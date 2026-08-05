Evento leva 'Tereré e Quadrinhos' para cervejeria em Campo Grande

Projeto que busca reunir e aproximar o público interessado em quadrinhos e na arte produzida localmente, o "Tereré e Quadrinhos" renasce em formato de "rolê", às 20h hoje (05), no Capivas Cervejaria. No local haverá stands e toda sorte de quadrinistas e ilustradores regionais e suas respectivas produções autorais.
Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a importância dada ao universo das histórias em quadrinhos, as populares "HQs", a 1ª edição desse evento veio batizada de Tereré, Quadrinhos e Literatura (TQL), realizada em fevereiro de 2019.
Com apoio cultural inclusive da papelaria Arquitécnica, essa edição do evento terá como sede a Capivas Cervejaria, que fica localizada no número 1079 da rua Pedro Celestino, região central de Campo Grande. Entre os artistas aparecem:
- Gabriella Matoso,
- Tieko Saka,
- Very Ruim,
- Marina Duarte,
- Murillo Brittes,
- Revista Badaró e
- Emmanuel Merlotti
Idealizador do Tereré e Quadrinhos no Mato Grosso do Sul, Emmanuel Merlotti destaca o novo formato dessa experiência que nasceu reunindo diversos quadrinistas locais para aquecer o mercado e aproximar a produção do consumidor final.
Merlotti retoma a proposta com o desejo de, segundo ele, "compartilhar saberes sobre essa cultura com leitores e adeptos da arte de ilustração", o que serve também, inclusive, para incentivar novos autores entre o público. A noite fica completa com caricaturas sendo feitas ao vivo, e com sorteio de brindes para os presentes.
Contra I.A
Como fica ilustrado inclusive através das publicações no perfil do TQE-MS, há um levante em oposição ao uso de Inteligência Artificial (I.A) em detrimento da arte humana, sendo o evento uma forma também de resistência dos artistas e produtores tradicionais.
Essa luta contra a produção de arte generativa (peças produzida a partir de inteligência artificial), levanta aspectos de qualidade e da personalidade das produções artísticas.
Nesse sentido, para além dos stands de quadrinistas regionais, o Tereré e Quadrinhos convida ainda os artistas locais para uma "Batalha de Desenhistas", um desafio onde as habilidades são colocadas à prova conforme os temas escolhidos pelo público.
Para maiores informações, basta seguir o perfil Tereré e Quadrinhos (@teqms_oficial CLICANDO AQUI).