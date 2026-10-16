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Festividades e obras fecham vias da Capital neste final de semana

Bloqueios por festas do Dia das Crianças, evento religioso e obras afetam diferentes regiões da Capital

João Pedro Zequini

16/10/2026 - 12h15
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Neste sábado, dia 17, diversas ruas de Campo Grande estarão fechadas em decorrência de diversos eventos. Os bloqueios acontecerão por causa de festividades dos dias das crianças, eventos religiosos e obras, espalhadas por diferentes áreas da Capital. 

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) recomenda se orientar sobre quais vias serão fechadas e faz indicações sobre rotas alternativas, para evitar ruas que vão estar interditadas temporáriamente. 

Em decorrência das comemorações do dia das crianças, na região do Segredo, a Rua Coxim, entre as ruas Araçá, Dona Teresa Cristina, Cotinga e Cotoxo, será fechada das 7h às 20h. Como rota alternativa, é recomendado utilizar a Rua Araçá e a Avenida Coronel Antonino. 

Ainda por causa das festividades infantis, a região do Prosa, na Rua Marquês de Leão, no número 652, entre as ruas Ipitanga e Arapiranga, será interditada das 13h às 18h. Para desviar do bloqueio, os motoristas poderão seguir pelas ruas Ipitanga e Arapiranga.

No Anhanduizinho, três interdições estão programadas para sábado, todas ligadas a comemorações do Dia das Crianças.

A Rua Manoel Marcelino Rodrigues, entre as ruas Anselmo Selingardi e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará bloqueada das 15h às 23h para a realização de uma festa.

Já a Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 9 de Julho, terá interdição das 15h às 18h, também para uma comemoração.

Por fim, a Rua José Zurutuza, nº 100, entre as ruas Reginaldo Moura e Leopoldina de Queiroz Maia, ficará interditada das 14h às 18h pelo mesmo motivo.

No Imbirussu, a Avenida Amélio Carvalho Baís, nº 1776, entre as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso, será interditada das 6h às 23h59 por causa de um evento religioso. Como alternativa, os motoristas poderão utilizar as ruas Lico Barcelos e José Garcia Veloso.

Na região do Bandeira, a Rua Júlia Pereira de Souza, entre as ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio, será interditada das 10h às 20h para a realização de um evento esportivo. Para evitar o bloqueio, os motoristas poderão seguir pelas ruas Madre Estanislau Pannatier e Elvira Pacheco Sampaio.

No Centro, a Avenida Afonso Pena, em frente à Vila Morena, terá sinalização de contrafluxo das 16h às 19h por causa de uma corrida. O acesso local continuará livre.

Também na região do Bandeira, a Avenida Primeiro de Maio, entre a Rua Aluízio de Azevedo e a Avenida Eduardo Elias Zahran, terá interdição das 7h30 às 17h por causa de obras de esgotamento sanitário. O serviço começou na quinta-feira (15) e será concluído no sábado (17).

Para desviar do trecho bloqueado, os motoristas poderão utilizar as ruas Clóvis Beviláqua e Júlio Dantas.

A Agetran reforça que os motoristas devem planejar o trajeto com antecedência e, sempre que possível, evitar os trechos interditados. Também é importante respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito nos locais dos eventos.
 

Campo grande

Gatinho foge e dono oferece R$ 15 mil no pix a quem encontrá-lo

Animal pertence a uma idosa de 86 anos, que está triste e preocupada com o gato

16/10/2026 11h33

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Joãozinho está desaparecido há vários meses

Joãozinho está desaparecido há vários meses ARQUIVO PESSOAL

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Joãozinho, gato siamês, está desaparecido há três meses e o dono, Gilson Rodrigues de Arruda, ainda tem esperança de encontrá-lo.

Por isso, ele oferece R$ 15 mil no pix à quem conseguir encontrá-lo e trazê-lo de volta.

O gatinho desapareceu em 8 de julho, há três meses, no bairro Rita Vieira III, em Campo Grande. Joãozinho tem três anos de idade e foi resgatado das ruas.

Joãozinho está desaparecido há vários mesesDona Judith, com seus gatos no colo. Foto: Arquivo Pessoal

O animal é um gato macho, da raça siamês, castrado, microchipado, pelagem curta de cor caramelo escura e dos olhos azuis.

Atualmente, ele pertence a dona Judith, uma idosa de 86 anos de idade, que é muito apegada ao animal. Esta é a primeira vez que ele some.

“Minha mãe está triste e preocupada. Todo dia fica perguntando aonde ele possa estar, se está comendo, se ele está bem”, contou.

R$ 15 mil chama atenção por ser um valor alto, que poucas pessoas teriam a oportunidade de oferecer pela recompensa de devolver um animal.

“Estamos oferecendo R$ 15 mil porque o Joãozinho é muito querido, é parte de nossa família, e minha mãe deu nome do meu avô pra esse gatinho. Ele é especial pra nós”, disse o tutor.

Quem encontrar o gatinho, pode ligar para o seu tutor pelo número (67)98445-4845. Ele irá efetuar o pagamento mediante leitura do microchip no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Joãozinho está desaparecido há vários meses

Capacitação

Sanesul contrata Brave por R$ 430 mil para formar lideranças

Contrato terá duração de 24 meses e prevê uma trilha de aprendizagem dentro do projeto Conecta Sustentabilidade

16/10/2026 10h57

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Sanesul

Sanesul Reprodução

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A Sanesul contratou a Brave Consultoria e Treinamentos por R$ 430 mil para desenvolver e executar uma trilha de capacitação voltada à formação de lideranças. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (16).

Com duração de 24 meses, o contrato integra o projeto Conecta Sustentabilidade, iniciativa da Sanesul voltada ao desenvolvimento de gestores e equipes. 

O documento prevê ações de treinamento e aperfeiçoamento profissional, mas não detalha o número de participantes, a carga horária nem o cronograma completo das atividades.

Na prática, uma trilha de aprendizagem reúne cursos, encontros e atividades 
organizados em etapas. A proposta apresentada pela Sanesul é trabalhar competências de gestão e relacionamento que possam ser utilizadas no dia a dia da empresa.

Segundo o extrato publicado no Diário Oficial, a Sanesul contratou a Brave sem uma licitação aberta. A empresa pública utilizou a hipótese legal de contratação direta prevista no processo administrativo. 

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