Festas e eventos provocam interdições em diversas regiões de Campo Grande neste sábado

O trânsito de Campo Grande terá alterações em diferentes regiões da cidade neste sábado (11) em razão da realização de festas julinas, eventos religiosos, atividades esportivas e ações comunitárias.
As restrições começam nas primeiras horas da manhã e seguem até a noite, conforme o horário de cada evento. Em alguns pontos, o acesso será permitido apenas para moradores, enquanto em outros o bloqueio será total durante a realização das atividades.
A orientação da Agetran é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos. A agência também recomenda reduzir a velocidade ao passar próximo aos locais dos eventos, devido ao aumento da circulação de pedestres, especialmente crianças e famílias.
Entre as interdições previstas está um circuito esportivo que ocupará diversas ruas da cidade entre 16h e 20h. Segundo a Agetran, o tráfego será liberado gradativamente conforme a passagem dos participantes.
Confira os principais bloqueios deste sábado
Interdições de Sábado (11/07)
A partir das 08h:
- Rua Japão (entre Ouro Branco e Ceres): Até 23h59.
- Rua Doutor Werneck (numeral 41 ao 104): Até 23h59. (Acesso local livre).
- Rua Santa Madalena (entre São Benedito e Av. São Nicolau): Até 23h59. (Acesso local livre).
A partir das 09h:
- Rua Alberto Albertini, 394 (entre Jurupeba e Juréia): Até 22h.
- Rua Tenente Valdevino (entre Das Garças e Abraão Julio Rahe): Até 21h.
A partir das 11h:
- Rua Tapés (entre Tamoio e Potiguaras): Até 23h59.
- Rua Antônio Ferreira Damião, 602 (entre Constantinopla e Tókio): Até 23h.
- Rua José Bonifácio (entre Dom Pedro II e Benjamin Constant): Até 23h.
A partir das 13h e 14h:
- Rua Charlote (entre Arq. Alvaro Mancine e Arq. Joaquim Barreto): Das 13h às 20h.
- Rua Benjamin Constant (entre José Bonifácio e Av. Tamandaré): Das 13h às 23h59.
- Rua Ten. Tenesse (entre Luvirno Bicudo e João De Farias): Das 13h às 21h.
- Rua Amim Lescani (entre Potiguaras e Clineu Da Costa Moraes): Das 13h às 23h.
- Rua José Francelino Teixeira Gomes, 101 (entre Emílio Henry e Manoel J. de Carvalho): Das 14h às 23h. (Projeto Meu Bairro É Show).
A partir das 15h:
- Rua Wester Point (entre Wagner J. Bortotto Garcia Junior e Sacadura Cabral): Até 23h59.
- Rua Rotterdan (entre Olinda Alves e Stela de Góis): Até 23h.
A partir das 16h:
- Circuito Esportivo: Ruas Petrópolis, José Garcia Lopes Filho, Leonel Velasco, Dorothéia De Oliveira, Orlandina Oliveira Lima, Otorrino Vieira, João Ribeiro Guimarães e Av. Prefeito Lúdio Coelho. Das 16h às 20h. (As vias serão liberadas gradativamente).
- Rua Manoela Da Silva (entre Sebastião Pereira Borges e Marques De Herval): Até 23h.
- Rua Patrocínio (entre Leolina Dias Martins e Av. dos Cafezais): Até 23h.
- Rua Macaúbas (entre Anhumas e Anchieta): Até 22h. (Festa do Milho).
- Rua Araçá (esquina com Curió): Até 23h. (Acesso local livre).
A partir das 17h:
- Rua Verde Louro, 931 (esquina com Alpestre e Fanorte): Até 23h.
- Rua Domingos Nantes (entre Albatros e Edson Lima): Até 23h59.
- Rua Areca (entre Oiti e Travessa Monte Moriá): Até 23h.
A partir das 18h / 18h30:
- Rua São Tiago (entre São Lucas e São Bartolomeu): Das 18h às 23h. (Acesso local livre).
- Rua Rosa Ferreira Pedro (entre Leão Zardo e Luis Paganini): Das 18h às 23h59.
- Rua Panônia (entre Biritinga e Macarani): Das 18h às 23h59.
- Rua Da Ferradura (entre Dos Resendes e Das Divas): Das 18h às 23h59.
- Av. Eng. Amélio Carvalho Baís, 1776 (entre Fluminense e Av. José Barbosa Rodrigues): Das 18h às 23h59.
- Rua Bertioga (entre Alves Castelo e Candelária): Das 18h às 23h59.
- Rua Indianápolis (entre Nazaré e Barbacena): Das 18h às 23h59.
- Rua Carlos Ferreira V. Bandeira (entre Francisco Aguiar Pimenta e Agostinho Bacha): Das 18h às 23h.
- Av. Agripino Grieco, 330 (entre Valdemiro Dos Santos e Ransés): Das 18h30 às 23h30.