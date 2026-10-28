Feriado de Finados tem tarifa reduzida e escala especial de ônibus

Para atender o deslocamento dos campo-grandenses durante o Feriado de Finados (02), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estruturou um cronograma que funcionará durante o próximo domingo e na segunda-feira.
O planejamento realizado inclui frotas de transporte coletivo para cemitérios, além de veículos reservas nos terminais e a tarifa reduzida, no valor de R$ 1,98 para passageiros que utilizam cartão eletrônico (Smart Card), conforme a Portaria nº 36, de 30 de outubro de 2026.
Segundo a Agetran, a linha especial 300/Cemitério Jardim da Paz, irá operar durante o domingo (01) para garantir acesso ao cemitério na saída para Sidrolândia. As outras linhas de ônibus funcionarão conforme a tabela habitual de domingos e feriados.
Na segunda-feira (02), dia do feriado, as duas linhas especiais para o dia de Finados estão disponíveis:
- 300 / Cemitério Jardim da Paz;
- 400 / Cemitério Santo Amaro;
Para auxiliar no fluxo de passageiros em regiões mais movimentadas, 25 linhas operarão com grade horária de sábado, são elas:
- 051 (Terminal Bandeirantes / Shopping Campo Grande)
- 061 (Terminal Moreninhas/ Shopping Campo Grande)
- 070 (Terminal Bandeirantes / Terminal General Osório)
- 071 (Terminal Bandeirantes / Terminal Júlio de Castilho)
- 072 (Terminal Morenão / Terminal Nova Bahia)
- 073 (Terminal Nova Bahia / Terminal Júlio de Castilho)
- 080 (Terminal Aero Rancho / Terminal General Osório)
- 081 (Terminal Nova Bahia / Terminal Bandeirantes)
- 085 (Terminal Morenão / Terminal Júlio de Castilho)
- 101 (Terminal Guaicurus / Terminal Aero Rancho)
- 110 (Parque do Sol)
- 115 (Terminal Guaicurus / Terminal Aero Rancho)
- 302 (Caiobá)
- 313 (Terminal Bandeirantes / Tarumã)
- 316 (Terminal Bandeirantes / Portal das Laranjeiras)
- 319 (Lageado / Dom Antônio Barbosa)
- 403 (Santa Carmélia – UEMS / Prefeitura)
- 408 (Terminal Júlio de Castilho – via Ana M. do Couto/ Jd. Aeroporto)
- 416 (Planalto / Santa Carmélia)
- 503 (Iracy Coelho)
- 507 (Pioneiros)
- 515 (Damha)
- 517 (Terminal Morenão / Leon Denizart Conte)
- 520 (Noroeste / Serraville)
- 522 (Terminal Rita Vieira / Cristo Redentor)
Outras linhas, como a 126 (Terminal Moreninhas / Moreninhas 3 e 4), 222 (Terminal General Osório / UCDB), 229 (Cabreúva Centro) operarão no regime de segunda a sexta-feira para atender o público que necessita realizar baldeação ou integração.
A linha 074 (UCDB – Júlio de Castilho) irá funcionar regularmente, com suspensão do funcionamento da Tabela 01 (regular) a partir das 18h55 de 2 de novembro.
A Agetran determinou que nos terminais de transbordo e na Praça Ary Coelho sejam disponibilizados três veículos reservas, com tripulação a posto das 05h às 19h, para possíveis demandas emergenciais.
O Consórcio Guaicurus deve monitorar o fluxo durante os horários de pico, no início da manhã das 05h30 às 08h30, no período de almoço das 10h30 às 13h30 e ao final da tarde, das 16h às 18h30 para efetuar reajustes necessários na frota sob supervisão da Agetran.
Outras linhas do sistema irão funcionar no plano de operação domingos e feriados durante ambos os dias.