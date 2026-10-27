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Ex-deputada de MS diz que demitiu 1 e promete mais 8 em post sobre Lula

Bela Barros (PDT) anunciou novas demissões "em nome de Jesus" ao comentar vídeo sobre empresários que estariam dispensando funcionários por terem votado em Lula.

Welyson Lucas

27/10/2026 - 19h01
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A ex-deputada estadual e ex-vereadora de Dourados, Bela Barros (PDT), afirmou nas redes sociais que já demitiu um funcionário e pretende dispensar outros oito ao comentar um vídeo sobre empresários que estariam demitindo trabalhadores por terem votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração foi feita após o segundo turno das eleições presidenciais e incluiu a expressão "em nome de Jesus".

O comentário foi publicado no Instagram, em uma postagem do pastor Leandro Reis, da Igreja Deus Tem Mais, localizada no Rio de Janeiro (RJ). Na publicação, o religioso abordava supostas demissões de trabalhadores que votaram no presidente Lula após o resultado das eleições.

Durante o vídeo, o pastor também criticou a situação econômica do país e afirmou que apenas quem empreende conhece as dificuldades enfrentadas pelos empresários.

Ele ainda questionou o Bolsa Família, citando situações em que o marido trabalha enquanto a esposa recebe o benefício, o que, segundo ele, sobrecarrega injustamente o sistema.

Na gravação, uma mensagem em destaque afirma que "quase 150 pessoas foram demitidas hoje", embora não sejam apresentados documentos ou informações que comprovem o número mencionado.

Na seção de comentários, Bela Barros manifestou-se sobre o assunto e revelou que também havia realizado uma demissão, além de anunciar a intenção de promover novos desligamentos.

"Hoje nós tbem demitimos 1, mas vamos demitir uns oito em nome de Jesus", escreveu a ex-parlamentar.

Ex-deputada Bela Barros afirma ter demitido um funcionário e anuncia outras oito dispensas em comentário publicado no Instagram do pastor Leandro Reis (Foto: Reprodução/Instagram).

 

A declaração foi feita em uma publicação que abordava a demissão de trabalhadores por terem votado no presidente Lula.

Ao participar da discussão, a ex-parlamentar afirmou já ter realizado um desligamento e anunciou a intenção de dispensar outros oito funcionários, em meio às manifestações de empresários contra eleitores do PT após as eleições presidenciais.

Em outros comentários na mesma postagem, a empresária afirmou possuir sete restaurantes e defendeu que consumidores priorizem estabelecimentos cujos proprietários não sejam ligados ao Partido dos Trabalhadores.

"Temos Sete restaurantes!", escreveu.

Na sequência, acrescentou:

"É só passamos a comprar de empresários que não são do PT".

As manifestações associam a discussão sobre demissões ao posicionamento político de trabalhadores e empresários, em meio à polarização que marcou a disputa presidencial de 2026.

Bela Barros tem uma longa trajetória na política de Mato Grosso do Sul. Foi vereadora de Dourados por quatro mandatos, exerceu o cargo de deputada estadual e disputou a Prefeitura do município em 2004 e 2024, sendo a última candidatura pelo PDT.

Listas de boicote a petistas circulam em Dourados

A manifestação da ex-deputada acontece em meio à circulação de listas com nomes de estabelecimentos comerciais supostamente ligados a eleitores de Lula e apoiadores do PT em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Em Dourados, mensagens compartilhadas por aplicativos e redes sociais passaram a incentivar consumidores a deixar de frequentar empresas identificadas como petistas.

A situação levou comerciantes da cidade a divulgar esclarecimentos públicos após terem seus estabelecimentos incluídos nessas relações, conforme reportagens publicadas pela imprensa local.

Algumas listas são acompanhadas de orientações para que consumidores procurem empresas alinhadas às suas próprias preferências políticas.

O movimento também foi registrado em outras cidades do Estado, incluindo Jardim, onde comerciantes relataram a inclusão de seus negócios em listas de boicote, mesmo sem terem declarado apoio ao presidente.

A divulgação dessas relações gerou questionamentos sobre possíveis prejuízos econômicos e a exposição de empresários em razão de posicionamentos políticos atribuídos a eles.

Empresária diz querer ver eleitores de Lula passando fome

Outro episódio que ganhou repercussão nas redes sociais envolve a empresária Helenita Brum, integrante da diretoria executiva do Grupo Valebrum, responsável pela operação de franquias de O Boticário em Mato Grosso do Sul.

Em um vídeo que circula na rede social X (antigo Twitter), a empresária faz declarações contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirma que o país enfrenta uma disputa entre "o bem e o mal".

"O Brasil está sangrando, está vermelho", declara.

Em seguida, afirma que gostaria de ver um petista lhe pedir dinheiro ou emprego e dispara: "Quero que passe fome".

A gravação repercutiu em meio às manifestações de empresários contra apoiadores do PT após as eleições presidenciais. Não há, contudo, confirmação de demissões por motivação política nas empresas do grupo.


MS registra 35 denúncias de assédio eleitoral

Mato Grosso do Sul contabilizou 35 denúncias de assédio eleitoral em 2026, conforme balanço divulgado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS) nesta segunda-feira (26). Até o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, eram 11 registros, o que representa um aumento de aproximadamente 218%. Em todo o país, foram contabilizadas 1.937 denúncias.

O MPT-MS alerta que ameaças de demissão, intimidações e represálias motivadas pela preferência política dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral, inclusive após as eleições.

A procuradora-chefe do órgão, Cândice Arosio, reforçou que as denúncias continuam sendo recebidas mesmo após o encerramento do processo eleitoral.

A legislação brasileira assegura a liberdade de convicção política, e demissões discriminatórias podem resultar em responsabilização trabalhista. 

 

Feira Agropecuária

Expogenética começa nesta quinta com rodeio e shows na programação

Feira começa nesta quinta e reúne PBR, shows sertanejos e atrações gratuitas até 8 de novembro.

27/10/2026 17h50

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Rodeio Professional Bull Ridersm(PBR)

Rodeio Professional Bull Ridersm(PBR) ALBERTO GONZAGA

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A contagem regressiva para a Expogenética MS 2026 entra na reta final. A terceira edição da feira começa nesta quinta-feira (29), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, com programação que reúne música sertaneja, negócios e atrações ligadas ao agronegócio. O principal destaque do primeiro fim de semana será a etapa da Professional Bull Riders (PBR), com montarias em touros de sexta-feira (30) a domingo (1º), reunindo alguns dos principais competidores do circuito brasileiro.

A competição chega à Capital em um momento decisivo da temporada 2027 da PBR Brazil. O sul-mato-grossense Cléber Henrique Marques, de Cassilândia, lidera o campeonato com 434 pontos, apenas 29,5 à frente do atual campeão brasileiro, João Paulo Velasco, que soma 404,5. A disputa coloca a torcida local diante da possibilidade de acompanhar de perto uma briga pela liderança nacional.

Cléber começou a temporada vencendo as etapas de Uberlândia (MG) e Caldas Novas (GO). Já Velasco chega com aproveitamento de 93%, com 14 paradas em 15 montarias. Outro representante de Mato Grosso do Sul, Warley “Kafé” Oliveira, de Aparecida do Taboado, ocupa a 12ª posição e também estará na disputa.

A etapa da PBR é uma das atrações que conectam a feira ao público que busca entretenimento, mas mantém relação direta com a pecuária. Enquanto os leilões e julgamentos movimentam o setor produtivo durante o dia, as montarias levam à arena a disputa esportiva entre peões e touros.

Rodeio e shows abrem a programação

A programação musical começa na sexta-feira (30), com Jads & Jadson, mesma noite da abertura das montarias da PBR. No sábado (31), o público poderá acompanhar o rodeio e o show de Leonardo. No domingo (1º), a arena recebe Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.

A programação continua na semana seguinte. Na sexta-feira (6 de novembro), estão previstos shows de Japa NK e Felipe e Rodrigo. No sábado (7), as atrações serão Mari Fernandez e CountryBeat.

A entrada no Parque de Exposições será gratuita durante todos os dias, assim como o acesso ao setor Arena. Os setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada têm ingressos vendidos separadamente pelo site da Q2 Ingressos.

Feira

Além do entretenimento, a Expogenética mantém o foco na genética bovina e nos negócios ligados à pecuária. A programação inclui aproximadamente 25 leilões, exposição e julgamento de animais, shopping de animais, provas equestres, palestras e rodada de negócios.

A organização projeta movimentar mais de R$ 200 milhões nesta edição, considerando leilões e outras operações comerciais, como compra de máquinas e equipamentos, consórcios e serviços. A expectativa é manter ou superar o público de cerca de 140 mil pessoas registrado no ano passado.

Em entrevista ao Correio do Estado durante o lançamento da feira, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo César de Matos Oliveira, destacou que a programação busca aproximar empresas e produtores de um público mais amplo.

“É uma vitrine para o empreendedor também. É uma forma de fazer o negócio dele ser visto e transformar isso em resultado”, afirmou Paulo Matos, ao falar sobre a presença de empresas de diferentes segmentos na exposição.

A proposta é reunir em um mesmo espaço atividades técnicas, oportunidades comerciais e atrações para quem não trabalha diretamente com a pecuária. A feira também terá a tradicional Queima do Alho, atividades culturais e ações de inclusão.

Confira a programação

Quinta-feira (29 de outubro)

10h às 14h — Palestras da XP Investimentos, com o tema “Do Campo ao Patrimônio”.

17h — Apresentação Genética Aditiva 7P Agro.

19h — Leilões Genética Aditiva 7P Agro e Corte Virtual Leiloboi.

Sexta-feira (30 de outubro)

20h — Rodeio da PBR.

Show — Jads & Jadson.

Sábado (31 de outubro)

12h — Leilão Beneficente Rodeio Fest Inclusivo.

19h — Solenidade de abertura.

20h — Rodeio da PBR.

Show — Leonardo.

Domingo (1º de novembro)

9h — Leilão Matrizes Kito.

Queima do Alho.

20h — Rodeio da PBR.

Shows — Léo & Raphael e Fiduma & Jeca.

Segunda-feira (2 de novembro)

19h — Leilões Embriões Nelore Cachoeirão e MEAB e Fazenda Modelo.

Terça-feira (3 de novembro)

8h às 9h — Palestra de Ary Raghiane Neto, sobre temas jurídicos.

10h às 11h — Palestra da Energisa.

15h — Palestra de Renato Galindo, sobre produção de carne.

Quarta-feira (4 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

16h às 18h — Palestra de Clarissa Viana, sobre tributação.

17h — Motociclismo Custom Day.

18h30 — Leilão Virtual Genética de Corte MS.

Evento de equinos na pista de julgamento.

Quinta-feira (5 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

Evento de equinos na pista de julgamento.

Sexta-feira (6 de novembro)

7h30 às 19h — Rodeio Fest Inclusivo.

8h às 12h — Palestra de Aurélio Rocha, sobre negócios.

14h às 15h — Palestra da Energisa, com o tema Cuidado Ativo.

16h às 17h — Palestra de Milton Junior, sobre endividamento e sucessão familiar.

19h30 — Apresentação de touros de Porto Murtinho.

Shows — Japa NK e Felipe e Rodrigo.

Sábado (7 de novembro)

8h às 9h — Palestra do Senar.

14h às 15h — Palestra do Sebrae.

18h30 — Leilão Virtual Corte Nelore MS.

Shows — Mari Fernandez e CountryBeat.

Domingo (8 de novembro)

12h — Leilão Segundo QM da Expogenética MS.

Serviço

Expogenética MS 2026

Quando: de 29 de outubro a 8 de novembro.

Onde: Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande.

Entrada no parque e setor Arena: gratuita.

Ingressos pagos: setores VIP, Bangalô, Camarote Open Bar & Open Food e Arquibancada, pelo site da Q2 Ingressos.

Retratação Pública

Prefeito de MS pede desculpas por postagem que compara Nordeste a burro

Walter Schlatter compartilhou montagem após o segundo turno das eleições e reconheceu que a publicação foi inadequada; mensagem provocou críticas de outros prefeitos.

27/10/2026 17h46

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Prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter (PP), pediu desculpas após compartilhar montagem que associa o Nordeste à figura de um burro.

Prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter (PP), pediu desculpas após compartilhar montagem que associa o Nordeste à figura de um burro. Foto: Reprodução Instagram. Montagem Correio do Estado.

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O prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter (PP), município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, pediu desculpas publicamente nesta terça-feira (27), após compartilhar uma imagem considerada xenofóbica que associava a Região Nordeste à figura de um burro.

A publicação foi feita no domingo (25), depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições presidenciais.

A montagem mostrava o mapa do Brasil com a cabeça de um burro sobreposta à Região Nordeste, acompanhada de uma mensagem em que o prefeito demonstrava indignação com o resultado das urnas e criticava a participação dos eleitores de regiões mais pobres na escolha do presidente da República.

“Muito triste a gente ver as regiões mais pobres, onde o crime predomina, onde tem os políticos mais corruptos decidir uma eleição tão importante! E eu aqui trabalhando honestamente para servir realmente a população. Queremos ser exemplo como Prefeito, mas na política prevalece a mentira e os acordos sujos! Tô muito desanimado e decepcionado com a política”, escreveu Schlatter.

A publicação foi compartilhada em um grupo de WhatsApp que reúne prefeitos de Mato Grosso do Sul e provocou críticas de outros gestores municipais.

Entre os que reagiram estava o prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos (PP), que é nordestino e repudiou a comparação. Ele afirmou que, apesar de também estar insatisfeito com o resultado da eleição, era necessário respeitar a decisão dos eleitores.

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz Andrade (PSDB), também criticou a publicação e saiu em defesa da população nordestina, ressaltando que divergências políticas não justificam ataques a pessoas de outras regiões do país.

Prefeito reconhece erro e pede desculpas

Diante da repercussão negativa, Walter Schlatter divulgou nesta terça-feira uma nota pública de retratação. No comunicado, afirmou que compartilhou a imagem em um momento de forte emoção, após conhecer o resultado da eleição presidencial, e reconheceu que a atitude foi inadequada.

“Compartilhei uma imagem acompanhada de um breve comentário, em um momento de forte emoção. Pouco depois, apaguei a publicação, ao reconhecer que seu conteúdo não refletia meus valores nem o respeito que tenho por vocês”, declarou.

O prefeito também reconheceu a importância histórica, cultural e social do Nordeste e afirmou que as divergências políticas não devem servir de justificativa para ataques ou generalizações contra a população.

“O Nordeste é uma região de enorme riqueza cultural, histórica e humana, que merece o mesmo respeito dedicado a todas as regiões do nosso país. Reconheço que a publicação foi inadequada e peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. As diferenças políticas e regionais jamais devem servir de motivo para generalizações ou desrespeito às pessoas”, afirmou.

Na tentativa de demonstrar seu respeito à população nordestina, Schlatter destacou iniciativas desenvolvidas durante sua administração municipal, entre elas o incentivo à criação do Centro de Tradição Nordestina, o apoio à realização anual do Festival Nordestino e a participação de artistas da região em festividades locais.

O chefe do Executivo municipal também afirmou manter relações de amizade e trabalho com nordestinos e declarou que a publicação não representa os valores que procura seguir à frente da prefeitura.

Ao encerrar a nota, o prefeito reconheceu que a exclusão da mensagem não elimina as consequências da publicação e assumiu o compromisso de não repetir a atitude.

“Lamento sinceramente a publicação e a repercussão negativa que ela provocou. Embora tenha apagado a mensagem pouco depois, reconheço que isso não diminui o impacto de seu conteúdo. Reafirmo meu respeito, carinho e admiração pelo povo nordestino e meu compromisso de não repetir uma atitude como essa”, concluiu.

Leia a nota do prefeito Walter Schlatter (PP) na íntegra.

Meus amigos, quero me retratar publicamente pela repostagem que fiz em um grupo restrito de WhatsApp após o resultado do segundo turno das eleições de 2026.

Compartilhei uma imagem acompanhada de um breve comentário, em um momento de forte emoção. Pouco depois, apaguei a publicação, ao reconhecer que seu conteúdo não refletia meus valores nem o respeito que tenho por vocês.

O Nordeste é uma região de enorme riqueza cultural, histórica e humana, que merece o mesmo respeito dedicado a todas as regiões do nosso país.

Reconheço que a publicação foi inadequada e peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. As diferenças políticas e regionais jamais devem servir de motivo para generalizações ou desrespeito às pessoas.

Tenho amigos e colaboradores nordestinos, pelos quais tenho grande carinho e respeito. Ao longo da minha gestão, também incentivei a criação do Centro de Tradição Nordestina em nosso município, apoiei a realização anual do Festival Nordestino e valorizei artistas dessa região, trazendo-os para nossas festividades. São atitudes que demonstram meu respeito e minha admiração pelo povo nordestino.

Lamento sinceramente a publicação e a repercussão negativa que ela provocou. Embora tenha apagado a mensagem pouco depois, reconheço que isso não diminui o impacto de seu conteúdo.

Reafirmo meu respeito, carinho e admiração pelo povo nordestino e meu compromisso de não repetir uma atitude como essa.

Walter Schlatter

Prefeito de Chapadão do Sul

 

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