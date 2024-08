Fisioterapeuta morta em acidente de avião fez faculdade em Campo Grande

Tragédia

O agente da PRF atuava em Mato Grosso do Sul estava a bordo do avião da Voe Pass; ele viajava com a esposa

O Policial Rodoviário Federal (PRF) Hiales Froda, de 33 anos, que atuava em Mato Grosso do Sul, é uma das 31 das 61 vítimas do avião da Voe Pass que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). Ele estava acompanhado da esposa Daniela Schulz Froda que é fisioculturista, e o destino do casal seria o os Estados Unidos.

No entanto, o avião que decolou de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, teve o percurso abortado no início da tarde, interrompendo o sonho do casal.

Hiales Fodra, é conhecido por ser filho do ex vice-prefeito de Moreira Sales (PR), Ari Fodra. A morte do agente da PRF chocou a população do município.

Segundo veículos de imprensa do Paraná, o casal estava indo para os Estados Unidos para participar de um evento de fisiculturistas. Momentos antes do acidente, a fisioculturista atualizou as redes sociais e publicou um stories no Instagram onde tem mais de 24 mil seguidores.

"Tô sumidinha, mas estou cumprindo com todos os meus deveres, meus compromissos. Treinei cedinho, ontem e hoje foi bem corrido porque a gente começou a nossa saga, né? Para viajar, eu inclusive estou no aeroporto. Bastante horas de espera de voo, mas enfim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos para o nosso destino e eu vou postando tudo aqui para vocês", disse.

Assista:

A PRF, por meio de nota, lamentou a morte do agente e sua esposa e informou que ele ingressou em 2020 na instituição tendo iniciado a carreira no Acre e posteriormente foi transferido para Mato Grosso do Sul.

Veja nota na íntegra

Reprodução Internet

O Sindicato dos Policiais Federais de Mato Grosso do Sul também emitiu nota de pesar. Leia:

"O SINPRF-MS lamenta, com profundo pesar, o falecimento do policial Rodoviário Federal HIALES CARPINE FODRA, e de sua esposa, DANIELA SCHULZ FODRA, ocorrido nesta sexta-feira (09), em Vinhedo (SP).

O PRF Carpine ingressou na Instituição em 2020, inicialmente lotado no Acre e, atualmente, em Naviraí (MS). Hiales Carpine tinha apenas 33 anos.

Aos entes enlutados e amigos, prestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade e respeito. Que Deus conforte a todos nesse momento difícil".

Tragédia



A aeronave que caiu no início da tarde em Vinhedo (SP), estava com 61 passageiros a bordo. O avião saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

O avião caiu em uma área residencial, na rua Edueta. Até o momento, não é possível precisar a causa do acidente. Equipes trabalham para realizar o resgate dos corpos.

A Polícia Federal enviou equipes para realizar a investigação. Os agentes estão registrando vestígios no local da queda em uma tentativa de montar o "quebra-cabeças" que leve a resposta do que causou a queda do avião.

Drones também estão sendo usados na busca de traçar o panorama geral da fatalidade que culminou com a morte de 61 pessoas.

Lista de passageiros divulgada pela Voe Pass

ROSANGELA SOUZA

ELIANE ANDRADE FREIRE

LUCIANI CAVALCANTI

JOSE FER

DENILDA ACORDI

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

JOSE CLOVES ARRUDA

NELVIO JOSE HUBNER

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

RONALDO CAVALIERE

SILVIA CRISTINA OSAKI

WLISSES OLIVEIRA

HIALES CARPINE FODRA

DANIELA SCHULZ FODRA

REGICLAUDIO FREITAS

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

JOSGLEIDYS GONZALEZ

MARIA PARRA

IOSLAN PEREZ

MAURO BEDIN

ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA

ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

KHARINE GAVLIKPESSOAZINI

MAURO SGUARIZI

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

MARIA VALDE TEBARTNIK

RENATO BARTNIK

HADASSA MARIA DASILVA

RAPHAEL BOHNE

RENATO LIMA

RAFAEL ALVES

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

ADRIELLE COSTA

LAIANA VASATTA

ANA CAROLINE REDIVO

JOSE CARLOS COPETTI

ANDRE MICHEL

SARAH SELLALANGER

EDILSON HOBOLD

RAFAELFERNANDO DOS SANTOS

LIZIBBA DOS SANTOS

PAULO ALVES

PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO

ROSANA SANTOS XAVIER

THIAGO ALMEIDA PAULA

ADRIANA SANTOS

DEONIR SECCO

ALIPIO SANTOS NETO

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

ADRIANO DALUCA BUENO

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

DIOGO AVILA

LUCIANO TRINDADE ALVES

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

TIAGO AZEVEDO

MARIANA BELIM

ARIANNE RISSO

Assine o Correio do Estado