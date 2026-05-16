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MATO GROSSO DO SUL

Integrante de facção criminosa é morto em confronto com a Polícia Militar

Caso é o segundo confronto da semana com policiais e homem morto era de facção rival ao primeiro morto na última quinta-feira

Noysle Carvalho

16/05/2026 - 10h00
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Um homem morreu na tarde de ontem (15) após confronto com a Polícia Militar, durante operação realizada no bairro Orestinho, em Três Lagoas. O homem era suspeito de integrar uma facção crimiosa e teria reagido à abordagem policial.

Conforme informações do boletim de ocorrência e sites locais, Fabrício Julieber de Almeida Silva, de 29 anos e conhecido como "FB" estava foragido, com um mandado de prisão por regressão cautelar expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Anteriormente, ele estava em regime semiaberto, mas ao não retornar tornou-se evadido e a Justça expediu mandado para que retonarasse em regime fechado.

De acordo com a informações da polícia, a equipe recebeu denúncia por volta das 16h20 de que "um foragido de alta periculosidade" estaria escondido no conjunto habitacional Engenheiro Alexander, conhecido por "predinhos".

No local os policiais identificaram o suspeito, que fugiu para o interior de um imóvel ao notar a presença da viatura. Os agentes registraram em boletim que o homem teria sacado uma arma e apontado para eles, e por isso dispararam dois tiros contra o suspeito.

Os policiais então levaram Fabrício até o Hospital Auxiliadora para que recebesse socorro, mas assim que deu entrada na unidade foi constatado seu óbito.

Em outro boletim de ocorrência de 2019, Fabrício aparece como investigado do 2º Batalhão da Equipe Militar (BPM), por participar do sequestro de um homem conhecido por "Neguinho".

Neste caso, a vítima teria sido levado para um chamado "tribunal do crime" organizado por integrantes da facção Pimeiro Comando da Capital (PCC), que FB faria parte e lá 'julgariam' o homem.

Segundo registro policial da época, Neguinho teria sido colocado no porta-malas e levado à uma residência no bairro Paranapungá. A polícia esteve no local em que resgatou a vítima e o nome de Fabricio apareceu. Além do sequestro, o suspeito possuía ficha criminal com homicídio e tráfico de drogas, motivo pelo qual esteve preso antes de sua morte.

O local em que houve o confronto foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia criminal. A investigação do caso, bem como se deu o confronto e a morte de Fabrício ainda está em investigação.

Confronto

Durante esta semana, na madrugada da última quinta-feira (14), um outro homem também foi morto em confronto por agentes da Polícia Militar.

Apontado como um dos líderes regionais do Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso do Sul, Lucas Adriano Caniza Santos, conhecido como “Lucão” ou “Zoião” foi morto em confronto com o BOPE.

Assim como no caso do interior do Estado, o suspeito teria sacado uma arma e apontado para os agentes, que reagiram disparando contra o indíviduo.

Em coletiva de imprensa acompanhada pelo Correio do Estado e noticiada, o comandante do Bope, tenente-coronel Rigoberto Rocha Silva destacou a preocupação das forças de segurança com o avanço das facções criminosas na região norte do Estado.

Ele ainda afirmou que as operações de monitoramento e combate às organizações criminosas continuam em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

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IMUNIZAÇÃO

Vacinação em drive-thru iniciou hoje na Capital

Estrutura montada no centro de Campo Grande disponibiliza mil doses contra Influenza para toda a população na modalidade drive-thru e a pé até a próxima quinta-feira

16/05/2026 11h30

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Noysle Carvalho

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O plantão de vacinação contra Influenza na modalidade drive-thru iniciou neste sábado (16) na Capital. Promovido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), o atendimento segue até as 19h e continuará até a próxima quinta-feira (21).

A estratégia de vacinação acontece no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de Julho, com entrada no drive-thru pela Rua 26 de Agosto. A vacinação está disponível para toda a população sul-mato-grossense desde ontem e por isso a estratégia iniciou já neste sábado.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, estão previstas a aplicação de mil doses para hoje e com expectativa de atingir 10 mil pessoas vacinadas durante toda a ação. "O planejamento é atender a média de 800 a 1.200 doses no final de semana, e durante a semana manter essa faixa também de 700 doses".

Estrutura foi montada no Quartel do Corpo de Bombeiros no centro de Campo Grande - Foto: Noysle Carvalho

No local é possível receber a imunização por meio do drive-thru, sem precisar descer do veículo, como também ocorre o atendimento para aqueles que chegam a pé. Moraes reforça que a imunização está disponível para todos, mas que é importante que a população prioritária como idosos, crianças e gestantes não deixem de se vacinar e continuem comparecendo.

"A gente tá com um fluxo maior de idosos, mas fica o convite: a mãe que estiver passando com uma criança, que ainda não recebeu a sua vacina, compareça aqui, é rapidinho, pode ser pelo drive de carro, como também a pé, aqui a gente não vai deixar ninguém para trás".

Com a abertura para toda a população, os responsáveis por crianças estão comparecendo ao posto do CBMMS para receber a vacina e também aplicar a dose nos pequenos. Esse é o caso de Jaíne, mãe de uma bebê de nove meses.

Ao Correio do Estado, Jaíne contou que ela e o marido se vacinam anualmente, e dessa vez trouxeram a filha de nove meses, para tomar pela primeira vez a dose da vacina.

O vigilante de segurança, Isidoro Gomes relatou que não tomou a dose no ano passado, mas que neste ano conseguiu vir se vacinar e ressaltou a importância da imunização para prevenir as complicações que a Influenza pode causar. "É melhor prevenir do que remediar, né? Não queremos passar por isso, nem por doença nenhuma".

A modalidade de vacinação facilitou para a população como estratégia de ao sair de casa aproveitar e passar no drive-thru para receber a dose.

Linete, de 61 anos não teve tempo de tomar antes e relata que o dia e localização na região central influenciou na decisão. Ela e o marido saíram de casa para levar a sogra Creonice, de 87 anos, no médico e aproveitou a oportunidade.

"Antes faltou tempo, e é mais fácil no sábado, aqui é mais perto. Nós fomos levar ela [Creonice] no médico e aproveitamos passar aqui".

Segundo Frederico Moraes estão envolvidos na ação uma equipe de 20 agentes de saúde responsáveis por coletar os dados e aplicar a dose.

O tempo na fila dos carros é em média de 15 a 20 minutos, e durante a espera os agentes de saúde recolhem os dados necessários para vacinação, para a pessoa receber a dose depois sem precisar descer do veículo. Para os que vem a pé, há agentes de saúde realizando o cadastro e com a aplicação da dose logo ao lado.

Equipes do Corpo de Bombeiro Militar também participam da ação e estão gerenciando a entrada dos carros pela Rua 26 de Agosto, assim como a saída pela Rua 14 de Julho.

>> Serviço

Drive-thru de imunização contra Influenza

Público: Toda a população a partir de 6 meses de idade;
Hoje (16) e amanhã (17): 07h às 19h;
Segunda (18) a quinta-feira (21): 17h30 às 21h;
Local: Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, Rua 26 de Agosto, Centro.

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Ivinhema

Polícia investiga morte por atropelamento na BR-376

O motorista do veículo envolvido no acidente, fugiu sem prestar socorro

16/05/2026 09h30

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Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376

Ex-goleiro do Ivinhama morre atropelado na BR-376 Foto: Ivinoticias

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Um homem de 56 anos, identificado como Ailton da Silva Nogueira, foi encontrado morto às margens da BR-376, em Ivinhema, na saída para Deodápolis, cerca de 302 quilômetros da Capital. O caso aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (15). 

De acordo com o Ivinoticias, no local do acidente além do corpo, foram encontrados alguns pertences pessoais, como o tênis que ele utilizava no momento da fatalidade. 

Foi identificado também pedaços de parachoque, que ao tudo indica pertence a um caminhão. A Polícia Civil segue investigando o caso e trabalha para identificar o autor do crime.  

Ailton era bastante conhecido na região, no passado ele atuava como goleiro e defendeu profissionalmente a equipe do Ivinhema. 

Além de jogar pelo Azulão do Vale, Vaca como era conhecido, também acumula passagens por times amadores da região. 

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