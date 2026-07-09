Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica

Provenzano

Sofrer um golpe do Pix é uma experiência angustiante. Em segundos, o dinheiro sai da conta e a sensação é de impotência. No entanto, fazer uma transferência enganado não significa, automaticamente, perder o valor para sempre. Por isso, este artigo explica, de forma prática, o que fazer nas primeiras horas e quando a Justiça reconhece a responsabilidade do banco.

Além do passo a passo, você vai entender como funciona o novo MED 2.0 (Mecanismo Especial de Devolução) e o que diz a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, poderá agir com rapidez e avaliar a real força do seu caso.

Caí no golpe do Pix: os 4 passos das primeiras horas

A velocidade é decisiva. Quanto antes você agir, maiores as chances de bloquear o dinheiro antes que o golpista o saque. Portanto, siga estes passos logo após perceber a fraude:

Conteste pelo aplicativo do banco. Desde outubro de 2025, todos os bancos devem oferecer um botão de contestação no app, que aciona o MED sem fila de atendimento. Registre o boletim de ocorrência. O B.O. formaliza o crime e funciona como prova essencial em eventual ação judicial. Guarde todas as provas. Salve prints das conversas, comprovantes, e-mails e números de protocolo. Esses registros demonstram o golpe e a sua boa-fé. Formalize a reclamação por escrito. Além do app, registre reclamação formal pelos canais oficiais e, se necessário, na plataforma consumidor.gov.br.

Esses quatro passos preservam o seu direito tanto na via administrativa quanto na judicial. Quanto antes eles forem feitos, maiores as chances de recuperar o dinheiro.

Como funciona o MED 2.0 para recuperar o Pix

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) é a ferramenta do Banco Central para devolver valores em casos de fraude. Originalmente criado pela Resolução BCB 103/2021, ele passou por uma reformulação importante. Desde 2 de fevereiro de 2026, o chamado MED 2.0 (Resolução BCB 493/2025) tornou-se obrigatório para todas as instituições.

Na prática, o que mudou favorece a vítima. Agora, o sistema rastreia o dinheiro em até cinco contas seguintes, alcançando inclusive as chamadas contas “laranjas”. Além disso, os valores suspeitos podem ser bloqueados de forma cautelar enquanto a análise ocorre. Quando há saldo disponível e fraude confirmada, o Banco Central estima a devolução em até 11 dias após a contestação.

No entanto, existe um prazo que você não pode perder: o pedido de devolução deve ser feito em até 90 dias contados da transação original. Vale destacar, ainda, que o MED não se aplica a um Pix enviado por engano para a chave errada - ele alcança apenas fraudes, golpes e falhas operacionais.

Quando o banco é responsável pelo golpe do Pix

Aqui está o ponto central. Muitos consumidores acreditam que, por terem “autorizado” a transferência, perderam o direito. Na verdade, a lei brasileira protege a vítima em diversas situações.

Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos bancos (Súmula 297 do STJ). Em seguida, o art. 14 do CDC impõe a responsabilidade objetiva: o fornecedor responde por falhas no serviço, independentemente de culpa. Soma-se a isso a Súmula 479 do STJ, que estabelece:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Essa lógica do “fortuito interno” também foi fixada no Tema Repetitivo 466 do STJ, de observância obrigatória. Em outubro de 2025, a Terceira Turma reforçou o entendimento ao julgar o golpe da falsa central de atendimento. Naquele julgamento, o STJ decidiu que bancos e instituições de pagamento devem indenizar quando falham em identificar transações atípicas, fora do perfil do cliente. Por essa razão, fintechs como Nubank, PicPay e Mercado Pago respondem no mesmo regime dos bancos tradicionais.

Igualmente, a instituição que recebeu o dinheiro pode responder. Se ela permitiu a abertura de uma conta-laranja sem a devida verificação de identidade, então contribuiu para a fraude. Diante disso, a vítima pode acionar tanto o banco de origem quanto o banco recebedor na mesma ação. Com essas mudanças, a vítima de um golpe agora tem mais chances de receber seu dinheiro de volta.

A fronteira da responsabilidade: nem todo golpe gera indenização

Apesar desse cenário favorável, é preciso franqueza. A responsabilidade do banco não é automática em todo e qualquer golpe. De fato, a análise é casuística e depende fortemente das provas.

O elemento decisivo é a falha do serviço. Quando o golpe usa a estrutura do banco - falsa central, acesso remoto, conta-laranja mal verificada ou transações atípicas não bloqueadas -, a tendência é de responsabilização. Por outro lado, quando a fraude se desenvolve inteiramente fora da relação bancária, sem qualquer falha sistêmica, os tribunais têm afastado o dever de indenizar. É o caso, por exemplo, de uma negociação iniciada em rede social em que a vítima simplesmente faz um Pix a um desconhecido.

Mas como provar a falha? Valores muito acima do seu padrão de movimentação, várias transferências em rápida sucessão e operações para contas desconhecidas são sinais que o banco deveria detectar. Quando o sistema ignora esses alertas e libera tudo sem qualquer barreira, a falha de segurança fica evidente.

Em 2026, decisões recentes do STJ confirmaram essa fronteira. Portanto, cada caso exige uma avaliação técnica específica, e não uma narrativa genérica de “golpe do Pix”. Em suma, quanto mais bem documentada a falha de segurança, maior a força da sua ação.

Sofreu um golpe do Pix? Busque orientação especializada

Em conclusão, ser enganado por um golpista não significa, necessariamente, arcar sozinho com o prejuízo. A combinação entre o MED 2.0 e a jurisprudência do STJ abre caminhos reais de recuperação. Contudo, o tempo é curto e cada detalhe conta.

Se você foi vítima de um golpe do Pix, reúna suas provas e procure orientação o quanto antes.













Este conteúdo tem caráter meramente informativo e não substitui a análise individualizada de um advogado.