Feira de brechós tem peças da Zara e da Farm "no precinho" para montar o look de final de ano

Para quem ainda não encontrou o look para o final do ano e gosta de investir em moda sustentável, a primeira edição da feira de brechó Garimpaê é uma excelente opção, neste sábado (21), na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, em Campo Grande.

São mais de dez brechós com roupas de segunda mão de marca "no precinho", que cabe no bolso. Basta consultar as brecholistas para montar o look com peças-chave que podem ser usadas em diversas ocasiões.

Ao longo do ano, as feiras de economia criativa ganharam força na Capital sul-mato-grossense, não apenas pela economia, mas também devido à conscientização em relação à forma de consumo.

Aponta na agenda:

Está saindo na manhã deste sábado? Não deixe de passar no Armazém Cultural, que terá diversas opções de vestidos, inclusive peças de marcas renomadas como Zara e Farm.

Vestidos pretos, que são peças-chave de qualquer guarda-roupa, estampados, longos, curtos e peças variadas para todos os gostos, incluindo peças vintage que estão em alta.

Agora, não tem mais desculpa para ir até o Garimpaê, caçar a roupa de final de ano e passar as festividades no estilo, apoiando a economia criativa e dando força para "as minas", que são verdadeiras consultoras de moda e estão com roupas para todos os estilos.

São roupas, calçados e acessórios — a combinação perfeita para quem está procurando opções de presente.

Tá pensando que acabou?

Além disso, a pessoa que estiver no evento pode fazer uma pausa para apreciar a feira gastronômica, que promete deixar todos com gostinho de quero mais, tomando chopp geladinho.

Bateu aquela curiosidade sobre o que as estrelas reservam para sua vida em 2025? O astrólogo Fábio Zara estará no evento atendendo clientes com leituras de tarô por apenas R$ 20.

Serviço:

Feira de Brechós: Garimpaê

Local: Plataforma Cultural

Horário: 9h às 16h

Rua: Avenida Calógeras - Campo Grande (MS)

