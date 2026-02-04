Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

precatórios

Ex-conselheiros do TCE-MS têm direito a indenização de até R$ 8,1 milhões

Juntos, seis ex-conselheiros, sendo que cinco já faleceram, venceram ações que lhes garantem R$ 39,5 milhões. A previsão era de que os pagamentos fossem feitos até o fim de 2025

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/02/2026 - 14h30
A lista dos precatórios de natureza alimentar que tiveram os pagamentos adiados em cinco anos pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul mostra que seis ex-conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul têm, juntos, pouco mais de R$ 39,54 milhões a receber da administração estadual. 

Destes, somente Ruben Figueiró de Oliveira, que em outubro completa 95 anos, está  vivo e a previsão de pagamento era até 31 de dezembro do ano passado. Porém, com o adiamento, terá de esperar até o final de 2030, ano que, em tese, completará 99 anos.

Dos seis, ele faz juz ao menor valor, pouco mais de R$ 4,36 milhões. Natural de Rio Brilhante,  Figueiró, como é mais conhecido, iniciou sua carreira política 1970 e terminou somente em 2015, quando por dois anos exerceu o mandato de senador.

Ele havia sido segundo suplente de Marisa Serrano, que renunciou para assumir vaga no TCE. Em seu lugar, assumiu o empresário Antônio Russo (dono de frigoríficos). Mas, por problemas de saúde do empresário, a vaga ficou com Figueiró.

Antes disso, elegeu-se deputado estadual em 1970. Em outubro de 1977 participou do processo de criação de Mato Grosso do Sul e no ano seguinte foi eleito deputado federal. Em novembro de 1982 foi reeleito. 

Em 1989/90 foi Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em MS.  De 1990 a 2001 atuou como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, cargo que acabou rendendo agora o direito à indenização milionária.

PELUFFO

O campeão no valor nesta lista das indenizações de precatórios, que contém outros 2.775 nomes, é o ex-conselheiro Hélio Peluffo, pai do ex-secretário de obras do Governo Riedel. O filho, que renunciou ao mandato de prefeito de Ponta Porã para assumir a mais cobiçada  secretaria, saiu do Governo Riedel em agosto de 2024. 

O pai dele, que também foi prefeito de Ponta Porã por duas vezes, morreu em julho de 2012, aos 98 anos. Mas, somente em 2024 o seu pleito virou precatório e a previsão era de que até o final de 2025 seus herdeiros, entre eles o ex-secretário, recebessem quase R$ 8,14 milhões. Agora, terão de esperar por até cinco anos. 

Hélio Peluffo tomou posse como conselhieiro em março de 1980 e ficou no cargo até abril de 1986. Mas, muito antes disso, de 1951 a 1955, já ocupava cargo público, sendo vereador de Ponta Porã. Depois, (1959-1963 e 1967-1971) foi prefeito da mesma cidade por duas vezes. 

O Correio do Estado procurou Hélio Peluffo Filho, mas ele se limitou a informar que a indenização é relativa ao seu pai, sem dar detalhes sobre os argumentos utilizados para que a Justiça lhe desse ganho de causa.

WILSON E EDYL

Em segundo lugar nesta lista de indenizações aparece Wilson Coutinho, com direito a R$ 7,58 milhões. Ele era auditor do TCE-MS, mas chegou a ocupar o cargo de conselheiro, conforme as poucas informações disponíveis no próprio TCE. Um processo interno do TCE protocolado em 2017 revela que o Tribunal concedeu pensão por morte, em 2020, a uma beneficiária de Wilson Coutinho. 

Também pouco conhecido, o terceiro colocado na lista das indenizações milionárias é Edyl Pereira Ferraz, com direito a quase R$ 7,14 milhões. Ele foi o primeiro presidente do TCE-MS, em 1980, e faleceu há quase 18 anos, em outubro de 2008, aos 84 anos. O dinheiro tende a ser destinado aos seus herdeiros, caso não haja conflitos judicias de inventário.

Formado em Direito, Edyl foi conselheiro durante nove anos e antes disso, entre 1955 e 1966, foi deputado estadual por Mato Grosso. Na sequência, ocupou dois mandatos de deputado federal também por Mato Grosso. 

Em 1978 foi eleito como segundo suplente de Pedro Pedrossian na disputa ao senado e dois anos depois, quando Pedrossian foi nomeado governador de MS, assumiu a presidência do TCE.

HORÁCIO

Logo depois, em quarto, aparece o nome de Horácio Cerzósimo de Souza, com direito a quase R$ 6,1 milhões. Ele faleceu em outubro de 2011, aos 81 anos. Advogado, ele também assumiu vaga de conselheiro quando o TCE foi criado, em 1980. 

Cerzózimo ficou no cargo durante duas décadas e duas vezes ocupou a presidência. Ele chegou à função depois de ocupar uma série de cargos públicos em Dourados e se eleito deputado estadual por Mato Grosso, entre 1974 e 1978. No ano seguinte foi deputado constituinte por Mato Grosso do Sul. 

TOTÓ

Em quinto lugar na lista dos ex-conselheiros aparece outro douradense ilustre, o ex-prefeito João Totó da Câmara. Seus herdeiros esperavam receber R$ 5,94 milhões no final do ano passado, mas terão de esperar até cinco anos. 

Ele faleceu em março de 2012, aos 83 anos, e foi nomeado conselheiro em 1987, onde permaneceu até se aposentar, em 1998. Formado em Direito, começou na vida pública em 1954, quando foi vereador de Dourados, ficando na função por quase uma década. Entre 1966 e 1969 foi prefeito da segunda maior cidade do Estado. 

Depois disso, foi deputado federal de 1971 a 1973, retornando ao cargo de prefeito de Dourados até 1977. Foi novamente deputado federal (1979 a 1982) e em seguida se tornou secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, até 1986. Depois disso é que foi nomeado para o TCE. 

CONTEXTO

O nome dos ex-conselheiros aparecem em uma lista de 2.776 credores que estavam previstos para receberem o pagamento dos precatórios no final do ano passado (R$ 219 milhões) e do final de 2026 (R$ 211 milhões).

Porém, por conta de dificuldades financeiras, o Governo do Estado adiou estes pagamentos para o fim de 2030 e o fim de 2033. Os adiamentos, realizados também por outros estados e municípios, estão baseados em uma PEC (66/2023) publicada pelo Governo Federal em setembro de 2025.

PARQUE LAGEADO

Comitê cultural de MS prepara ocupação para vinda de Boulos à Capital

Ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos vêm até a Cidade Morena nesta quinta (05), recebido com programação que têm desde oficinas até intervenções culturais

04/02/2026 12h45

Reprodução/Divulgação/TeroQueiroz

Marcada para acontecer a partir das 08h de amanhã (04), no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Parque do Lageado, a visita do Ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos, à Cidade Morena será acompanhada por uma ocupação realizada pelo Comitê de Cultura de Mato Grosso do Sul, através da ação Governo do Brasil na Rua. 

Essa iniciativa, marcada para acontecer na rua Maria Del Horno Samper, nº 981, no bairro Parque Lageado, como abordado recentemente no Correio do Estado, visa auxiliar a população mais necessitada, garantindo que os cidadãos fiquem a par dos seus direitos e tirem suas dúvidas sobre os mais diversos programas do Governo Federal, como acesso à previdência e ações como o popular "pé-de-meia". 

Ou seja, além de um atendimento geral à população, já que no local haverá, por exemplo, emissão de carteiras do ID Jovem; microchipagem para cães e gatos, entre outros serviços, artistas das periferias campo-grandenses encontrarão no local todo um suporte que pode facilitar o acesso a futuros recursos federais. 

Isso porque, já no primeiro horário, por exemplo, haverá o plantão para inscrições no chamado "Mapa da Cultura", considerada plataforma fundamental que compila informações a respeito dos artistas; espaços; grupos e iniciativas culturais, o que garante visibilidade e oportunidades para os profissionais locais da arte. 

Cabe lembrar que, os comitês de cultura tratam-se de diversas redes, compostas por agentes culturais e instituições da sociedade civil que são selecionadas através de editais públicos, tudo para fortalecer as políticas públicas desse setor nas mais variadas Unidades da Federação. 

No Mato Grosso do Sul a ganhadora do edital lançado pelo Ministério da Cultura (Minc) foi a Organização Flor & Espinho, responsável por realizar as ações do Comitê pelos municípios que foram pré-indicados no plano de trabalho que pode ser conferido no site do grupo (CLICANDO AQUI).

Ocupação comitê cultural

Além disso, a ação desenvolvida através do Comitê de Cultura no Lageado trará um plantão da Lei Aldir Blanc (Pnab), com o devido suporte técnico para artistas se inscreverem em editais abertos, bem como uma escuta pública em debate direto com a comunidade pela tema "A cultura que eu quero no meu bairro". 

Dos serviços, a ação prepara ainda uma oficina de brinquedos educativos, que deve acontecer entre às 10h e o meio dia de amanhã (05), ministrada por Ruano Filártiga. 

Como se não bastasse, também está marcada para acontecer durante a ocupação uma oficina de vivência circense, ministrada através dos integrantes do Grupo Circo do Mato, com a programação ainda prevendo a intervenção da Cia. Pisando Alto, além de um espetáculo de palhaçaria com o Grupo Flor e Espinho.  

Para além dessa programação, entre os principais serviços disponibilizados através do programa Governo do Brasil na Rua aparecem: 

  • Previdência: atendimento geral, perícia médica, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Conselho de Recursos. 
  • Saúde: vacinação para todas as idades, unidade odontológica móvel, teste rápido de DST/Aids e divulgação de programas como Dignidade Menstrual, Implanon (contraceptivo de longa duração que está sendo incorporado ao SUS) e Ouvidoria Itinerante. 
  • Microchipagem para cães e gatos: ação do programa SinPatinhas, que emite o RG animal, e inclui também a vacinação dos pets. 
  • Identidade Jovem: emissão de carteiras do ID Jovem no local, documento que garante meia entrada em eventos culturais e esportivos, bem como vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. 
  • Tenda Lilás: iniciativa itinerante voltada à mobilização social e ao enfrentamento da violência de gênero, com foco especial no combate à importunação sexual. 
  • Gov.BR: cadastro ou ajustes na conta Gov.BR, que permite acessar vários serviços digitais do governo como, por exemplo, os serviços digitais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego. 
  • Reforma Casa Brasil: empréstimo para melhorar a casa, para que todos os brasileiros tenham um lar seguro e digno. Faixas I e II para famílias com renda abaixo de R$3.200,00 ou de R$3.200,00 até R$9.600,00. 
  • Caixa Atendimentos: unidade móvel da Caixa Econômica Federal.
  • Carreta digital: coleta de resíduos eletrônicos; atendimento para participar de cursos de capacitação e inscrição de Pontos de Inclusão Digital (PIDs), destinados a organizações interessadas em receber doações de computadores.
  • Programa do Artesanato Brasileiro (PAB): emissão e renovação da Carteira Nacional do Artesão e orientações sobre o SICAB - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Haverá Instrução e letramento digital com apoio ao uso do aplicativo “Meu MEI Digital”.

 

MANUTENÇÃO

Empresas e entidades adotam rotatórias e avenidas em Campo Grande

As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos para fins de manutenção, conservação, limpeza, paisagismo e veiculação de publicidade

04/02/2026 12h16

As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos

As parcerias permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos Gerson Oliveira

Quatro novos termos de cooperação firmados pela Prefeitura de Campo Grande ampliam a adoção de rotatórias e trechos de vias públicas por empresas e instituições da Capital, por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam). Publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (4), os extratos dos acordos foram celebrados no dia 3 de fevereiro de 2026 e têm vigência de dois anos.

As parcerias, intermediadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), permitem que pessoas jurídicas adotem espaços públicos para fins de manutenção, conservação, limpeza, paisagismo e veiculação de publicidade, conforme previsto na Lei n. 7.355, de dezembro de 2024, que regulamenta o programa.

Entre os espaços adotados está a rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins e a Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, no bairro Santa Fé, que ficará sob responsabilidade da empresa Nova Jerusalém Negócios Imobiliários. Outro ponto da mesma avenida, a rotatória com a Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes e a Avenida Poeta Manoel de Barros, no bairro Carandá, será mantido pela empresa Mercado Pag Poko Ltda.

Também foi firmado termo de cooperação para a adoção de um trecho da Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa, na região central da cidade. O espaço será cuidado pela Associação de Ensino, Pesquisa e Cultura Professor Sidnei Valieri (AEPC/PSV).

Já no bairro São Bento, a rotatória localizada na Avenida Rodolfo José Pinho com a Rua Chaadi Scaff e Jerônimo Paes Benjamin ficará sob responsabilidade da empresa Ferreira Gomes Imóveis Ltda.

Criado com o objetivo de incentivar a participação da iniciativa privada e do terceiro setor na conservação de áreas públicas, o Propam busca melhorar a paisagem urbana, promover a responsabilidade social e ambiental e contribuir para a qualidade de vida da população. O programa permite que parques, praças, canteiros centrais, rotatórias e outros espaços urbanos sejam mantidos em boas condições, sem custos diretos ao município.

Todos os termos têm como base, além da legislação municipal, dispositivos da Lei Federal n. 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, no que couber, e integram processos administrativos específicos acompanhados pela Semades.

