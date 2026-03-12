Família vive horas de terror na mão de criminosos do Comando Vermelho

Moradores do bairro Universitário, uma família de Campo Grande passou horas de terror na mão de criminosos do Comando Vermelho (CV), após os ditos integrantes da organização criminosa invadirem uma residência e renderam os proprietários com violência, enquanto vários itens eram subtraídos junto dos automóveis que estavam na casa.
Conforme o boletim de ocorrência, a família relatou que pelo menos cinco indivíduos encapuzados e com armas de fogo em punho adentraram a residência e renderam as vítimas, no caso que seria posteriormente registrado como roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e associação criminosa.
Entre os itens que, segundo repassado pelo Batalhão, somam um prejuízo de R$80 mil, estavam por exemplo:
- 01 VW New Beatle
- 01 GM Celta
- 01 Ar condicionado LG 9000 BTUs
- 01 antena Star Link
- 01 IPhone XR
- 01 Xaiomi Red Mi Note 50
- 02 correntes de ouro pequenas
Informados sobre o roubo a uma residência, onde as vítimas estariam mantidas em restrição de liberdade, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) os agentes do Batalhão de Choque foram atualizados de que os dois veículos roubados pelos integrantes da quadrilha estavam transitando pela BR-163.
Nessa ação criminosa, foram roubados um Volkswagen New Beetle amarelo e um Celta da cor vermelha, que os supostos integrantes do CV estariam usando para ir rumo ao distrito de Anhanduí.
Ainda durante o deslocamento, já próximo ao quilômetro 438 da rodovia, no contrafluxo da via foi possível avistar primeiro o New Beetle, seguido pelo Celta com ambos tomando a direção de retorno à Campo Grande.
Perseguição
Segundo repassado pelo BPChoque em nota, num primeiro momento foi tentada uma abordagem através da sinalização sonora e luminosa na via, que foi desobedecida por ambos os veículos, que optaram por empreender fuga.
Em uma perseguição que rendeu alguns quilômetros de acompanhamento, o Celta pôde ser abordado pelos agentes do Batalhão de Choque, enquanto o New Beetle só foi localizado distante dali em uma estrada vicinal.
Sendo que esse New Beetle teria colidido com uma cerca, localizado abandonado, os policiais chegaram a fazer uma varredura na área de mata do local mas não conseguiram encontrar os suspeitos pelo crime.
Já no Celta foram abordados dois indivíduos, sendo uma mulher de 39 anos que conduzia o veículo, junto de um masculino de 18 anos como passageiro.
Durante vistoria, no porta-malas desse carro foi encontrado aparelho de ar-condicionado subtraído da residência, bem como duas mochilas, uma antena do tipo Starlink e uma carteira de bolso de cor preta que seria um pertence da vítima.
Além disso, ao revistar o passageiro os agentes puderam localizar também a corrente de ouro com pingente e uma pulseira dourada que seriam da vítima.
Horas de terror
Sendo que entre as vítimas desse roubo estavam um homem de 55 anos e uma senhora de 76, essas duas pessoas relataram aos agentes que viveram horas de violência e verdadeiro terror no interior da própria residência na mão dos criminosos.
Sobre a ação, a mulher detida confessou que seria moradora de Goiânia (GO), contratada para participar desse roubo e levar o veículo até a região de fronteira, sendo que receberia cerca de R$3,5 mil e teria chegado na Capital no último dia 03.
Além dela, o indivíduo que estava de passageiro também confirmou não ser local, morador do município mato-grossense de Várzea Grande, chegando em Campo Grande em 06 de março, também contratado para participar do roubo.
Eles relataram que ficaram hospedados em uma pousada até que os comparsas chegassem, uma vez que supostamente seriam integrantes da organização criminosa batizada de Comando Vermelho (CV), todos vindos do Mato Grosso.
Aos agentes, o indivíduo apreendido disse que junto de outro comparsa não localizado eles seriam os responsáveis por render as vítimas num primeiro momento, o que abria a possibilidade dos demais suspeitos entrarem aos imóveis sem maiores preocupações.
Sobre as horas de terror vividas, as vítimas identificaram as características desse um suspeito preso pela ação, confirmando ao Batalhão que esse teria sido o mais agressivo durante todo o tempo que estiveram no interior da casa enquanto o roubo acontecia.
Inclusive, devido à violência dessas agressões, uma das vítimas segue hospitalizada e sob os cuidados médicos.