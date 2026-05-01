Mulher é encontrada morta com cabelos arrancados e marido é preso por feminicídio

Conteúdo Sensível

O influenciador foi encontrado morto aos 37 anos, em dezembro de 2023, no apartamento onde morava, em Santo Amaro/SP

Um parecer elaborado por um perito criminal particular contesta o laudo oficial sobre a morte do influenciador e youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, o PC Siqueira, indicando que ele foi assassinado por estrangulamento. O influenciador foi encontrado morto aos 37 anos, em dezembro de 2023, no apartamento onde morava, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O laudo oficial apontava que ele teria tirado a própria vida por enforcamento.

O parecer, um documento de 48 páginas ao qual o Estadão teve acesso, foi elaborado pelo ex-perito da Polícia Técnico-Científica Francisco João Aparício La Regina, a pedido dos advogados da família do youtuber. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou que o parecer colabora com a investigação e será analisado junto com outros elementos e provas. O caso tramita em segredo de Justiça.

No documento, o perito afirma que PC Siqueira não morreu por enforcamento. Para isso, o principal argumento dele é a incompatibilidade do instrumento apreendido pela polícia no apartamento com a marca no corpo do influenciador. O parecer também indica "sinais fortes de alteração da cena do crime" e aponta "veementemente para o homicídio disfarçado de suicídio".

Conforme o boletim de ocorrência da morte do youtuber, em 27 de dezembro de 2023, a então companheira de PC, Maria Luiza Lopes Watanabe, também estava no apartamento no momento da morte e conversou com os policiais militares. Segundo o relato dela, o casal, que morava junto, havia terminado a relação dois dias antes e, após o rompimento, o influenciador aumentou o uso de medicamentos controlados e outras drogas.

Maria Luiza relatou ainda que PC estava agressivo e que ela tentou evitar a morte dele. A reportagem tenta contato com a defesa de Maria Luiza. Em outra oportunidade, a advogada dela, Clarissa Azevedo, afirmou que "não há elementos técnicos ou probatórios que sustentem a atribuição de responsabilidade à Sra Maria Luiza" e que os laudos oficiais apontam para morte por enforcamento.

A morte de PC foi constada por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No registro, consta como "principal causa da morte o enforcamento da vítima junto a uma intoxicação por abuso de substâncias controladas e/ou proibidas", mesma conclusão dos laudos do Instituto Médico-Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Técnico-Científica.

No fim de 2025, após um pedido do MP, a Justiça não autorizou o arquivamento do inquérito que tinha sido concluído e determinou a continuidade da investigação - ainda em andamento. A promotoria questionou os laudos e alegou contradições em depoimentos.

Procurada pelo Estadão, a Polícia Civil informou apenas que "as investigações do caso seguem sob segredo de Justiça, pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro)" e que "detalhes serão preservados para garantir o sigilo da investigação." Os advogados da família de PC Siqueira, Caio Muniz e Geraldo Bezerra da Silva Filho, e o perito particular foram procurados pela reportagem, mas não quiseram se manifestar em razão do sigilo do caso.

Quem é PC Siqueira?

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, PC Siqueira fez parte da primeira geração de grandes influenciadores do YouTube no Brasil. Com mais de 2 milhões de inscritos, ele ficou famoso a partir de 2010 com o canal Mas Poxa Vida. Lá, publicava vídeos descontraídos com opiniões sobre cultura pop, games e temas variados.

Outro gosto de PC era a culinária. O youtuber teve o canal Rolê Gourmet, de receitas, que contou com mais de 970 mil inscritos. Ao lado de Cauê Moura e Rafinha Bastos, ele também comandou o canal Ilha de Barbados.

Após ficar conhecido no YouTube, ele se tornou apresentador de TV entre 2011 e 2013. Na MTV, apresentou PC Na TV, Nunca Verão, MTV Games e Furo MTV. Em 2019, PC participou do reality show O Aprendiz, na Record TV, com Roberto Justus.

O influenciador também fez carreira no cinema. Segundo o IMDb, entre 2016 e 2017, ele participou de filmes como Internet - O Filme, Os Penetras 2 - Quem Dá Mais? e Going To Brazil.

Animais também eram presença constante na vida de PC Siqueira. No começo de seu canal no YouTube, o influenciador pediu para o público presenteá-lo com um cachorro. Ele então ganhou a Lola, um buldogue francês, que o acompanhou até 2017, quando morreu.

PC Siqueira também foi diagnosticado com uma doença degenerativa rara, a osteonecrose da cabeça femoral. Ele, inclusive, se submeteu a uma cirurgia no quadril para retirar um osso necrosado na cabeça do fêmur e mostrou a recuperação nas redes sociais.

Em 2020, PC foi investigado por pedofilia, mas a polícia não encontrou provas do crime. Ele teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para perícia, entre eles computador, HD externo, celular e até videogame.

No relatório da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao qual o site Notícias da TV teve acesso com exclusividade, os peritos concluíram que o youtuber não armazenou ou compartilhou fotos, ou vídeos de conteúdo pornográfico de menores de idade. Além disso, também não tinha conversas do influenciador com outras pessoas sobre o tema e ele tampouco fez buscas em sites de pesquisas a respeito do assunto

PC Siqueira desativou seu canal no YouTube na época da investigação. Quando voltou a criar conteúdo para a plataforma, falou que passava por dificuldades financeiras e pediu doações. Ele também seguiu carreira como tatuador.

O youtuber sempre foi transparente com o público sobre sua saúde mental. No Natal de 2023, PC publicou uma mensagem comentando a data. "Feliz Natal para você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana para fazer festa. Você não está sozinho!", disse no Instagram.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.

