusive da papelaria Arquitécnica, essa edição do evento terá como sede a Capivas Cervejaria, que fica localizada no número 1079 da rua Pedro Celestino, região central de Campo Grande. Entre os artistas aparecem: 

  • Gabriella Matoso,
  • Tieko Saka, 
  • Very Ruim,
  • Marina Duarte,
  • Murillo Brittes, 
  • Revista Badaró e
  • Emmanuel Merlotti

Idealizador do Tereré e Quadrinhos no Mato Grosso do Sul, Emmanuel Merlotti destaca o novo formato dessa experiência que nasceu reunindo diversos quadrinistas locais para aquecer o mercado e aproximar a produção do consumidor final. 

Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele, "compartilhar saberes sobre essa cultura com leitores e adeptos da arte de ilustração", o que serve também, inclusive, para incentivar novos autores entre o público. A noite fica completa com caricaturas sendo feitas ao vivo, e com sorteio de brindes para os presentes. 

Contra I.A

Como fica ilustrado inclusive através das publicações no perfil do TQE-MS, há um levante em oposição ao uso de Inteligência Artificial (I.A) em detrimento da arte humana, sendo o evento uma forma também de resistência dos artistas e produtores tradicionais. 

Essa luta contra a produção de arte generativa (peças produzida a partir de inteligência artificial), levanta aspectos de qualidade e  da personalidade das produções artísticas. 

Nesse sentido, para além dos stands  de quadrinistas regionais, o Tereré e Quadrinhos convida ainda os artistas locais para uma "Batalha de Desenhistas", um desafio onde as habilidades são colocadas à prova conforme os temas escolhidos pelo público.  

Para maiores informações, basta seguir o perfil Tereré e Quadrinhos (@teqms_oficial CLICANDO AQUI)
 

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esfarelamento

Empreiteira inicia reparos em rodovia que virou alvo de polêmica

Tráfego havia sido liberado no final de junho na MS-276, mas uma parte estava inacabada e nesta segunda-feira (3) e rodovia foi interditada para conclusão dos trabalhos

05/08/2026 11h00

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Placa instalada próximo a Batayporã indica que o tráfego na rodovia MS-276 voltou a ser suspenso nesta segunda-feira

Placa instalada próximo a Batayporã indica que o tráfego na rodovia MS-276 voltou a ser suspenso nesta segunda-feira

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Depois de virar alvo de polêmica na última semana de julho por conta do esfarelamento de um trecho dos 5,92 quilômetros do asfalto novo na MS-276, entre Batayporã e Nova Andradina, o tráfego na rodovia foi suspenso nesta segunda-feira para correção de uma falha na drenagem e conclusão da obra.

Conforme nota divulgada pelo Governo do Estado na época da polêmica, durante a execução da capa asfáltica a empreiteira identificou a presença de lençol freático no encabeçamento de uma das pontes. O problema foi detectado no momento da aplicação da capa, inviabilizando a segunda camada e exigindo intervenção complementar antes da conclusão do serviço. (Veja vídeo no final da reportagem) 

Mas, mesmo sem a aplicação da última camada de asfalto, o tráfego foi liberado no final de junho e as cabeceiras desta ponte simplesmente começaram a se esfarelar. Moradores da região fizeram vídeos mostrando a deterioração e as imagens acabaram viralizando nas redes sociais. 

Segundo a Agesul a rodovia, cujas obras começaram há mais de quatro anos, estava com 92% dos serviços executados e por conta de sua relevância acabou sendo liberada para o tráfego. Os reparos e colocação da camada definitiva de asfalto estão sendo executados pela mesma empresa que venceu a licitação em 2022, a  ENGR Engenharia e Consultoria

No dia 26 de junho, durante entrega de outras obras em Batayporã, o governador Eduardo Riedel (PP) vistoriou a obra de asfaltamento, o que foi interpretado por moradores da região como se tivesse ocorrido a inauguração.

Conforme informações no site do Governo do Estado à época, a obra recebeu investimento R$ 28 milhões e estava com 96% dos serviços executados. Posteriormente, porém, a Agesul informou que ainda faltavam 8% para conclusão da obra. 

A licitação ocorreu em maio de 2022 e previa investimento de R$ 19,577 milhões, bancados por recursos do Fundersul, mas até agora a obra já consumiu 50% acima disso.

Durante execução dos trabalhos iniciais, o responsável pela empreiteira era o engenheiro Gil Márcio Franco, que assinava os aditivos em nome da empreiteira. Desde janeiro do ano passado ele ocupa cargo comissionado na Agesul e desde maio deste ano é o diretor-presidente da autarquia. 

Um dos vídeos com quase cem mil visualizações nas redes sociais no final de julho foi publicado por Marcos Guimarães, que se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo Novo e que já foi candidato a prefeito de Nova Andradina pelo mesmo partido.

E, de acordo com ele, nesta segunda-feira (3) o tráfego na rodovia foi suspenso e os trabalhos para conclusão da obra foram iniciados.

Por conta da má repercussão do caso, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, foi acionado, foi ao local e gravou um vídeo defendendo a administração estadual. Em sua publicação, ele mostrou que o esfarelamento do asfalto estava restrito ao trecho onde ainda não havia sido colocada a cobertura asfáltica definitiva.

OPERAÇÃO PROTETOR

Suspeito de matar homem e criança de 3 anos é morto no interior de MS

Márcio Aparecido e sua enteada foram assassinados no último sábado (1), em Cassilândia

05/08/2026 10h35

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Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque

Armas, munições e drogas foram apreendidas durante a Operação Protetor, deflagrada pelo BPMChoque Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque entraram em confronto com dois indivíduos, na zona rural de Cassilândia, na madrugada desta quarta-feira (5). Um dos homens, identificado como Joabi Gonçalves Andrade da Silva, de 26 anos e conhecido como "Sucuri", era o autor do duplo homicídio ocorrido no último sábado (1), que vitimou  Márcio Aparecido da Silva Filho e sua enteada, de 3 anos e 8 meses.

Além de Joabi, o outro morto no confronto foi Pedro Henrique Silva Barbosa, vulgo "Pedrinho", de 40 anos, que tinha fugido do presídio. Um terceiro integrante do grupo foi preso, identificado como Kewerson Borges Viana e tinha um mandado de prisão em aberto.

A ação ocorre no âmbito da Operação Protetor, os policiais militares apreenderam diversas armas, sendo três revóvelres de calibre .38, .32, .22 e uma espingarda .22, além de munições e drogas. A ocorrência ainda está em andamento. O Batalhão de Choque estima que o prejuízo ao crime organizado foi na ordem de R$ 25 mil.

Duplo homicídio

Márcio Aparecido da Silva Filho, de 27 anos, e a enteada, de 3, morreram após um ataque a tiros, na Vila Pernambuco, em Cassilândia, na noite de sábado (1). Uma outra criança, de 12 anos, ficou ferida com estilhaços e foi atendida na Santa Casa do município.

Márcio Pelé, como era conhecido, e sua enteada estavam em um carro do modelo Fiat Uno quando foram atingidos pelos disparos. 

A Polícia investiga se o crime tem relação com a disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem ocorrido em várias cidades de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu no cruzamento das ruas Nestor Alves Barbosa e João Cristino da Silva. O veículo ficou com diversas marcas de tiros, principalmente no lado do motorista. 

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