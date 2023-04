Em abril, já choveu 40% do esperado para o mês todo em Campo Grande

Em pleno outono, as chuvas ainda permanecem intensas. Apenas em Campo Grande, já choveu 40% do esperado para o todos o mês de abril, mostram os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo Andreia Ramos, meteorologista do Inmet, Campo Grande tem previsão de pancadas de chuvas isoladas. Além disso, ela informa que em Campo Grande, até hoje (08), houve 43.2 mm de chuva registrado, o que representa em média 40% do esperado para o mês.

"Abril ainda é um mês chuvoso, porque o outono é uma estação cuja principal característica é que trata-se de um período de transição climática. No começo do outono, por estar saindo do verão (estação bastante chuvosa), justifica a quantidade de chuva na Capital. Entretanto, conforme se aproxima do inverno, as temperaturas do outono tendem a cair, além de períodos de estiagem", explica.

Na Capital, o clima será com temperaturas mínimas entre 18º e 20º C, já as máximas podem chegar até a 30º C. Os ventos atuam com valores de 30 a 50 km/h.

No restante do Estado, a previsão é de tempo instável para o fim de semana de Páscoa, com possibilidade de neblinas nas regiões pantaneiras, sudoeste e sul-fronteira. Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há a possibilidade de queda nas temperaturas em MS, bem como pancadas de chuvas isoladas devido a uma passagem de frente fria.

Na região sul do estado, a temperatura deve variar de 16º a 18º C e, na região norte e do bolsão, a previsão é de possibilidades de pancadas de chuvas de intensidade fraca e moderada.

O boletim meteorológico indica possibilidades de chuvas com maiores intensidades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao deslocamento da frente fria. Em MS, são previstas temperaturas mínimas entre 16º e 22º C e máximas que podem chegar na asa dos 31ºC.

As maiores temperaturas são esperadas para a região do bolsão, enquanto que as menores temperaturas são esperadas para a região sul.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) as chuvas com volumes mais significativos, podem acontecer sobretudo na parte norte do estado. As pancadas de chuva serão isoladas.

Na parte sul do estado, pouca chuva e o tempo deve ficar mais firme.

A previsão indica que são esperados acumulados de chuvas acima de 120 mm para o mês de abril.

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou nesta quinta-feira (6) e termina no domingo (9). Com incidência de chuvas fortes, é orientado que tenham cuidado com o perigo de aquaplanagem nas estradas.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, no começo do feriado, um veículo Onix preto aquaplanou, invadiu a pista contrária e colidiu com caminhão pequeno de carga animal, às 6h40min da manhã desta quinta-feira (6), na BR-060, saída para Rochedo.

A traseira do veículo chocou com a parte frontal do caminhão. Conforme apurado pela reportagem, a pista estava molhada e cheia de poças d’água.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do veículo, de 76 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhada para o Hospital Santa Casa. O motorista do caminhão, de 41 anos, saiu ileso.

Saiba

A PRF fiscaliza, neste feriadão, 4.078 quilômetros de rodovias federais em MS, divididos nas BRs 060, 158, 163, 262, 267, 359, 376, 419, 436, 463 e 487.

Em Mato Grosso do Sul, os policiais estão distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais da PRF.

O objetivo é prevenir acidentes e mortes em estradas, além de notificar ultrapassagens indevidas e não uso de aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto).

