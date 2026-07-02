O contrato "temporário" que durou onze anos

juliane penteado

A aposentadoria rural é um importante benefício previdenciário destinado aos trabalhadores do campo que dedicaram anos de sua vida às atividades rurais.

Apesar de ser um direito garantido por lei, muitas pessoas enfrentam dificuldades no momento de solicitar o benefício, principalmente por falta de documentação adequada ou desconhecimento das regras.

Neste artigo, você vai entender quem pode solicitar a aposentadoria rural, como funciona o processo e quais são os principais obstáculos enfrentados pelos segurados.

O que é a aposentadoria rural?

A aposentadoria rural é um benefício concedido pelo INSS aos trabalhadores que exercem atividades no meio rural, seja individualmente, em regime de economia familiar ou como empregados rurais.

Ela foi criada para reconhecer a realidade de quem trabalha no campo, muitas vezes em condições mais difíceis e sem vínculos formais de emprego durante toda a vida.

Quem tem direito?

Podem ter direito à aposentadoria rural:

Trabalhadores rurais;

Agricultores familiares;

Pescadores artesanais;

Indígenas;

Boias-frias;

Extrativistas vegetais;

Empregados rurais com registro;

Segurados especiais.

Qual a idade mínima?

Atualmente, a regra mais comum exige:

55 anos para mulheres;

60 anos para homens.

Além da idade, é necessário comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural.

Como obter a aposentadoria rural?

O primeiro passo é reunir documentos que comprovem o exercício da atividade rural ao longo dos anos.

Entre os documentos mais utilizados estão:

Certidão de casamento com profissão como lavrador(a);

Contratos de arrendamento rural;

Notas fiscais de produtor;

Declarações de sindicato rural;

Cadastro no Incra;

Bloco de produtor rural;

Histórico escolar dos filhos indicando profissão dos pais;

Comprovantes de residência em área rural.

Após reunir a documentação, o pedido pode ser feito diretamente pelo aplicativo ou site “Meu INSS”, ou com auxílio de um advogado previdenciarista.

A prova documental é indispensável

Um dos pontos mais importantes na aposentadoria rural é a comprovação da atividade exercida no campo.

Muitas pessoas acreditam que apenas testemunhas são suficientes, mas a Justiça e o INSS exigem início de prova material, ou seja, documentos que demonstrem o vínculo rural.

As testemunhas ajudam a complementar as informações, mas raramente substituem totalmente os documentos.

Quais são os maiores impedimentos?

Entre os principais motivos de negativa do benefício estão:

Falta de documentos

Esse é o problema mais comum. Muitos trabalhadores rurais passaram décadas trabalhando informalmente e não guardaram registros da atividade.

Documentos em nome de terceiros

É comum que os documentos estejam em nome do pai, marido ou outro membro da família. Em alguns casos isso é aceito, mas o INSS pode exigir provas complementares.

Períodos urbanos

Quando o segurado possui vínculos urbanos longos ou recentes, o INSS pode entender que houve descaracterização da atividade rural.

Inconsistências no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

Dados divergentes no sistema do INSS também geram dificuldades e atrasos na análise.

Falta de orientação adequada

Muitos pedidos são feitos sem estratégia documental, o que aumenta as chances de indeferimento.

O que fazer em caso de negativa?

Caso o INSS negue o benefício, ainda é possível:

Apresentar recurso administrativo;

Complementar a documentação;

Buscar o reconhecimento do direito pela Justiça.

Em muitos casos, a via judicial consegue reconhecer períodos rurais que o INSS havia desconsiderado.

A importância do planejamento previdenciário rural

O trabalhador rural deve buscar orientação antes mesmo de completar a idade mínima. O planejamento previdenciário ajuda a identificar documentos faltantes, corrigir inconsistências e aumentar as chances de aprovação do benefício.

Além disso, evita prejuízos financeiros e atrasos desnecessários.