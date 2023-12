operação

Dados da PRF apontam aumento de mortes nas estradas no Natal, foram 8 óbitos este ano e nenhum em 2022, além de maior número de acidentes graves

BR-163 foi cenário do primeiro acidente com morte que ocorreu durante a Operação Natal em MS Foto: Gerson Oliveira

A Operação Natal 2023, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, registrou um total de 8 mortos nas rodovias federais, além de 30 acidentes, dos quais 12 foram classificados como graves. De acordo com a PRF, os óbitos por acidentes podem ter ocorrido em função do alto fluxo de veículos, da alta velocidade e das ultrapassagens arriscadas.

A PRF detalha que o fim do ano, caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos em função das festividades, é um período crítico para acidentes de trânsito.

“Por este motivo, a PRF tem uma grande operação, que é a Operação Rodovida. Ela começa sempre em meados de dezembro e vai até o término do Carnaval. Este ano, começou no dia 18 de dezembro e vai até 18 de fevereiro”, detalha.

Embora os laudos de perícia dos acidentes ainda não estejam concluídos, a PRF evidencia que o principal fator contribuinte é o aumento do fluxo de veículos no período.

As ultrapassagens indevidas também cresceram significativamente, indo de 237 autuações, no ano passado, para 421, neste ano, contribuindo para maior ocorrência de acidentes graves e óbitos.

“Os laudos de perícia de acidentes de trânsito ainda estão sendo confeccionados, eles têm um prazo para ficarem prontos, por isso ainda não foram apuradas todas as causas das mortes”.

Destaca-se que grande parte das ocorrências fatais envolveu excesso de velocidade. O desrespeito aos limites de velocidade, as ultrapassagens arriscadas e a falta de atenção ao dirigir persistem como as principais causas de acidentes.

“O excesso de velocidade continua sendo uma circunstância contribuinte para a ocorrência dos acidentes. Então, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a falta de atenção do condutor ainda estão entre as principais causas de acidentes”, conclui a PRF.

Os dados da operação englobam o período compreendido entre os 22 e 25, durante o qual as equipes intensificaram as atividades de policiamento e fiscalização. Chama atenção o aumento no número de óbitos em comparação ao ano passado, quando não houve nenhum registro de morte, apesar de terem ocorrido 23 acidentes, incluindo 7 considerados graves.

Durante as operações de fiscalização neste ano, a PRF identificou 146 condutores e passageiros sem cinto de segurança, 42 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de segurança e 421 ultrapassagens indevidas.

No total, foram emitidas 1.724 autuações. Quanto aos testes de alcoolemia, foram realizados 1.535 exames, resultando no flagrante de 62 pessoas dirigindo sob influência de álcool, das quais 7 foram detidas.

No âmbito do combate ao crime, a PRF efetuou a apreensão de 354 quilos de skunk e 233 kg de cocaína.

ACIDENTES

O primeiro acidente com óbito do período foi registrado na madrugada de sexta-feira, na BR-163, em Dourados. Um carro Volkswagen Gol prata capotou no Trevo da Bandeira, na saída para Caarapó, deixando dois mortos.

Conforme apurado pelo site Dourados Agora, as vítimas foram Bruno Tarciso Lima Nunes, de 34 anos, e sua esposa, Rosimeire Camargo Cano de Andrade, de 25 anos.

O casal trabalhava em uma fazenda localizada em Amambai e estava chegando a Dourados para passar as festas de fim de ano na casa de irmãos.

Mais um acidente envolvendo capotamento deixou dois mortos no domingo. Ariane Renovato Ross, de 40 anos, e Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos, estavam em veículo Nissan Tiida e trafegavam na BR-267, no distrito Nova Casa Verde, em Nova Andradina, quando a condutora perdeu o controle, saiu da pista e capotou.

Durante a tarde, uma colisão frontal deixou um morto e cinco feridos na BR-163, entre o Km 569 e o Km 627, que liga Bandeirantes a Camapuã. A vítima que veio a óbito estava em um Honda HRV, e os outros cinco envolvidos no acidente estavam em um SpaceFox – três ficaram em estado grave. A polícia ainda investiga as causas.

Na madrugada de segunda-feira, um jovem casal morreu em um acidente na BR-376, no viaduto que dá acesso à Usina Gadotti, entre Fátima do Sul e Dourados. Conforme noticiado pelo site MS News, as vítimas eram Lucas de Souza Silva, de 20 anos, e Rafaela Brito Torres.

OPERAÇÃO NATAL

Na sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Natal 2023, que foi realizada até a segunda-feira nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

No Estado, 600 policiais rodoviários federais foram estrategicamente distribuídos em nove delegacias e em 23 unidades operacionais da PRF.

A PRF intensificou a fiscalização, com ênfase em questões como alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem. Foram implementadas ações de vigilância com o uso de câmeras de videomonitoramento, contando com o suporte da CCR MSVia.

Entre os focos das fiscalizações estiveram a falta de uso do capacete, a não observância dos intervalos mínimos de descanso para motoristas e o uso do telefone celular durante a condução de veículos, bem como a falta de utilização de dispositivos de segurança.